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Руски дронове убиха цивилни в Херсон, удариха полицейски участък в Житомир
  Тема: Украйна

Руски дронове убиха цивилни в Херсон, удариха полицейски участък в Житомир

19 Август, 2026 17:25, обновена 19 Август, 2026 17:28 895 27

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  • полицейски участък

Ситуацията на фронта в Украйна остава критична след серия от целенасочени въздушни нападения от страна на руските окупационни сили. В рамките на днешния следобед бяха регистрирани тежки удари в две ключови направления - Житомир и Херсон, които доведоха до разрушения на държавна инфраструктура и смърт на цивилни граждани.

Руски дронове убиха цивилни в Херсон, удариха полицейски участък в Житомир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Удар с реактивни дронове срещу полицията в Житомир

Около 16:39 часа днес руската армия извърши нападение срещу град Житомир, използвайки най-новите си високоскоростни реактивни дронове от типа „Бандерол“ (хибрид между безпилотник и малогабаритна крилата ракета). Местните власти потвърдиха, че има директно попадение в административната сграда на Главното управление на Националната полиция в Житомирска област.

Ръководителят на Житомирската областна военна администрация (ОВА) Витали Бунечко направи официално изявление в своя профил в Telegram (t.me/vitaliy_bunechko), като посочи, че на мястото веднага са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) и спешна медицинска помощ. Към момента информацията за точния брой на загиналите и ранените служители се уточнява, а в града има активни пожари. Властите призоваха гражданите да запазят спокойствие и да не разпространяват кадри от поразения обект в социалните мрежи.

Кървава драма в Херсон: Дронове атакуваха градски транспорт

Паралелно с атаката в Житомир, ситуацията в южния град Херсон драстично се влоши, след като руски безпилотни апарати извършиха серия от брутални удари по цивилни обекти. По актуализирани данни на ръководителя на Херсонската ОВА Олександър Прокудин в официалния му информационен канал (t.me/olexandrprokudin), окупаторите са атакували пътническа маршрутка в Корабелния район на града с боен дрон.

При този терористичен акт на място загинаха четирима души, сред които три възрастни жени (на възраст 63, 71 и 89 години) и един 69-годишен мъж. Още пет души, включително шофьорът на превозното средство, бяха хоспитализирани с тежки минно-взривни и осколочни наранявания. При отделен удар с дрон в Днепровския район на Херсон бе отнет животът на още една възрастна жена, а в центъра на града безпилотник порази цивилен автомобил, убивайки жена и ранявайки тежко нейния спътник.

Херсонската окръжна прокуратура вече започна досъдебно производство за извършване на военно престъпление, а украинските ВВС съобщиха, че са успели да неутрализират общо 56 вражески дрона в рамките на денонощието.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Аз съм

    3 19 Отговор
    Това е повод за гордост и гордост на копейките.

    Коментиран от #20

    17:31 19.08.2026

  • 3 Соломон

    11 3 Отговор
    Да са живи и здрави!

    17:33 19.08.2026

  • 4 Анонимен

    12 3 Отговор
    Господ здраве да им дава!

    17:33 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Глюпости ,

    11 0 Отговор
    Така и не можахте да разберете , че ги освобождават ...

    17:35 19.08.2026

  • 7 Последният украинец

    13 1 Отговор
    Приключихме....гасим лампите...... ще метем!!

    17:36 19.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Той члена

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    много отдавна е задействан, обаче не искат, и не могат да го извадят.

    Коментиран от #17

    17:39 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Баш Хайдутин и действащ комунист

    14 4 Отговор
    Моето престъпления ! Смешни украйнци ,я си сменене президента докато не ви е довършил като нация .

    Коментиран от #13

    17:40 19.08.2026

  • 12 И защо да са "брутални"?

    11 1 Отговор
    (руски безпилотни апарати извършиха серия от брутални удари по цивилни обекти.)

    Коментиран от #19, #24

    17:41 19.08.2026

  • 13 Баш Хайдутин и действащ комунист

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Военни ! Печатна грешка😄

    17:41 19.08.2026

  • 14 име

    15 1 Отговор
    В 404 няма ток, вода, парно, жп и корабен транспорт, унищожени са складове, празни са магазиниете. Целта и цивилните да напуснат големите градове. Наркомана сам си призна че не може да допусне цивилните да се евакуират, защото инаме руснаците ще напредват много бързо.

    17:41 19.08.2026

  • 15 Цивилните били с пагони

    14 2 Отговор
    и с пълно бойно снаряжение вчера гледах един наемник как снимаше след удар в Краматорск въргалящите се десетки трупове на "цивилни" в камуфлажни дрехи и с бронежилетки по стърнищата и пътя кат се вайкаше и се чудеше на къде да сгръща.

    17:42 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Щот толкова се е свил и спарушил

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Той члена":

    че немоят да го намерят и с ловджииско куче.

    Коментиран от #25

    17:45 19.08.2026

  • 18 ФАКТ

    10 0 Отговор
    от далече си личи на снимката, че това е военна база пълна с Фламингота. вЕрвайте ми.

    17:47 19.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Панелените

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм":

    Фашаги - същите индивиди от националистическите нацистки организации в БГ които ги закопчаха онзи ден ще бъдат занулени завинаги !

    17:50 19.08.2026

  • 21 Тиква

    7 0 Отговор
    Хубава новина, окрабандеровци при бандера.

    17:51 19.08.2026

  • 22 Това е освобождение

    6 0 Отговор
    Унищожение полицейски участък на режима зеленски това е освобождение

    Коментиран от #26

    17:52 19.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Защото са им унищожили и

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "И защо да са "брутални"?":

    малкото останали ukroпиtetци насила mogилzиrаnи или tъpи южноамерикански наркомански наемници а после следват жените и децата както каза Борката Джонсън до последния ukроpitек. Този момент настъпва много бързо. А, техните удари по детски градини училища и колежи както и по жилищни домове са хуманни и не трероситични.

    17:52 19.08.2026

  • 25 мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Щот толкова се е свил и спарушил":

    Ти ще го съживиш , гаранция ... Само а го барнеш .

    18:37 19.08.2026

  • 26 Так точна

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Това е освобождение":

    Таваришч ..

    18:39 19.08.2026

  • 27 Минно взривни

    0 0 Отговор
    наранявания от дрон? Или пътят е бил миниран?

    19:00 19.08.2026

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