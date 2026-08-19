Руски дронове убиха цивилни в Херсон, удариха полицейски участък в Житомир

Удар с реактивни дронове срещу полицията в Житомир
Около 16:39 часа днес руската армия извърши нападение срещу град Житомир, използвайки най-новите си високоскоростни реактивни дронове от типа „Бандерол“ (хибрид между безпилотник и малогабаритна крилата ракета). Местните власти потвърдиха, че има директно попадение в административната сграда на Главното управление на Националната полиция в Житомирска област.
Ръководителят на Житомирската областна военна администрация (ОВА) Витали Бунечко направи официално изявление в своя профил в Telegram (t.me/vitaliy_bunechko), като посочи, че на мястото веднага са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) и спешна медицинска помощ. Към момента информацията за точния брой на загиналите и ранените служители се уточнява, а в града има активни пожари. Властите призоваха гражданите да запазят спокойствие и да не разпространяват кадри от поразения обект в социалните мрежи.
Кървава драма в Херсон: Дронове атакуваха градски транспорт
Паралелно с атаката в Житомир, ситуацията в южния град Херсон драстично се влоши, след като руски безпилотни апарати извършиха серия от брутални удари по цивилни обекти. По актуализирани данни на ръководителя на Херсонската ОВА Олександър Прокудин в официалния му информационен канал (t.me/olexandrprokudin), окупаторите са атакували пътническа маршрутка в Корабелния район на града с боен дрон.
При този терористичен акт на място загинаха четирима души, сред които три възрастни жени (на възраст 63, 71 и 89 години) и един 69-годишен мъж. Още пет души, включително шофьорът на превозното средство, бяха хоспитализирани с тежки минно-взривни и осколочни наранявания. При отделен удар с дрон в Днепровския район на Херсон бе отнет животът на още една възрастна жена, а в центъра на града безпилотник порази цивилен автомобил, убивайки жена и ранявайки тежко нейния спътник.
Херсонската окръжна прокуратура вече започна досъдебно производство за извършване на военно престъпление, а украинските ВВС съобщиха, че са успели да неутрализират общо 56 вражески дрона в рамките на денонощието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Аз съм
Коментиран от #20
17:31 19.08.2026
3 Соломон
17:33 19.08.2026
4 Анонимен
17:33 19.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Глюпости ,
17:35 19.08.2026
7 Последният украинец
17:36 19.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Той члена
До коментар #1 от "Пич":много отдавна е задействан, обаче не искат, и не могат да го извадят.
Коментиран от #17
17:39 19.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #13
17:40 19.08.2026
12 И защо да са "брутални"?
Коментиран от #19, #24
17:41 19.08.2026
13 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #11 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Военни ! Печатна грешка😄
17:41 19.08.2026
14 име
17:41 19.08.2026
15 Цивилните били с пагони
17:42 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Щот толкова се е свил и спарушил
До коментар #9 от "Той члена":че немоят да го намерят и с ловджииско куче.
Коментиран от #25
17:45 19.08.2026
18 ФАКТ
17:47 19.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Панелените
До коментар #2 от "Аз съм":Фашаги - същите индивиди от националистическите нацистки организации в БГ които ги закопчаха онзи ден ще бъдат занулени завинаги !
17:50 19.08.2026
21 Тиква
17:51 19.08.2026
22 Това е освобождение
Коментиран от #26
17:52 19.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Защото са им унищожили и
До коментар #12 от "И защо да са "брутални"?":малкото останали ukroпиtetци насила mogилzиrаnи или tъpи южноамерикански наркомански наемници а после следват жените и децата както каза Борката Джонсън до последния ukроpitек. Този момент настъпва много бързо. А, техните удари по детски градини училища и колежи както и по жилищни домове са хуманни и не трероситични.
17:52 19.08.2026
25 мдааааа
До коментар #17 от "Щот толкова се е свил и спарушил":Ти ще го съживиш , гаранция ... Само а го барнеш .
18:37 19.08.2026
26 Так точна
До коментар #22 от "Това е освобождение":Таваришч ..
18:39 19.08.2026
27 Минно взривни
19:00 19.08.2026