Руски дронове убиха цивилни в Херсон, удариха полицейски участък в Житомир

Удар с реактивни дронове срещу полицията в Житомир

Около 16:39 часа днес руската армия извърши нападение срещу град Житомир, използвайки най-новите си високоскоростни реактивни дронове от типа „Бандерол“ (хибрид между безпилотник и малогабаритна крилата ракета). Местните власти потвърдиха, че има директно попадение в административната сграда на Главното управление на Националната полиция в Житомирска област.

Ръководителят на Житомирската областна военна администрация (ОВА) Витали Бунечко направи официално изявление в своя профил в Telegram (t.me/vitaliy_bunechko), като посочи, че на мястото веднага са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) и спешна медицинска помощ. Към момента информацията за точния брой на загиналите и ранените служители се уточнява, а в града има активни пожари. Властите призоваха гражданите да запазят спокойствие и да не разпространяват кадри от поразения обект в социалните мрежи.

Кървава драма в Херсон: Дронове атакуваха градски транспорт

Паралелно с атаката в Житомир, ситуацията в южния град Херсон драстично се влоши, след като руски безпилотни апарати извършиха серия от брутални удари по цивилни обекти. По актуализирани данни на ръководителя на Херсонската ОВА Олександър Прокудин в официалния му информационен канал (t.me/olexandrprokudin), окупаторите са атакували пътническа маршрутка в Корабелния район на града с боен дрон.

При този терористичен акт на място загинаха четирима души, сред които три възрастни жени (на възраст 63, 71 и 89 години) и един 69-годишен мъж. Още пет души, включително шофьорът на превозното средство, бяха хоспитализирани с тежки минно-взривни и осколочни наранявания. При отделен удар с дрон в Днепровския район на Херсон бе отнет животът на още една възрастна жена, а в центъра на града безпилотник порази цивилен автомобил, убивайки жена и ранявайки тежко нейния спътник.

Херсонската окръжна прокуратура вече започна досъдебно производство за извършване на военно престъпление, а украинските ВВС съобщиха, че са успели да неутрализират общо 56 вражески дрона в рамките на денонощието.