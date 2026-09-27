Бесънт: Натискът за икономическа изолация на Иран дава резултат

Кампанията на САЩ за икономическа изолация на Иран дава резултати, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт. По думите му Вашингтон е изпратил екипи по целия свят, които да настояват пред правителства за мерки срещу Техеран.
„По мое указание бяха изпратени екипи по целия свят, за да разговарят с държавите и да настояват за мерки срещу иранския режим. Тези усилия дават резултати“, написа Бесънт на 26 септември в „Екс“.
Като примери той посочи решенията на Турция и Оман да преустановят операциите на частната иранска авиокомпания „Махан Еър“. Обединените арабски емирства са спрели всички полети на ирански превозвачи. Сходни ограничения бяха въведени в рамките на разширените американски санкции срещу иранския авиационен сектор.
Ограничения срещу ирански банки
Бесънт изтъкна и действията срещу ирански финансови институции. Централната банка на ОАЕ е забранила на клоновете на държавната иранска банка „Мели“ да извършват трансакции с Иран. Като основание са посочени нарушения на законите срещу прането на пари и финансирането на тероризъм.
Миналата седмица турският банков регулатор е отнел лиценза на иранската „Меллат Банк“. Решението е свързано с разпоредба от банковия закон, отнасяща се до стабилността на финансовата система.
Според информация, цитирана от „Уолстрийт джърнъл“, заместник-министърът на финансите на САЩ Джонатан Бърк е провел двуседмична обиколка в Близкия изток и Европа. Той отговаря за борбата с финансирането на тероризма. Американското министерство на финансите е разговаряло и с представители на над 50 държави.
Вашингтон разшири санкциите срещу авиацията
По-рано през септември САЩ поставиха целия ирански авиационен сектор в черен списък и предупредиха, че всяка организация, която работи с ирански авиокомпании, може да бъде санкционирана.
Американското министерство на финансите определи мерките като част от по-широка кампания за ограничаване на финансовите и транспортните канали, чрез които Иран поддържа международни операции. Иранските авиокомпании обаче продължават да поддържат отделни международни маршрути, включително към Китай, който не се е присъединил към американския натиск.
Източници: БТА, Уолстрийт джърнъл
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Икономическата
06:56 27.09.2026
2 К ПЕЙКИ с чалми
ну паГади
......
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
07:04 27.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ АМЕРИКАНСКИ БАНКИ
.....
А АРАБИТЕ РАЗЧИТАТ НА АМЕРИКАНСКИ ОРЪЖИЯ
.....
НЯМА КАК ДА ОТКАЖАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА САЩ :)
07:08 27.09.2026
4 Хайо
07:10 27.09.2026