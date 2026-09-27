Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Бесънт: Натискът за икономическа изолация на Иран дава резултат
  Тема: Иранската криза

Бесънт: Натискът за икономическа изолация на Иран дава резултат

27 Септември, 2026 06:52 573 4

  • иран-
  • скот бесънт-
  • американски санкции-
  • махан еър-
  • банки

САЩ посочиха ограничения срещу ирански авиокомпании и банки в Турция, Оман и ОАЕ.

Бесънт: Натискът за икономическа изолация на Иран дава резултат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кампанията на САЩ за икономическа изолация на Иран дава резултати, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт. По думите му Вашингтон е изпратил екипи по целия свят, които да настояват пред правителства за мерки срещу Техеран.

„По мое указание бяха изпратени екипи по целия свят, за да разговарят с държавите и да настояват за мерки срещу иранския режим. Тези усилия дават резултати“, написа Бесънт на 26 септември в „Екс“.

Като примери той посочи решенията на Турция и Оман да преустановят операциите на частната иранска авиокомпания „Махан Еър“. Обединените арабски емирства са спрели всички полети на ирански превозвачи. Сходни ограничения бяха въведени в рамките на разширените американски санкции срещу иранския авиационен сектор.

Ограничения срещу ирански банки

Бесънт изтъкна и действията срещу ирански финансови институции. Централната банка на ОАЕ е забранила на клоновете на държавната иранска банка „Мели“ да извършват трансакции с Иран. Като основание са посочени нарушения на законите срещу прането на пари и финансирането на тероризъм.

Миналата седмица турският банков регулатор е отнел лиценза на иранската „Меллат Банк“. Решението е свързано с разпоредба от банковия закон, отнасяща се до стабилността на финансовата система.

Според информация, цитирана от „Уолстрийт джърнъл“, заместник-министърът на финансите на САЩ Джонатан Бърк е провел двуседмична обиколка в Близкия изток и Европа. Той отговаря за борбата с финансирането на тероризма. Американското министерство на финансите е разговаряло и с представители на над 50 държави.

Вашингтон разшири санкциите срещу авиацията

По-рано през септември САЩ поставиха целия ирански авиационен сектор в черен списък и предупредиха, че всяка организация, която работи с ирански авиокомпании, може да бъде санкционирана.

Американското министерство на финансите определи мерките като част от по-широка кампания за ограничаване на финансовите и транспортните канали, чрез които Иран поддържа международни операции. Иранските авиокомпании обаче продължават да поддържат отделни международни маршрути, включително към Китай, който не се е присъединил към американския натиск.

Източници: БТА, Уолстрийт джърнъл


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Икономическата

    4 0 Отговор
    изолация на ЕС дава резултат!!!

    06:56 27.09.2026

  • 2 К ПЕЙКИ с чалми

    0 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади
    ......
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    07:04 27.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ТУРЦИЯ НА ЕРДОГАН И ЕГИПЕТ НА СИСИ ЖИВЕЯТ НА ЗАЕМИ
    ОТ АМЕРИКАНСКИ БАНКИ
    .....
    А АРАБИТЕ РАЗЧИТАТ НА АМЕРИКАНСКИ ОРЪЖИЯ
    .....
    НЯМА КАК ДА ОТКАЖАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА САЩ :)

    07:08 27.09.2026

  • 4 Хайо

    5 0 Отговор
    Та като дава резултат и се съгласили 2-3 арабски държави ,я кажете русия и Китай подчиниха ли се ? Май не ,нали?

    07:10 27.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания