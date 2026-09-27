175 000 души протестираха срещу социалните съкращения в Германия

Около 175 000 души участваха в протести в 15 германски града срещу планираните съкращения на държавни разходи и реформите в трудовата и пенсионната система. Демонстрациите бяха организирани под лозунга „Трудно спечелени! Твоята работа. Твоето здраве. Твоята пенсия“.

Синдикатите призоваха за „силна социална държава“ и предупредиха, че на карта са поставени сигурните работни места, добрите условия на труд и защитата на трудовите права. Германската конфедерация на профсъюзите съобщи за общо 175 000 участници в протестите в цялата страна.

Най-много протестиращи са се събрали в Нюрнберг

Според полицейските власти в Нюрнберг са протестирали между 20 000 и 25 000 души. В Щутгарт участниците са били около 16 000, във Франкфурт на Майн – около 15 000, а в Хановер – около 13 000.

В Есен полицията е оценила броя на демонстрантите на около 12 000 души. Във Фрайбург са участвали приблизително 4500 души, а в Берлин – около 5500. Митинги с хиляди участници са се провели още в Хамбург, Кил, Росток, Магдебург, Лайпциг, Ерфурт и Саарбрюкен.

Синдикатите се противопоставят на реформите

В Есен пред протестиращите говори лидерката на Германската конфедерация на профсъюзите Ясмин Фахими. Тя разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за промени в трудовото законодателство и пенсионната система, както и намеренията за ограничаване на социални помощи.

Масовите демонстрации се проведоха на фона на опасения за сигурността на работните места в редица сектори, сред които автомобилната индустрия. Спорът за посоката на социалната политика се изостри и след регионалните избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се оказаха тежки за партията на Мерц.

Пенсионната система е в центъра на планираните промени. През уикенда между партиите в управляващата коалиция възникна и спор за предоставянето на социални грижи. На този фон Мерц заяви в средата на септември: „Реформите трябва да продължат“.

Източници: БТА, ДПА