175 000 души протестираха срещу социалните съкращения в Германия

Около 175 000 души участваха в протести в 15 германски града срещу планираните съкращения на държавни разходи и реформите в трудовата и пенсионната система. Демонстрациите бяха организирани под лозунга „Трудно спечелени! Твоята работа. Твоето здраве. Твоята пенсия“.
Синдикатите призоваха за „силна социална държава“ и предупредиха, че на карта са поставени сигурните работни места, добрите условия на труд и защитата на трудовите права. Германската конфедерация на профсъюзите съобщи за общо 175 000 участници в протестите в цялата страна.
Най-много протестиращи са се събрали в Нюрнберг
Според полицейските власти в Нюрнберг са протестирали между 20 000 и 25 000 души. В Щутгарт участниците са били около 16 000, във Франкфурт на Майн – около 15 000, а в Хановер – около 13 000.
В Есен полицията е оценила броя на демонстрантите на около 12 000 души. Във Фрайбург са участвали приблизително 4500 души, а в Берлин – около 5500. Митинги с хиляди участници са се провели още в Хамбург, Кил, Росток, Магдебург, Лайпциг, Ерфурт и Саарбрюкен.
Синдикатите се противопоставят на реформите
В Есен пред протестиращите говори лидерката на Германската конфедерация на профсъюзите Ясмин Фахими. Тя разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за промени в трудовото законодателство и пенсионната система, както и намеренията за ограничаване на социални помощи.
Масовите демонстрации се проведоха на фона на опасения за сигурността на работните места в редица сектори, сред които автомобилната индустрия. Спорът за посоката на социалната политика се изостри и след регионалните избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се оказаха тежки за партията на Мерц.
Пенсионната система е в центъра на планираните промени. През уикенда между партиите в управляващата коалиция възникна и спор за предоставянето на социални грижи. На този фон Мерц заяви в средата на септември: „Реформите трябва да продължат“.
Източници: БТА, ДПА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глупаци
06:53 27.09.2026
2 Ггг
06:54 27.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРОТЕСТИРАЩИТЕ КАТО РАДИКАЛНИ КОМУНИСТИ И РАДИКАЛНИ ФАШИСТИ
......
ДЪРЖАВНА МЕДИЯ :)
06:55 27.09.2026
4 Красимир Петров
06:55 27.09.2026
5 Вашето мнение
06:57 27.09.2026
6 Мюфтията на Берлин
Коментиран от #7
06:59 27.09.2026
7 Вашето мнение
До коментар #6 от "Мюфтията на Берлин":За жалост историята показва, че когато на германеца му се отнеме възможноста да граби, експлоатира и плюска започва световна вона.
07:01 27.09.2026
8 Ха ха ха
07:10 27.09.2026