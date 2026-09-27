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175 000 души протестираха срещу социалните съкращения в Германия

175 000 души протестираха срещу социалните съкращения в Германия

27 Септември, 2026 06:49, обновена 27 Септември, 2026 06:51 653 8

  • германия-
  • протести-
  • синдикати-
  • фридрих мерц-
  • пенсионни реформи

Демонстрации се проведоха в 15 германски града срещу плановете за трудови и пенсионни реформи.

175 000 души протестираха срещу социалните съкращения в Германия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 175 000 души участваха в протести в 15 германски града срещу планираните съкращения на държавни разходи и реформите в трудовата и пенсионната система. Демонстрациите бяха организирани под лозунга „Трудно спечелени! Твоята работа. Твоето здраве. Твоята пенсия“.

Синдикатите призоваха за „силна социална държава“ и предупредиха, че на карта са поставени сигурните работни места, добрите условия на труд и защитата на трудовите права. Германската конфедерация на профсъюзите съобщи за общо 175 000 участници в протестите в цялата страна.

Най-много протестиращи са се събрали в Нюрнберг

Според полицейските власти в Нюрнберг са протестирали между 20 000 и 25 000 души. В Щутгарт участниците са били около 16 000, във Франкфурт на Майн – около 15 000, а в Хановер – около 13 000.

В Есен полицията е оценила броя на демонстрантите на около 12 000 души. Във Фрайбург са участвали приблизително 4500 души, а в Берлин – около 5500. Митинги с хиляди участници са се провели още в Хамбург, Кил, Росток, Магдебург, Лайпциг, Ерфурт и Саарбрюкен.

Синдикатите се противопоставят на реформите

В Есен пред протестиращите говори лидерката на Германската конфедерация на профсъюзите Ясмин Фахими. Тя разкритикува плановете на правителството на канцлера Фридрих Мерц за промени в трудовото законодателство и пенсионната система, както и намеренията за ограничаване на социални помощи.

Масовите демонстрации се проведоха на фона на опасения за сигурността на работните места в редица сектори, сред които автомобилната индустрия. Спорът за посоката на социалната политика се изостри и след регионалните избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се оказаха тежки за партията на Мерц.

Пенсионната система е в центъра на планираните промени. През уикенда между партиите в управляващата коалиция възникна и спор за предоставянето на социални грижи. На този фон Мерц заяви в средата на септември: „Реформите трябва да продължат“.

Източници: БТА, ДПА


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 глупаци

    18 0 Отговор
    Важно е да има пари за Украйна !!!

    06:53 27.09.2026

  • 2 Ггг

    17 0 Отговор
    Начало на войните на глада

    06:54 27.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    ДОЙЧЕ ВЕЛЕ ХАРАКТЕРИЗИРА
    ПРОТЕСТИРАЩИТЕ КАТО РАДИКАЛНИ КОМУНИСТИ И РАДИКАЛНИ ФАШИСТИ
    ......
    ДЪРЖАВНА МЕДИЯ :)

    06:55 27.09.2026

  • 4 Красимир Петров

    14 0 Отговор
    Важното е да се пращат милиарди на Украйна.

    06:55 27.09.2026

  • 5 Вашето мнение

    13 0 Отговор
    Интересно, къде бяха германците, когато меркел ги напълни с мигранти да бачкат вместо тях? Къде бяха германците, когато първо меркел, сега и шолц дават милиарди за да продължът украинци да бъдат избивани като кучета и ловени по улиците с една едничка цел, реванш за погрома във ВСВ?

    06:57 27.09.2026

  • 6 Мюфтията на Берлин

    13 0 Отговор
    Ясмин Фахими. Старо германско име. Тия отдавна потънаха, но още не го осъзнават.

    Коментиран от #7

    06:59 27.09.2026

  • 7 Вашето мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мюфтията на Берлин":

    За жалост историята показва, че когато на германеца му се отнеме възможноста да граби, експлоатира и плюска започва световна вона.

    07:01 27.09.2026

  • 8 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    Как ще протестират бе! Кой ще храни талибанлъка дето го поканиха ос цяла Европа, барабар с павета и фамилии? Никакви протести повече и всичко социално да се дава само на гостите драги. Скоро ние от Възраждане ще им пратим и още неканени от нас нагли хлебарки.

    07:10 27.09.2026

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