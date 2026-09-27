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Иран заплаши корабите с ограничения заради маршрути в Ормуз
  Тема: Иранската криза

Иран заплаши корабите с ограничения заради маршрути в Ормуз

27 Септември, 2026 07:36 381 0

  • иран-
  • ормузки проток-
  • корабоплаване-
  • доналд тръмп-
  • абас арагчи

Техеран предупреди за финансови загуби и щети при използване на определени като незаконни маршрути. Протокът остава на практика блокиран.

Иран заплаши корабите с ограничения заради маршрути в Ормуз - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският орган за контрол на Ормузкия проток предупреди корабите за финансови загуби, щети и ограничения при бъдещо преминаване, ако използват маршрути, определени от Техеран като незаконни. Предупреждението е публикувано в социалната мрежа Екс, предаде Ройтерс.

„Това създава риск от финансови загуби и щети на плавателния съд, на собственика му, на капитана и екипажа, и сериозно ограничава възможността на кораба да преминава през Ормузкия проток в бъдеще“, заяви иранският орган.

Собствениците на плавателни съдове трябва да предприемат необходимите мерки, за да предотвратят подобни нарушения, се посочва в предупреждението. Ако нарушението бъде извършено от наемател, ограниченията могат да обхванат всички кораби на съответната компания при бъдещо преминаване през протока.

Седемдневен план за възстановяване на корабоплаването

Предупреждението идва на фона на усилията за пълното отваряне на Ормузкия проток, който на практика остава блокиран. Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи, че Техеран е представил на САЩ чрез посредничеството на Катар „седемдневен план“ за възстановяване на корабоплаването.

Според предложението Вашингтон трябва да изпълни определени условия, преди протокът да бъде отворен отново. Уолстрийт джърнъл съобщи, че сред исканията е премахването на американската военноморска блокада.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил иранското предложение, като го е определил пред журналисти в Белия дом като неприемливо. Така ограниченията за корабите остават в сила, докато не бъде постигнато споразумение за възстановяване на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток.

Източници: БТА, Ройтерс, Уолстрийт джърнъл


Иран (Ислямска Република)
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