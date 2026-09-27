Илон Мъск предрече епоха на изобилие с ИИ и роботи

Изкуственият интелект и роботиката могат да доведат до епоха на „всеобщ висок доход“, при която парите и дефицитът на стоки почти ще изчезнат. Това заяви предприемачът Илон Мъск в интервю за китайския телевизионен канал CGTN.

Според него развитието на роботите ще увеличи производството на стоки и услуги до степен, в която човешките потребности ще могат да бъдат задоволени без ограниченията, познати днес. Маск допуска, че в бъдеще роботите може да станат повече от хората и да изпълняват самостоятелно както физическа работа, така и услуги.

Роботи ще строят жилища по поръчка

Като пример предприемачът посочи строителството. Ако човек поиска собствен дом или дори замък, роботите ще могат да го изградят по зададените от него изисквания, заяви Мъск. В този сценарий хората няма да се нуждаят от работа, за да осигуряват основните си потребности.

Подобна визия предполага промяна не само на пазара на труда, но и на начина, по който се разпределят доходите и ресурсите. В материала на „Газета.Ru“ обаче не е посочен конкретен срок, в който според Мъск тази промяна ще стане реалност. Прогнозата остава негова оценка, а не обявена технологична или икономическа програма.

Предупрежденията за рисковете от ИИ продължават

На фона на оптимистичната прогноза на Мъск основателят на Microsoft Бил Гейтс предупреди, че неконтролираното развитие на изкуствения интелект може да доведе до събития с до милиард жертви. Той призова изискванията за безопасност при разработването на ИИ да бъдат уредени със закон.

Ръководителите на Anthropic, OpenAI и Илон Мъск са подкрепяли засилването на независимия контрол върху изкуствения интелект. На противоположна позиция са били Марк Зукърбърг и председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън, които са се обявявали против общосекторно регулиране и прибързани ограничения.

Мъск по-рано заяви и че SpaceX планира през 2027 г. да изведе в космоса ИИ суперкомпютри на Nvidia.

Източници: CGTN