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Илон Мъск предрече епоха на изобилие с ИИ и роботи
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Илон Мъск предрече епоха на изобилие с ИИ и роботи

27 Септември, 2026 07:49 721 9

  • илон маск-
  • изкуствен интелект-
  • роботи-
  • роботика-
  • технологии

Предприемачът очаква роботите да произвеждат повече стоки, отколкото хората могат да потребят.

Илон Мъск предрече епоха на изобилие с ИИ и роботи - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изкуственият интелект и роботиката могат да доведат до епоха на „всеобщ висок доход“, при която парите и дефицитът на стоки почти ще изчезнат. Това заяви предприемачът Илон Мъск в интервю за китайския телевизионен канал CGTN.

Според него развитието на роботите ще увеличи производството на стоки и услуги до степен, в която човешките потребности ще могат да бъдат задоволени без ограниченията, познати днес. Маск допуска, че в бъдеще роботите може да станат повече от хората и да изпълняват самостоятелно както физическа работа, така и услуги.

Роботи ще строят жилища по поръчка

Като пример предприемачът посочи строителството. Ако човек поиска собствен дом или дори замък, роботите ще могат да го изградят по зададените от него изисквания, заяви Мъск. В този сценарий хората няма да се нуждаят от работа, за да осигуряват основните си потребности.

Подобна визия предполага промяна не само на пазара на труда, но и на начина, по който се разпределят доходите и ресурсите. В материала на „Газета.Ru“ обаче не е посочен конкретен срок, в който според Мъск тази промяна ще стане реалност. Прогнозата остава негова оценка, а не обявена технологична или икономическа програма.

Предупрежденията за рисковете от ИИ продължават

На фона на оптимистичната прогноза на Мъск основателят на Microsoft Бил Гейтс предупреди, че неконтролираното развитие на изкуствения интелект може да доведе до събития с до милиард жертви. Той призова изискванията за безопасност при разработването на ИИ да бъдат уредени със закон.

Ръководителите на Anthropic, OpenAI и Илон Мъск са подкрепяли засилването на независимия контрол върху изкуствения интелект. На противоположна позиция са били Марк Зукърбърг и председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън, които са се обявявали против общосекторно регулиране и прибързани ограничения.

Мъск по-рано заяви и че SpaceX планира през 2027 г. да изведе в космоса ИИ суперкомпютри на Nvidia.

Източници: CGTN


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Граф Сен Жермен

    5 0 Отговор
    Ако прочетем "Откровение" ще видим, че ИИ прилича на Антихриста, а Мъск - на лъжепророка!

    Коментиран от #3

    07:54 27.09.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Без суровини ще произвеждат само ръжда

    08:14 27.09.2026

  • 3 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Граф Сен Жермен":

    От мързел и от алчност стават най-много войни и разрухи.
    Забравихме, че трудът облагородява.

    08:15 27.09.2026

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    Ако се научим да разчитаме и за хлябът си на ИИ, един ден няма да можем и два домата да си нарежем за салатата.
    Човечеството безумно се стреми да увеличи зависимостите си, вместо да става по-независимо.

    08:17 27.09.2026

  • 5 Гунчо

    0 0 Отговор
    Точно така.Хората няма да има нужда да работят. А от къде ще вземат пари? И какъв ще е стимулът на богатите да произвеждат нещо за без пари?

    08:42 27.09.2026

  • 6 Йода

    0 0 Отговор
    Тежко на хората.

    08:53 27.09.2026

  • 7 ХОРТА НЯМА ДА ,,ПОТРЕБЯВАТ,, СТОКИ

    0 0 Отговор
    ШОТО ША СА БЕЗРАБОТНИ И БЕЗПАРИЧНИ МЪЪЪСКЧООО.....

    08:57 27.09.2026

  • 8 Мдаааа

    0 0 Отговор
    Значи богатите дето се чудят как да спечелят повече, ще започнат да раздават всичко безплатно?

    09:04 27.09.2026

  • 9 Дрън, дрън, дрън

    0 0 Отговор
    ИИ?
    Изкуствен интелект?

    09:13 27.09.2026