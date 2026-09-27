Експерти: Срещата Тръмп–Си цели да държи напрежението около Тайван под контрол

Въпросът за Тайван е бил повдигнат на последната среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин по-скоро с цел ограничаване на напрежението между Вашингтон и Пекин, отколкото за постигане на голямо споразумение. Това коментираха тайвански експерти, цитирани от CNA.

Си Дзинпин се срещна с Тръмп в четвъртък за втори път тази година след разговорите им в Пекин през май. Китайската държавна агенция Синхуа съобщи, че Си е призовал Вашингтон да се противопостави на независимостта на Тайван и да подхожда предпазливо към въпроса.

Почетният професор от Националния университет Ченгчи Уанг Син-сиен заяви, че Си е поставил темата за Тайван в по-широкия контекст на стабилните отношения между САЩ и Китай.

Според него Пекин разглежда Тайван като ключов въпрос, който би могъл да повлияе върху сътрудничеството със САЩ в области като търговията, изкуствения интелект и други теми.

Уан посочи, че Китай иска Вашингтон ясно да се противопостави на независимостта на Тайван. Пекин следи внимателно и американските оръжейни продажби за Тайпе, както и евентуалните договорености за транзитно преминаване на тайванския президент Лай Чин-те през Съединените щати.

Експертът по отношенията между Тайван и Китай от университета Тамканг Уанг У-юе заяви, че статутът на Тайван остава един от най-важните и чувствителни въпроси в отношенията между Вашингтон и Пекин. По думите му обаче той не е нито най-неотложният въпрос между двете страни, нито тема, по която може да се очаква значителен напредък.

Според Уанг именно поради тази причина Тайван е бил обсъждан по-скоро с цел различията да бъдат държани под контрол, отколкото за постигане на „голяма сделка“.

Той добави, че Пекин смята внимателното управление на въпроса за необходимо, за да не се допусне той да наруши по-широките двустранни отношения между Китай и САЩ.

Китай е обезпокоен и от американските оръжейни продажби за Тайван, евентуално транзитно преминаване на Лай през САЩ и контактите на високо равнище между Вашингтон и Тайпе, посочи още Уанг. По думите му обаче опасенията на Пекин не означават, че Вашингтон ще прекрати продажбите на оръжие за Тайван.

Той подчерта, че САЩ и Китай имат принципно различни позиции по въпроса за Тайван. Затова според него разговорите са били съсредоточени върху предотвратяването на превръщането на темата в източник на конфликт, а не върху опит за постигане на мащабно споразумение.