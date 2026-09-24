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Казахстан обяви 25 септември за Ден на траур

Казахстан обяви 25 септември за Ден на траур

24 Септември, 2026 19:07 801 1

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Причината е смъртта на военнослужещи при изпълнение на служебните си задължения в Мангистауска област

Казахстан обяви 25 септември за Ден на траур - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Трагедията стана на 24 септември по време на учебно-бойна мисия на брега на Каспийско море. Поради рязко влошаване на метеорологичните условия и засилване на ветровете, 19 военнослужещи са заседнали в морето. Девет от тях са загинали, трима са спасени, а един е хоспитализиран. Операцията по търсене и спасяване продължава.

Главната прокуратура на Казахстан е образувала наказателно дело за смъртта на военнослужещите. Сформирана е разследваща работна група, включваща служители от Министерството на вътрешните работи, Министерството на извънредните ситуации и прокуратурата, и са назначени необходимите съдебно-медицински експертизи. Разследването е под строг надзор.

Президентът Касим-Жомарт Токаев изрази съболезнованията си на семействата и приятелите на загиналите военнослужещи и разпореди да се предприемат необходимите мерки за установяване на всички обстоятелства около инцидента и оказване на помощ на техните семейства.

Със заповед на премиера Олжас Бектенов е създадена правителствена комисия за разследване на причините за трагедията. Тя е оглавена от вицепремиера Канат Бозумбаев, на когото е възложено незабавно да изпрати депеша на мястото на инцидента.

Военноморските учения „Хазар Коргани 2026“ започнаха на 22 септември в казахстанския сектор на Каспийско море. В тях участваха над 500 военнослужещи, кораби и лодки на ВМС, хидрографски плавателни съдове, подразделения на бреговата охрана на Граничната служба на Комитета за национална сигурност и самолети на Силите за противовъздушна отбрана.

Съобщава се също, че честванията за Деня на града в Актау са отменени след смъртта на военнослужещите.


Казахстан
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