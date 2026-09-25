12 казахстански военни загинаха в Каспийско море

Дванадесет военнослужещи от Казахстан са загинали, след като по време на военноморски учения са били отнесени в Каспийско море край Мангистауска област. Трима са спасени, един от тях е настанен в болница в тежко състояние, а двама военнослужещи продължават да бъдат издирвани, съобщиха казахстанските власти.

Инцидентът е станал на 24 септември при изпълнение на учебно-боева задача. По първоначални данни в морето са попаднали 19 души, но по-късно броят е уточнен на 17. Министерството на отбраната посочи като причина рязкото влошаване на метеорологичните условия и усилването на вятъра. В района е било в сила щормово предупреждение, като са прогнозирани пориви до 20 метра в секунда.

Спасителната операция продължава

Казахстанските власти са разположили в района сили на Военноморските сили, Министерството на извънредните ситуации, авиация и водолазни екипи. Заместник-премиерът Канат Бозумбаев е разпоредил издирването на двамата изчезнали да се извършва непрекъснато и денонощно, както и да бъде оказана необходимата помощ на семействата на загиналите и пострадалите военнослужещи.

Здравните власти в Мангистауска област съобщиха, че един от спасените военнослужещи е в стабилно тежко състояние. Останалите двама спасени са били извадени от морето живи.

Разследват небрежност и нарушаване на правилата

По случая е образувано наказателно дело за небрежност, довела до тежки последици, и за нарушаване на правилата за корабоплаване. Заместник-министърът на вътрешните работи на Казахстан Санжар Адилов заяви: „Образувано е наказателно дело по част 2 на член 453 от Наказателния кодекс на Казахстан („Небрежност, довела до тежки последици“) и по член 465 („Нарушаване на правилата за корабоплаване“)“.

За изясняване на обстоятелствата е създадена междуведомствена следствено-оперативна група. Заместник-премиерът е възложил да бъдат установени всички причини за инцидента и да бъдат предприети мерки в рамките на разследването. На 25 септември в Казахстан е обявен общонационален траур за загиналите военнослужещи.

Източници: РБК, Ройтерс, Информбюро