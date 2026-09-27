Времето днес, прогноза за неделя, 27 септември: Повишение на температурите и слънце

В неделя, 27 септември, температурите у нас постепенно ще се повишат. В западните райони облачността ще се разкъсва и ще има повече слънчеви часове, но на отделни места е възможно да превали слаб дъжд. Прогнозата, публикувана от НИМХ, предвижда „постепенно повишение на температурите“ от началото на деня.

В София сутрешните температури ще бъдат около 10-11°C, а следобедните ще достигнат приблизително 19-20°C. В Пловдив се очакват около 21-24°C. В Северна България максималните стойности ще са предимно между 21 и 23°C.

По Черноморието ще остане предимно облачно, но без съществени валежи. Във Варна температурите ще са около 14°C сутринта и 22-23°C през деня, а в Бургас – около 15°C сутринта и 22-23°C следобед. Ще духа слаб до умерен вятър.

В планините времето ще бъде по-хладно. В района на Боровец, на около 1300 метра надморска височина, се очакват температури между 8 и 12°C, а на 1930 метра – между 4 и 8°C.

В началото на следващата седмица прогнозата предвижда локални превалявания, главно в източните райони и по Черноморието.