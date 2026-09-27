WSJ: Спорът за УПА между Украйна и Полша носи полза на Москва

Спорът между Украйна и Полша за историческото наследство на Украинската въстаническа армия (УПА) влошава отношенията между двете държави и създава възможност за руска намеса, пише Уолстрийт джърнъл. Киев и Варшава определят Русия като общ противник, но остават разделени по въпроса как да оценят действията на УПА и престъпленията срещу цивилни по време на Втората световна война.

В Украйна част от представителите на УПА са почитани като герои. В Полша организацията е свързвана с масови убийства на поляци, извършени по време на Волинската трагедия. Според американското издание Москва вече използва украинската политика на паметта, за да подкрепя твърденията на Владимир Путин, че войната е започната заради „денацификацията“ на Украйна.

„Един от уроците на историята е, че когато поляци и украинци не могат да намерят общ език, печели Москва“, заяви Даниел Фрид, бивш посланик на САЩ в Полша и експерт от Атлантическия съвет.

Решението за украинското подразделение предизвика криза

Напрежението рязко се засили през пролетта, след като украинският президент Владимир Зеленски даде на военно подразделение почетно име, свързано с УПА. Варшава определи решението като сериозна стъпка назад в продължилия с години процес на историческо помирение.

Полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от Ордена на Белия орел – най-високото държавно отличие на Полша. Украинският президент не участва и в полска конференция, посветена на следвоенното възстановяване на Украйна.

Полската страна заяви, че ще блокира кандидатурата на Украйна за членство в Европейския съюз, докато Киев продължава да настоява за почитане на УПА. Така спорът за историческата памет се прехвърли върху европейската интеграция и политическите отношения между двете държави.

Ексхумациите възстановиха част от диалога

След ескалацията Киев и Варшава предприеха стъпки за намаляване на напрежението. Зеленски обеща достъп до архиви на украинските служби за изследователи и разреши нови ексхумации на жертви на Волинската трагедия.

В Островки и Вола Островецка, във Волинска област, полски екипи проведоха ексхумации между 14 юли и 7 август 2026 г. Извадени са останките на 55 души и са открити повече от 300 лични предмета. Погребението на жертвите беше планирано за 30 август.

Полското правителство заяви, че процесът по издирване и ексхумация се извършва в сътрудничество с украинската страна. Това сътрудничество не е премахнало спора, но възстанови част от практическите контакти между двете държави.

Военната зависимост остава двустранна

Въпреки политическите разногласия Варшава обяви нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 50 милиона долара. Продължават и разговорите за евентуално предаване на полски изтребители МиГ-29 на украинската армия.

Според Уолстрийт джърнъл Украйна се нуждае от полската военна подкрепа в борбата си срещу Русия, докато Полша проявява интерес към украинските технологии за производство на безпилотни апарати. Изданието посочва, че задълбочаването на конфликта би отслабило и двете страни.

В Полша междувременно са се засилили антиукраинските настроения сред националистически и крайнодесни формации, а според публикацията са нараснали и престъпленията на етническа основа срещу украински граждани. Говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий заяви, че най-критичният момент в отношенията вече е отминал, но призова полските политици да не използват антиукраинска реторика за предизборни цели.

Източници: УНИАН, Уолстрийт джърнъл