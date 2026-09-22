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Токаев одобри състава на Народния съвет на Казахстан
  Тема: Казахстан

Токаев одобри състава на Народния съвет на Казахстан

22 Септември, 2026 11:45 491 6

  • касъм-жомарт токаев-
  • казахстан-
  • народен съвет-
  • утвърждаване-
  • членове

Висшият консултативен орган на републиката включва 126 членове

Токаев одобри състава на Народния съвет на Казахстан - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев подписа указ за одобряване на състава на най-висшия консултативен орган на републиката - Народния съвет, който се формира в съответствие с новата конституция на страната. Указът беше публикуван от пресслужбата на президента на Казахстан.

Според указа, 126 членове ще бъдат назначени в Народния съвет на Казахстан. Съветът има право да инициира законодателство и може също да предложи референдум.

Народният съвет, както беше предложен по-рано от Токаев, замества двата консултативни органа, съществували при предишната конституция - Асамблеята на народа на Казахстан и Националния курултай. Съветът включва общественици, служители на университети, представители на етнокултурни асоциации на Казахстан, бивши членове на двукамарния парламент, представители на бизнеса и дипломати.

По-конкретно, съветът включва Николай Арсютин, член на Асоциацията на руските, славянските и казашките етнокултурни асоциации; бившият депутат от Мажилиса (долната камара на парламента) Ермурат Бапи; вицепрезидентът на Националния олимпийски комитет Гаджи Гаджиев; Генадий Зенченко, изпълнителен директор на Zenchenko & Company; Алина Кан, член на обществената фондация „Републиканска етнокултурна асоциация на казахстанските немци“; Рауан Кенжеханули, президент на Международното общество за казахски език; Андрей Лаврентиев, член на управителния съвет на Съюза на машинните инженери на Казахстан и бизнесмен; бившите депутати от Сената (горната камара на парламента) Андрей Лукин и Генадий Шиповских; Багдат Мусин, ръководител на „Казахтелеком“; и бившият министър на екологията Ерлан Нисанбаев. Съветът включва и представители на етническите асоциации на чеченци и ингуши, беларуси, украинци, поляци и други народи, живеещи в Казахстан.

Според конституционния закон, уреждащ този съвет, заседанията му се свикват „при необходимост, но не по-рядко от веднъж годишно“. Председателят на съвета трябва да бъде избран на заседанието за четиригодишен мандат; никое лице не може да заема тази длъжност повече от два последователни мандата. Кандидат за председател на съвета може да бъде номиниран от председателя или от най-малко една трета от членовете на съвета.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 0 Отговор
    Уран от Казахстан за ЕС е мисия невъзможна.! Европа може да преработва и преобразува ресурса в ядрено гориво но политиците не дават .

    11:52 22.09.2026

  • 2 Хмм

    2 0 Отговор
    този неблагодарник, ако не беше Путин щяха да го линчуват като Кадафи в Либия и Садам Хюсеин в Ирак

    12:00 22.09.2026

  • 3 Сравнете

    1 0 Отговор
    По площ няколко Българии, почти 21млн население, в България сме 5млн. Имат 126 народни представители, България 240.

    12:00 22.09.2026

  • 4 Важното е че е с

    0 0 Отговор
    четиригодишен мандат и никое лице не може да заема тази длъжност повече от два последователни мандата !

    Коментиран от #5, #6

    12:13 22.09.2026

  • 5 Ограничението е за

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Важното е че е с":

    Председателят на съвета (парламента)

    12:17 22.09.2026

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Важното е че е с":

    тези 126 души са съвет към президента, негова администрация, а иначе парламентът им е 145 души с мандат от 5 години и няма ограничение на мандатите

    12:23 22.09.2026