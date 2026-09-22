Токаев одобри състава на Народния съвет на Казахстан

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев подписа указ за одобряване на състава на най-висшия консултативен орган на републиката - Народния съвет, който се формира в съответствие с новата конституция на страната. Указът беше публикуван от пресслужбата на президента на Казахстан.

Според указа, 126 членове ще бъдат назначени в Народния съвет на Казахстан. Съветът има право да инициира законодателство и може също да предложи референдум.

Народният съвет, както беше предложен по-рано от Токаев, замества двата консултативни органа, съществували при предишната конституция - Асамблеята на народа на Казахстан и Националния курултай. Съветът включва общественици, служители на университети, представители на етнокултурни асоциации на Казахстан, бивши членове на двукамарния парламент, представители на бизнеса и дипломати.

По-конкретно, съветът включва Николай Арсютин, член на Асоциацията на руските, славянските и казашките етнокултурни асоциации; бившият депутат от Мажилиса (долната камара на парламента) Ермурат Бапи; вицепрезидентът на Националния олимпийски комитет Гаджи Гаджиев; Генадий Зенченко, изпълнителен директор на Zenchenko & Company; Алина Кан, член на обществената фондация „Републиканска етнокултурна асоциация на казахстанските немци“; Рауан Кенжеханули, президент на Международното общество за казахски език; Андрей Лаврентиев, член на управителния съвет на Съюза на машинните инженери на Казахстан и бизнесмен; бившите депутати от Сената (горната камара на парламента) Андрей Лукин и Генадий Шиповских; Багдат Мусин, ръководител на „Казахтелеком“; и бившият министър на екологията Ерлан Нисанбаев. Съветът включва и представители на етническите асоциации на чеченци и ингуши, беларуси, украинци, поляци и други народи, живеещи в Казахстан.

Според конституционния закон, уреждащ този съвет, заседанията му се свикват „при необходимост, но не по-рядко от веднъж годишно“. Председателят на съвета трябва да бъде избран на заседанието за четиригодишен мандат; никое лице не може да заема тази длъжност повече от два последователни мандата. Кандидат за председател на съвета може да бъде номиниран от председателя или от най-малко една трета от членовете на съвета.