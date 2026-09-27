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Украйна отчете 1690 руски загуби за денонощие
  Тема: Украйна

Украйна отчете 1690 руски загуби за денонощие

27 Септември, 2026 07:38, обновена 27 Септември, 2026 07:44 418 16

  • руско-украинска война-
  • руски загуби-
  • украински генерален щаб-
  • военна техника-
  • украйна

Украинският генерален щаб съобщава и за над 600 поразени единици руска техника, без да включва безпилотните апарати.

Украйна отчете 1690 руски загуби за денонощие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският генерален щаб съобщи за 1690 убити и ранени руски военнослужещи през последното денонощие. Така общите загуби на руската армия от началото на пълномащабната война са оценени на около 1 528 970 души, съобщи „Украинская правда“.

Украинската страна отчита и повече от 600 поразени единици руска техника, без в тази сметка да влизат безпилотните летателни апарати. Сред посочените загуби са осем танка, седем бойни бронирани машини, 57 артилерийски системи, три реактивни системи за залпов огън и четири средства за противовъздушна отбрана.

Генералният щаб съобщава още за един руски самолет, 14 наземни роботизирани комплекса, 517 автомобила и автоцистерни и седем единици специална техника. Отделно са отчетени 1826 унищожени или повредени безпилотни летателни апарата оперативно-тактическо ниво.

Какво включва украинската оценка

Според обобщението на украинската страна, от 24 февруари 2022 г. досега руските сили са загубили 12 384 танка, 25 442 бойни бронирани машини и 50 428 артилерийски системи. Посочените общи числа включват и натрупаните загуби от предходните периоди.

В статистиката са включени още 2163 реактивни системи за залпов огън, 1677 средства за противовъздушна отбрана, 444 самолета, 2762 наземни роботизирани комплекса, 154 245 автомобила и автоцистерни и 4756 единици специална техника.

„Данните се уточняват“, посочва украинският генерален щаб.

Публикуваните стойности са оценка на украинското военно командване. В съобщението не са посочени отделни райони на бойните действия, в които са нанесени отчетените загуби, нито независима проверка на всяка от цифрите.

Източници: Украинская правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелени еуглени

    9 1 Отговор
    Много са зле тези, както и мисирките, които ги тиражират.

    07:47 27.09.2026

  • 2 Митю

    4 4 Отговор
    Руснаците пак ще трябва да ловят хора по улиците !

    07:48 27.09.2026

  • 3 Клоун нюз

    6 0 Отговор
    "Украинская правда", даже названието е хумористично.

    07:50 27.09.2026

  • 4 Граф Сен Жермен

    9 0 Отговор
    Украинците лъжат толкова много, че вече и носовете не им растат!
    Или пък, не растат, защото вече са огромни еврейски носове, и няма накъде повече?!

    07:52 27.09.2026

  • 5 Айляк

    6 0 Отговор
    А собствените загуби, бандерските, отчетоха ли колко са за денонощие?
    Или от медиите България трябва да знае само за руските загуби?!
    До последния украинец.

    Коментиран от #8

    07:52 27.09.2026

  • 6 ами

    9 0 Отговор
    1200 км фронт - по колко да падат ранени и убити на ден, само не разбрах защо им трябват на украинците по 30 000 нови войници на месец

    07:54 27.09.2026

  • 7 Полиглот

    5 0 Отговор
    Ааааа не, трябва Украинска Правда да я изпишете на украински: Укрïн$ка Прïвдîy.

    07:54 27.09.2026

  • 8 Скоро и загуби няма да имат

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айляк":

    Последният път зеленото отчете общо 50000, а преди това 55000, съживяват яко.

    07:55 27.09.2026

  • 9 Загубите на Люксембург

    1 0 Отговор
    Бг националите играха много добре снощи и другия път може и да бият.

    07:55 27.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Наркоса

    0 0 Отговор
    Трябва да лъжа, иначе йок пари от джендърите. Добре, че съм актьор и знам как да влизам в роли.

    07:57 27.09.2026

  • 12 Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ

    0 0 Отговор
    Украйна отчете, 1690 украинци загуби Русия за денонощие

    07:57 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Делим на трийсе

    0 0 Отговор
    Каквото пише Укринформ за загубите на руснаците трябва да се дели на 30 и може и да отговаря на действителността.

    07:59 27.09.2026

  • 15 Украйна пак я разкъртиха и снощи

    0 1 Отговор
    отвсякъде - и на фронта и с ракети и дронове. Навсякъде гори и е изравнено и котелите с похлупак вече, а тук ни облъчват с победите на Зеленски? Само защотото някакъв тук непрекъснато питал "Къде са ми победите на Зеленски, че не може да ми почне деня?"

    А накрая се оправдават:
    "Публикуваните стойности са оценка на украинското военно командване. В съобщението не са посочени отделни райони на бойните действия, в които са нанесени отчетените загуби, нито независима проверка на всяка от цифрите."

    07:59 27.09.2026

  • 16 Браво

    1 0 Отговор
    Но ще бъде още по добре да се утроят.

    08:00 27.09.2026

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