Украйна отчете 1690 руски загуби за денонощие

Украинският генерален щаб съобщи за 1690 убити и ранени руски военнослужещи през последното денонощие. Така общите загуби на руската армия от началото на пълномащабната война са оценени на около 1 528 970 души, съобщи „Украинская правда“.
Украинската страна отчита и повече от 600 поразени единици руска техника, без в тази сметка да влизат безпилотните летателни апарати. Сред посочените загуби са осем танка, седем бойни бронирани машини, 57 артилерийски системи, три реактивни системи за залпов огън и четири средства за противовъздушна отбрана.
Генералният щаб съобщава още за един руски самолет, 14 наземни роботизирани комплекса, 517 автомобила и автоцистерни и седем единици специална техника. Отделно са отчетени 1826 унищожени или повредени безпилотни летателни апарата оперативно-тактическо ниво.
Какво включва украинската оценка
Според обобщението на украинската страна, от 24 февруари 2022 г. досега руските сили са загубили 12 384 танка, 25 442 бойни бронирани машини и 50 428 артилерийски системи. Посочените общи числа включват и натрупаните загуби от предходните периоди.
В статистиката са включени още 2163 реактивни системи за залпов огън, 1677 средства за противовъздушна отбрана, 444 самолета, 2762 наземни роботизирани комплекса, 154 245 автомобила и автоцистерни и 4756 единици специална техника.„Данните се уточняват“, посочва украинският генерален щаб.
Публикуваните стойности са оценка на украинското военно командване. В съобщението не са посочени отделни райони на бойните действия, в които са нанесени отчетените загуби, нито независима проверка на всяка от цифрите.
Източници: Украинская правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зелени еуглени
07:47 27.09.2026
2 Митю
07:48 27.09.2026
3 Клоун нюз
07:50 27.09.2026
4 Граф Сен Жермен
Или пък, не растат, защото вече са огромни еврейски носове, и няма накъде повече?!
07:52 27.09.2026
5 Айляк
Или от медиите България трябва да знае само за руските загуби?!
До последния украинец.
Коментиран от #8
07:52 27.09.2026
6 ами
07:54 27.09.2026
7 Полиглот
07:54 27.09.2026
8 Скоро и загуби няма да имат
До коментар #5 от "Айляк":Последният път зеленото отчете общо 50000, а преди това 55000, съживяват яко.
07:55 27.09.2026
9 Загубите на Люксембург
07:55 27.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Наркоса
07:57 27.09.2026
12 Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ
07:57 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Делим на трийсе
07:59 27.09.2026
15 Украйна пак я разкъртиха и снощи
А накрая се оправдават:
"Публикуваните стойности са оценка на украинското военно командване. В съобщението не са посочени отделни райони на бойните действия, в които са нанесени отчетените загуби, нито независима проверка на всяка от цифрите."
07:59 27.09.2026
16 Браво
08:00 27.09.2026