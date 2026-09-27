Украйна отчете 1690 руски загуби за денонощие

Украинският генерален щаб съобщи за 1690 убити и ранени руски военнослужещи през последното денонощие. Така общите загуби на руската армия от началото на пълномащабната война са оценени на около 1 528 970 души, съобщи „Украинская правда“.

Украинската страна отчита и повече от 600 поразени единици руска техника, без в тази сметка да влизат безпилотните летателни апарати. Сред посочените загуби са осем танка, седем бойни бронирани машини, 57 артилерийски системи, три реактивни системи за залпов огън и четири средства за противовъздушна отбрана.

Генералният щаб съобщава още за един руски самолет, 14 наземни роботизирани комплекса, 517 автомобила и автоцистерни и седем единици специална техника. Отделно са отчетени 1826 унищожени или повредени безпилотни летателни апарата оперативно-тактическо ниво.

Какво включва украинската оценка

Според обобщението на украинската страна, от 24 февруари 2022 г. досега руските сили са загубили 12 384 танка, 25 442 бойни бронирани машини и 50 428 артилерийски системи. Посочените общи числа включват и натрупаните загуби от предходните периоди.

В статистиката са включени още 2163 реактивни системи за залпов огън, 1677 средства за противовъздушна отбрана, 444 самолета, 2762 наземни роботизирани комплекса, 154 245 автомобила и автоцистерни и 4756 единици специална техника.

„Данните се уточняват“, посочва украинският генерален щаб.

Публикуваните стойности са оценка на украинското военно командване. В съобщението не са посочени отделни райони на бойните действия, в които са нанесени отчетените загуби, нито независима проверка на всяка от цифрите.

Източници: Украинская правда