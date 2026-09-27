Зона с ниски емисии: Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част

По примера на София и Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част. Това ще се случи от 1 октомври, предаде NOVA.
Оттогава община Пловдив въвежда зона с ниски емисии. Ограничителният ринг в Пловдив ще важи 7 месеца, а не 6 - както в столицата. И първите седмици вместо на електронната система за засичане на нарушители, ще разчита на служителите от общинското предприятие „Паркиране и репатриране“, които ще извършват проверките за старите коли.
Мярката е изключително спорна и предизвика вълна от недоволство. Дори се готвят и протести - засега само в социалните мрежи. От 1 октомври до 30 април в четириъгълника между централните булеварди „Цар Борис Трети Обединител“, „Шести септември“, „Руски“ и „Христо Ботев“ ще е забранено движението на дизелови автомобили, произведени преди 2007 година, и на бензинови - преди 1998 година. Санкциите за нарушителите ще са от 25 до 500 евро.
С 23-годишния си автомобил Пройчо Кунчев от следващия месец няма да може да стига до центъра на града. Колата му попада в забранителната екокатегория.
"Малко хора ще си позволят да ги сменят. Предпочитам да отида с такси до центъра, отколкото да тегля кредит за автомобил", казва шофьорът.
Не смята, че автомобилът му замърсява въздуха. "За мен си върви без проблем. Няма тропане, няма лопане и си върши идеална работа за града", отбелязва той.
Бизнесът също е засегнат от ограничението. Бусът на Панчо, който превозва дограма, е 25-годишен. "Като съберем пари, ще сменим буса. Дотогава нямаме възможност. Нямаме бус, даже и този в момента също е нает под наем, за да може да се движим в по-централната градска част. Не сме готови за това нещо. В никакъв случай не сме готови. Българинът след всички промени, след всичко е толкова беден", коментира той.
Засега от общината предвиждат да поставят само указателни табели. Системата за електронен автоматичен контрол няма да тръгне заради обжалване на обществената поръчка. Контролът ще се извършва от служителите на синята зона.
"Те ще могат чрез своите устройства да проверяват коя екологична група са моторните превозни средства, които навлизат или са там. Но в началото, за да може по-леко да се приеме от гражданите, при нарушение ще се търси собственикът на автомобила и ще му се изпраща писмо или по телефона ще се предупреждава, че вече с този автомобил той няма право да навлиза в този ринг", заяви зам.-кметът по екология на община Пловдив Иван Стоянов.
Въвеждането на зоната с ниски емисии е заради замърсяването на въздуха. Пловдив е един от европейските градове с най-високо съдържание на фини прахови частици. Адвокат Атанас Костов, който е един от бойците за чист въздух в града, не смята, че мярката ще даде ефект.
"То решението е никакво, защото отново екология на въздуха няма. Дали вътре в кръга, дали извън кръга, то градът е един и същ. Това, че ще ограничиш един километър обсег, не означава, че хората, като обикалят около този един километър с колите си, цялото това замърсяване отново няма да попадне в централна градска част", смята Костов, който е председател на сдружение „Пловдив на гражданите“.
Като юрист не смята, че в този случай делата за дискриминация ще издържат в съда. Но посочва, че катализаторите могат да са решение.
"Ако катализаторите са опция, ще възникнат други проблеми - кражба на катализатори, подмяна на катализатори. В един момент много хора ще кажат: "Сервизите, които монтират катализатори, ще ги направим супер богати"", коментира още Костов.
Противниците на идеята сочат, че често в крайните етнически квартали се горят кабели и гуми. Въздухът замърсява и отоплението с твърдо гориво и старите автобуси.
По думите на зам.-кмета по екология на община Пловдив мярката цели да ограничи замърсяването и трафика, като основният фокус е върху подобряването на качеството на атмосферния въздух и опазването на здравето на хората. От общината обясняват, че забраната за старите коли ще е в сила седем месеца. Ограничението няма да важи за булевардите, които очертават границата на зоната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 виждам дизели пушещи като икарус
Коментиран от #15
08:23 27.09.2026
2 БРАВО СЛАВА СЛАВА
Коментиран от #3
08:23 27.09.2026
3 Гост
До коментар #2 от "БРАВО СЛАВА СЛАВА":....каза старият немски барутник с 15/100 нафта и литър на сто масло.
Коментиран от #9
08:24 27.09.2026
4 Демократска радост
08:26 27.09.2026
5 Гост
08:26 27.09.2026
6 И до кога
08:29 27.09.2026
7 Хохо Бохо
Коментиран от #10, #13
08:31 27.09.2026
8 Интересно
Браво бе, неможачи!
Я, на следващите кметски, който от общинарите е в някоя листа , да остава без глас.
08:33 27.09.2026
9 ДЕПМ
До коментар #3 от "Гост":Новите коли харчат масло от завода, дори ги видите, провери си информацията. Замърсяването е от отоплението и непочистените улици. Като почнете да миете ВСЕКИ ДЕН всички улици със сапун като в Европа, тогава забранявайте. До тогава сте еко терористи.
08:35 27.09.2026
10 Интересно
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Блокиране достъпът до центъра ще наложи офиси и магазини постепенно да се преместят на по-достъпна локация.
Това неминуемо ще се отрази на икономиката и на приходите.
08:35 27.09.2026
11 Екотерор
08:36 27.09.2026
12 Ццц
Коментиран от #14
08:36 27.09.2026
13 асенчо
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Преди 3,4г. прегледа лепенката показваше какви са емисиите на ПС и зоната съответно, защо го отмениха??
Коментиран от #26
08:37 27.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Защото
До коментар #1 от "виждам дизели пушещи като икарус":сме в "клуба но богатите" !
08:43 27.09.2026
16 И В ПЛОВДИВ ЛИ СА ПЬОДАЛИ
08:46 27.09.2026
17 оня с коня
защо мълчите че ни забраняват домашната ракия
Коментиран от #28
08:46 27.09.2026
18 розодендрон
08:48 27.09.2026
19 Пешев
08:50 27.09.2026
20 ОСНОВНОТО ПРАВО ЗА СВОБОДА НА
08:51 27.09.2026
21 Жалко
08:54 27.09.2026
22 Филип
Коментиран от #24
08:56 27.09.2026
23 Община Пловдив ни гази
08:58 27.09.2026
24 дървата не са проблем
До коментар #22 от "Филип":Най-голямото замърсяване е от автомобилите. Но тази забрана няма да реши проблема.
08:59 27.09.2026
25 Васил
09:00 27.09.2026
26 Касим
До коментар #13 от "асенчо":Да спечелят още пари като не поръчват направата им. Едно време казваха "Ще има стикери и те оскъпяват с 10 лв " Сега като ги махнаха няма кой да ти върне пари . Напротив 40-60 Евро преглед и той двойно на предишните. Правят се на учудени политици по медиите защо така скочили цените и са едно към едно и отгоре в абсолютно закононарушение относно Банковия и Международния курс на обмяната . Да ,но в това време Ви обърнаха и глобите от 500 лв. директно в 500 Евро и всичко през данъци ,такси , налози ,акцизи , вода ,ток и въобще ограбване с над 130 % ,а още е само септември и три-четири месеца това управление. След четири години сте на Марс и Господ когото е опазил - опазил. богата държава ,но не е Ваша и за Вас. Имаме си прекрасна адски алчна политическа икономика преливаща от държавното в тяхното "Частно " . Те ще оцелеят и ще пребъдат комунистическите олигархични родове . Около 500 на брой и хора отвън ще вкарат или роботи. Етноса сега цъвти и се радва унищожавайки ни заедно с тях ,но след нас са те на ред. Няма да ги хрантутят вечно защото ще дойде време да дава неговото , а не от краденото.
Коментиран от #31
09:01 27.09.2026
27 стари столици
Коментиран от #29
09:01 27.09.2026
28 Факт
До коментар #17 от "оня с коня":Те не забраняват домашната ракия.
Просто, ако дядо ти ти подари едно шише сливова, ще те глобят 2000€, че не си платил акциза за нея.
Но, ако ти подари връзка банани, няма проблем.
09:04 27.09.2026
29 Факт
До коментар #27 от "стари столици":Като ограничиш достъпът на хората до едно място, те ще почнат да се събират на друго място.
09:05 27.09.2026
30 Ний ша Ва упрайм
09:06 27.09.2026
31 Така е колега
До коментар #26 от "Касим":Всичко е както си го написал и дано да стане така най на края защото това не може вечно да продължава.
09:09 27.09.2026