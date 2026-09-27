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Зона с ниски емисии: Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част

Зона с ниски емисии: Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част

27 Септември, 2026 08:20 869 31

  • замърсяване на въздуха-
  • пловдив-
  • автомобили-
  • трафик-
  • стари автомобили

Мярката е изключително спорна и предизвика вълна от недоволство. Дори се готвят и протести - засега само в социалните мрежи.

Зона с ниски емисии: Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По примера на София и Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част. Това ще се случи от 1 октомври, предаде NOVA.

Оттогава община Пловдив въвежда зона с ниски емисии. Ограничителният ринг в Пловдив ще важи 7 месеца, а не 6 - както в столицата. И първите седмици вместо на електронната система за засичане на нарушители, ще разчита на служителите от общинското предприятие „Паркиране и репатриране“, които ще извършват проверките за старите коли.

Мярката е изключително спорна и предизвика вълна от недоволство. Дори се готвят и протести - засега само в социалните мрежи. От 1 октомври до 30 април в четириъгълника между централните булеварди „Цар Борис Трети Обединител“, „Шести септември“, „Руски“ и „Христо Ботев“ ще е забранено движението на дизелови автомобили, произведени преди 2007 година, и на бензинови - преди 1998 година. Санкциите за нарушителите ще са от 25 до 500 евро.

С 23-годишния си автомобил Пройчо Кунчев от следващия месец няма да може да стига до центъра на града. Колата му попада в забранителната екокатегория.

"Малко хора ще си позволят да ги сменят. Предпочитам да отида с такси до центъра, отколкото да тегля кредит за автомобил", казва шофьорът.

Не смята, че автомобилът му замърсява въздуха. "За мен си върви без проблем. Няма тропане, няма лопане и си върши идеална работа за града", отбелязва той.

Бизнесът също е засегнат от ограничението. Бусът на Панчо, който превозва дограма, е 25-годишен. "Като съберем пари, ще сменим буса. Дотогава нямаме възможност. Нямаме бус, даже и този в момента също е нает под наем, за да може да се движим в по-централната градска част. Не сме готови за това нещо. В никакъв случай не сме готови. Българинът след всички промени, след всичко е толкова беден", коментира той.

Засега от общината предвиждат да поставят само указателни табели. Системата за електронен автоматичен контрол няма да тръгне заради обжалване на обществената поръчка. Контролът ще се извършва от служителите на синята зона.

"Те ще могат чрез своите устройства да проверяват коя екологична група са моторните превозни средства, които навлизат или са там. Но в началото, за да може по-леко да се приеме от гражданите, при нарушение ще се търси собственикът на автомобила и ще му се изпраща писмо или по телефона ще се предупреждава, че вече с този автомобил той няма право да навлиза в този ринг", заяви зам.-кметът по екология на община Пловдив Иван Стоянов.

Въвеждането на зоната с ниски емисии е заради замърсяването на въздуха. Пловдив е един от европейските градове с най-високо съдържание на фини прахови частици. Адвокат Атанас Костов, който е един от бойците за чист въздух в града, не смята, че мярката ще даде ефект.

"То решението е никакво, защото отново екология на въздуха няма. Дали вътре в кръга, дали извън кръга, то градът е един и същ. Това, че ще ограничиш един километър обсег, не означава, че хората, като обикалят около този един километър с колите си, цялото това замърсяване отново няма да попадне в централна градска част", смята Костов, който е председател на сдружение „Пловдив на гражданите“.

Като юрист не смята, че в този случай делата за дискриминация ще издържат в съда. Но посочва, че катализаторите могат да са решение.

"Ако катализаторите са опция, ще възникнат други проблеми - кражба на катализатори, подмяна на катализатори. В един момент много хора ще кажат: "Сервизите, които монтират катализатори, ще ги направим супер богати"", коментира още Костов.

Противниците на идеята сочат, че често в крайните етнически квартали се горят кабели и гуми. Въздухът замърсява и отоплението с твърдо гориво и старите автобуси.

По думите на зам.-кмета по екология на община Пловдив мярката цели да ограничи замърсяването и трафика, като основният фокус е върху подобряването на качеството на атмосферния въздух и опазването на здравето на хората. От общината обясняват, че забраната за старите коли ще е в сила седем месеца. Ограничението няма да важи за булевардите, които очертават границата на зоната.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виждам дизели пушещи като икарус

    8 9 Отговор
    всеки ден и милицаи които се правят на луди и не им свалят регистрацията

    Коментиран от #15

    08:23 27.09.2026

  • 2 БРАВО СЛАВА СЛАВА

    9 18 Отговор
    Вън копейките от центъра на градовете! Да си стоят в Столипиново

    Коментиран от #3

    08:23 27.09.2026

  • 3 Гост

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО СЛАВА СЛАВА":

    ....каза старият немски барутник с 15/100 нафта и литър на сто масло.

    Коментиран от #9

    08:24 27.09.2026

  • 4 Демократска радост

    11 3 Отговор
    Да са избирали умно управа, а не "демократично"! За филибара, никаква милост!

    08:26 27.09.2026

  • 5 Гост

    24 3 Отговор
    Уж градът бил на хората, а хората с все повече ограничения в града си.

    08:26 27.09.2026

  • 6 И до кога

    19 0 Отговор
    Администрация заедно с поредното правителство ръка за ръка се чудят какви ли не закони и забрани да измислят и наложат само и само да тормозят хората под формата за наше добро!

    08:29 27.09.2026

  • 7 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    Пълна порнография! Нито има с какво да ги контролира, нито има КОЙ да ги контролира. Няма камери, а общаците не са компетентни да налагат глоби. И с парен двигател мога да стигна до центъра без да ме глобят

    Коментиран от #10, #13

    08:31 27.09.2026

  • 8 Интересно

    19 0 Отговор
    10 000 незаконни постройки около Пловдив, но те решили да правят синя зона в центъра.
    Браво бе, неможачи!
    Я, на следващите кметски, който от общинарите е в някоя листа , да остава без глас.

    08:33 27.09.2026

  • 9 ДЕПМ

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Новите коли харчат масло от завода, дори ги видите, провери си информацията. Замърсяването е от отоплението и непочистените улици. Като почнете да миете ВСЕКИ ДЕН всички улици със сапун като в Европа, тогава забранявайте. До тогава сте еко терористи.

    08:35 27.09.2026

  • 10 Интересно

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Блокиране достъпът до центъра ще наложи офиси и магазини постепенно да се преместят на по-достъпна локация.
    Това неминуемо ще се отрази на икономиката и на приходите.

    08:35 27.09.2026

  • 11 Екотерор

    7 1 Отговор
    Новите коли харчат масло от завода, дори ги видите, провери си информацията. Замърсяването е от отоплението и непочистените улици. Като почнете да миете ВСЕКИ ДЕН всички улици със сапун като в Европа, тогава забранявайте. До тогава сте еко терористи.

    08:36 27.09.2026

  • 12 Ццц

    9 0 Отговор
    Някой предупредил ли е вятъра, че Сахат тепе е зона на чист въздух? Че не виждам да има дупка в смога в центъра на София, макар че софиянци първи се сетиха да кярят повече за чист въздух пред НДК! 🤣🤣

    Коментиран от #14

    08:36 27.09.2026

  • 13 асенчо

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Преди 3,4г. прегледа лепенката показваше какви са емисиите на ПС и зоната съответно, защо го отмениха??

    Коментиран от #26

    08:37 27.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Защото

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "виждам дизели пушещи като икарус":

    сме в "клуба но богатите" !

    08:43 27.09.2026

  • 16 И В ПЛОВДИВ ЛИ СА ПЬОДАЛИ

    6 1 Отговор
    В кметството. Като софийските.

    08:46 27.09.2026

  • 17 оня с коня

    2 0 Отговор
    кажете и за ракията де

    защо мълчите че ни забраняват домашната ракия

    Коментиран от #28

    08:46 27.09.2026

  • 18 розодендрон

    0 7 Отговор
    Старите коли много пушат и замърсяват въздуха.

    08:48 27.09.2026

  • 19 Пешев

    6 0 Отговор
    Добре ,че заваля да се измият малко поне улиците . Иначе колите им виновни , а не праховите частици ,казаните с боклук и сметищата из махалите с горените отрови в тях. Няма по гнусно нещо от Български политик вечно ненаяден рекетьор . Стимулират покупката на електрически китайско-български телевизори на четири колела. Имате си завод за автомобили вече. Богат народ в богат клуб. И взимайте заеми от банкери иначе -пеша.

    08:50 27.09.2026

  • 20 ОСНОВНОТО ПРАВО ЗА СВОБОДА НА

    3 0 Отговор
    ДВИЖЕНИЕ Е НАД ВСИЧКО.ОГРАНИЧАВАТ ГО С ,,ПОЖЕЛАТЕЛНИТЕ,, ЗЕЛЕНИ СПЪНКИ И КВО ЛИ НЕ......

    08:51 27.09.2026

  • 21 Жалко

    1 0 Отговор
    За съжаление няма осигурени нито буферни паркинги, нито алтенативен така наречен градски транспорт, нито каквото и да е. Тези хора си плащат каквото трябва и преминават преглед, малко мноооо тъпо ми се струва. Хората вече разбраха, че еко и био са стоки и услуги чиято цена не може да се оправдае по друг начин!

    08:54 27.09.2026

  • 22 Филип

    3 0 Отговор
    Преди да погнат старите автомобили, трябва да забранят продажбата и употребата на дърва и въглища за отопление в рамките на града. Стар автомобил който се поддържа в изправност не е заплаха за екологията. Мярката която трябваше да се наложи отдавна е забрана върху внос и продажба на автомобили над пет години.

    Коментиран от #24

    08:56 27.09.2026

  • 23 Община Пловдив ни гази

    0 0 Отговор
    Община Пловдив мрази пловдивчани, но обича парите на мангизлиите. Дава на презастроителите да си правят каквото си искат, обаче тероризира пловдивчани.

    08:58 27.09.2026

  • 24 дървата не са проблем

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Филип":

    Най-голямото замърсяване е от автомобилите. Но тази забрана няма да реши проблема.

    08:59 27.09.2026

  • 25 Васил

    0 0 Отговор
    И как мислите колко е е екологично едно TDI 3000 кубика нафта или един бетоновоз който харчи 20 литра на час явно политиците ни мислят за тъпи!

    09:00 27.09.2026

  • 26 Касим

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "асенчо":

    Да спечелят още пари като не поръчват направата им. Едно време казваха "Ще има стикери и те оскъпяват с 10 лв " Сега като ги махнаха няма кой да ти върне пари . Напротив 40-60 Евро преглед и той двойно на предишните. Правят се на учудени политици по медиите защо така скочили цените и са едно към едно и отгоре в абсолютно закононарушение относно Банковия и Международния курс на обмяната . Да ,но в това време Ви обърнаха и глобите от 500 лв. директно в 500 Евро и всичко през данъци ,такси , налози ,акцизи , вода ,ток и въобще ограбване с над 130 % ,а още е само септември и три-четири месеца това управление. След четири години сте на Марс и Господ когото е опазил - опазил. богата държава ,но не е Ваша и за Вас. Имаме си прекрасна адски алчна политическа икономика преливаща от държавното в тяхното "Частно " . Те ще оцелеят и ще пребъдат комунистическите олигархични родове . Около 500 на брой и хора отвън ще вкарат или роботи. Етноса сега цъвти и се радва унищожавайки ни заедно с тях ,но след нас са те на ред. Няма да ги хрантутят вечно защото ще дойде време да дава неговото , а не от краденото.

    Коментиран от #31

    09:01 27.09.2026

  • 27 стари столици

    2 2 Отговор
    Абсолютно правилно и във всички големи градове трябва да се забрани. София Пловдив Варна Бургас Плевен Русе Стара Загора и Велико Търново.

    Коментиран от #29

    09:01 27.09.2026

  • 28 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Те не забраняват домашната ракия.
    Просто, ако дядо ти ти подари едно шише сливова, ще те глобят 2000€, че не си платил акциза за нея.
    Но, ако ти подари връзка банани, няма проблем.

    09:04 27.09.2026

  • 29 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "стари столици":

    Като ограничиш достъпът на хората до едно място, те ще почнат да се събират на друго място.

    09:05 27.09.2026

  • 30 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    а Варна от га? От след 2006 сичко под ножа или си плащат по 100 евраки на час

    09:06 27.09.2026

  • 31 Така е колега

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Касим":

    Всичко е както си го написал и дано да стане така най на края защото това не може вечно да продължава.

    09:09 27.09.2026

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