ЕС отпуска 710 млн. евро за общности, засегнати от кризи

Европейският съюз ще отпусне 710 милиона евро за помощ на общности, засегнати от кризи, природни бедствия или конфликти. По-голямата част от средствата е предназначена за Африка, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Около 380 милиона евро ще бъдат насочени към Субсахарска Африка за действия, свързани с миграцията. Финансирането е предвидено за защита на уязвими мигранти, подпомагане на доброволното завръщане и реинтеграция.

„Парите са насочени към защитата на уязвимите мигранти, подкрепата за доброволното завръщане и реинтеграцията“, се посочва в прессъобщението на Европейската комисия.

Други около 250 милиона евро ще бъдат използвани за спешна подкрепа на хора и общности, засегнати от конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия. В тази част от пакета са включени не само райони в Африка, но и палестинските територии, Ливан и Украйна.

Средствата са предназначени за кризисни райони

Финансовият пакет обхваща две основни направления – миграционни действия в Субсахарска Африка и спешна помощ за население, засегнато от хуманитарни кризи. От публикуваната информация не става ясно кога точно ще започне разпределянето на парите, нито как ще бъдат разделени средствата между отделните държави и програми.

Помощта е обявена на фона на продължаващи конфликти, разселване, епидемии и природни бедствия в няколко региона. За палестинските територии, Ливан и Украйна Европейският съюз предвижда подкрепа в рамките на общия пакет за спешни нужди.

Източници: БНР