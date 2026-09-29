"Катастрофална повреда" грози двигателите на USS Santa Barbara

Четирите дизелови двигателя на американския боен кораб USS Santa Barbara са надхвърлили максимално допустимите експлоатационни часове и са изложени на риск от катастрофална повреда. Това е записано в официално уведомление на Военноморските сили на САЩ за спешна поддръжка на кораба в Сингапур.

Документът е публикуван на 22 септември и се отнася до два главни дизелови двигателя за задвижване и два дизелови генератора. Според описанието ремонтът е необходим незабавно, за да бъдат гарантирани оперативната готовност на кораба и безопасността на екипажа.

Ремонтите са планирани в Сингапур

„И четирите двигателя в момента работят над максималните експлоатационни часове и са изложени на риск от катастрофална повреда, ако тази поддръжка не бъде извършена незабавно“, се посочва в уведомлението.

Посочената дейност включва инспекция и необходимия ремонт на главните двигатели с номера 1 и 2, както и на корабните дизелови генератори с номера 2 и 4. В документите е записано, че проверките и основните ремонтни операции са планирани за периода от 11 септември до 11 октомври 2026 г.

Мястото на изпълнение е Сингапур, където корабът е подложен на планирана поддръжка. Отделна процедура за основния ремонт е била организирана по-рано, като новата поръчка е определена като последваща работа, свързана с вече започналите дейности по техническото обслужване.

USS Santa Barbara е кораб от типа Independence в програмата „Литорални бойни кораби“ на ВМС на САЩ. Той е въведен в експлоатация на 1 април 2023 г. и е базиран в Сан Диего. Корабът е 16-ият представител на варианта Independence.

Предстоящите действия са свързани с инспекцията, ремонта и последващото въвеждане на двигателите в безопасен експлоатационен режим. До приключването им техническото състояние на четирите агрегата остава фактор, който може да ограничи готовността на USS Santa Barbara за нови задачи.

Източници: civiccontracts.com, govtribe.com, usff.navy.mil