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Politico: Путин изпитва НАТО край Свалбард

Politico: Путин изпитва НАТО край Свалбард

29 Септември, 2026 06:19, обновена 29 Септември, 2026 06:20 544 1

  • свалбард-
  • русия-
  • нато-
  • норвегия-
  • подводни кабели

Руски подводни сили са били следени при подготовка на операция край арктическия архипелаг, твърдят западни представители.

Politico: Путин изпитва НАТО край Свалбард - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Свалбард се превръща в едно от най-чувствителните места на северния фланг на НАТО, след като Русия е заподозряна в подготовка на операция срещу подводна инфраструктура край арктическия архипелаг. Според двама западни представители, цитирани от Ройтерс, през пролетта на 2026 г. британски, норвежки и американски сили са следили руски подводни съдове, които са подготвяли изпитание на технология за повреждане на подводни кабели.

Операцията е била свързана с руското Главно управление за дълбоководни изследвания, известно с руското съкращение ГУГИ. По данни на представителите руските сили са използвали специализирани съдове и са подготвяли симулация на действие срещу критична инфраструктура, без да оставят лесно проследими следи. Няма данни при операцията да е бил повреден кабел. Британски и норвежки сили са заявили още през април, че са засекли руска активност около подводна инфраструктура в северните води.

Архипелаг с особен статут

Свалбард е норвежка територия, разположена на повече от 900 километра от континенталната част на Норвегия. Статутът му се определя от договора от 1920 г., с който държавите по договора признават суверенитета на Осло, но получават равни права за определени икономически дейности. Документът забранява изграждането на военноморски бази и укрепления и използването на архипелага за военни цели.

Русия поддържа селището Баренцбург и има дългогодишно икономическо присъствие на островите. В продължение на десетилетия Свалбард беше символ на норвежката политика „Далечен север, ниско напрежение“, основана на сътрудничество между арктическите държави. След руското нахлуване в Украйна през 2022 г. обаче отношенията се влошиха.

Руски прояви на архипелага, включително дейности на младежки организации с косвени връзки с военноморските сили, обявявани ракетни учения в близост до островите и ежегодни паради с военни отличителни знаци, предизвикаха критики от Норвегия. Норвежката служба за разузнаване предупреди, че Кремъл се стреми да разшири обхвата на руските действия в Свалбард. Отделната оценка за заплахите за 2026 г. предупреждава и за засилен интерес на руските служби към инфраструктурата по норвежкото крайбрежие.

Норвегия укрепва северния си фланг

Осло ускорява подготовката за защита на морските комуникации и критичната инфраструктура. Норвегия планира да придобие най-малко пет фрегати тип 26 от Великобритания, предназначени основно за борба с подводници, както и шест подводници тип 212CD по съвместната програма с Германия.

Страната задълбочава военното си взаимодействие с Великобритания и Германия, а през септември бяха проведени съвместни учения около остров Ян Майен. Засега НАТО няма публично обявени планове за постоянно засилване на военноморското или въздушното си присъствие около Свалбард.

„Руското ръководство е силно непредсказуемо и все по-склонно към риск. Не бих изключила нито един сценарий, когато става въпрос за волята на Кремъл да се конфронтира с НАТО“, заяви пред Politico Кари Ага Миклебост, професор по руска история и експерт по Свалбард в Арктическия университет на Норвегия.

По думите ѝ най-опасният сценарий би бил Москва да реши да изпита сплотеността на алианса, разчитайки на колебание от страна на Съединените щати. Междувременно местните власти на Свалбард инвестират в критична инфраструктура и поддържат план за евакуация, докато Норвегия и съюзниците ѝ увеличават наблюдението в района.

Източници: Фокус, Politico, Ройтерс


Норвегия
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    НАТОТО СКОРО ДА ОТИДЕ ПРИ ТАТОТО

    06:26 29.09.2026

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