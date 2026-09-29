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Взривове и пожари в Киев след балистична заплаха
  Тема: Украйна

Взривове и пожари в Киев след балистична заплаха

29 Септември, 2026 06:26, обновена 29 Септември, 2026 06:27 522 3

  • киев-
  • украйна-
  • въздушна тревога-
  • балистични ракети-
  • дронове

В столицата са паднали ракетни отломки, а по-късно е обявена тревога за дронове. Повредени са нежилищни и инфраструктурни обекти.

Взривове и пожари в Киев след балистична заплаха - 1
Снимка: ДСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия взривове разтърси Киев през нощта на 29 септември, след като в столицата и редица области беше обявена въздушна тревога заради заплаха от балистично оръжие. Въздушните сили на Украйна предупредиха: „Заплаха от използване на балистично оръжие от Курск“.

В 1:21 часа беше съобщено за балистични ракети към Киев. В столицата са чути взривове, а Киевската градска военна администрация съобщи за паднали отломки в Соломенския район. По първоначални данни те са паднали на открито място, като информацията за щетите и пострадалите се уточняваше.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в района са паднали отломки и в двор на жилищна сграда, без да възникне пожар. Той посочи още, че е засегната административна сграда на инфраструктурен обект, също без пожар.

Пожари в два района на столицата

В Печерския район е възникнал пожар в триетажна нежилищна сграда. След 5:00 часа Киевската градска военна администрация уточни, че сградата е повредена.

В 2:05 часа Кличко съобщи и за попадение и пожар в един от корпусите на учебно заведение в Соломенския район. „Екстрените служби се насочват към мястото“, заяви кметът.

След 2:00 часа ракетната заплаха в Киев е сменена с опасност от безпилотни летателни апарати. Около 2:45 часа в столицата отново са чути взривове, а около 4:40 часа са регистрирани нови взривове на фона на предупреждение за реактивни дронове.

Към момента на публикацията няма потвърдени данни за пострадали при самата нощна атака. Преди нея, от началото на 28 септември, при руски атаки в Киев са пострадали 26 души, а двама са загинали.

Източници: Украинска правда


Украйна
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  • 1 Булпсихопатъ

    2 1 Отговор
    От уплах са гръмнали!?

    06:29 29.09.2026

  • 2 Крокодила Гена

    4 0 Отговор
    Ракетни отломки?????? И с кво ги сваляте тия ракети? С буркани кисели краставички ли? Началникът ви в кииф ви каза да не пишете за ракети що не слушате!?

    06:31 29.09.2026

  • 3 вехтия

    0 0 Отговор
    аз на снимката виждам едно.украинския флаг,наложен върху нациския железен кръст за храброст.трепането им е малко на тез ук ри

    06:47 29.09.2026

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