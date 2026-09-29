Тръмп отрече публикация на Axios за сделка с Иран

Доналд Тръмп отрече публикация на Axios, според която САЩ са готови да облекчат санкциите срещу Иран и да освободят част от замразените ирански средства срещу конкретни стъпки по ядрената програма на Техеран.

Материалът е написан от журналиста Барак Равид и се позовава на американски представители. В него се твърди, че евентуалните икономически отстъпки могат да бъдат предоставени само при измерим напредък от страна на Иран по ядрения въпрос.

Публикацията излезе на фона на опити на катарски и пакистански посредници да възобновят преговорите между Вашингтон и Техеран. Посредниците са обсъждали възможно споразумение с иранския външен министър Абас Арагчи в Ню Йорк.

Тръмп поиска статията да бъде свалена

Американският президент реагира в социалната мрежа Truth Social. Той заяви, че Axios е публикувал невярна информация и настоя материалът да бъде оттеглен.

„Axios току-що публикуваха история, в която се казва, че „Тръмп“ е предложил облекчаване на санкциите и замразяване на средства на Иран. Това не е вярно. Аз не им предложих НИЩО!“, написа Тръмп.

В същата публикация президентът определи статията като „измама“ и обвини медията, че я е използвала заради т.нар. „Тръмповски психически проблем“. Тръмп поиска материалът да бъде изтрит „незабавно“.

Axios остави публикацията активна

Axios добави реакцията на президента към статията, но не я оттегли. В първоначалния материал се посочва, че евентуалното облекчаване на санкциите и освобождаването на замразени средства биха били обвързани с конкретни ядрени ангажименти от страна на Иран.

Американската страна продължава да поддържа натиск чрез санкции и икономически мерки. Американски представител е заявил, че позицията на Вашингтон се засилва, докато натискът върху Иран продължава.

Самият Тръмп заяви пред Axios ден по-рано, че очаква нови разговори с Иран през седмицата. По ключовите въпроси обаче двете страни остават далеч една от друга, включително по сроковете и по това коя страна трябва да направи първата стъпка.

Към момента няма съобщение за постигнато споразумение между Вашингтон и Техеран. Публичният спор между Тръмп и Axios се разви именно в момент, когато посредниците се опитват да върнат двете страни към преговори.

Източници: Фокус, Axios