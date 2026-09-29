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Полша улеснява стрелбата по чужди цели във въздуха
  Тема: Украйна

Полша улеснява стрелбата по чужди цели във въздуха

29 Септември, 2026 06:21, обновена 29 Септември, 2026 06:23 353 1

  • полша-
  • русия-
  • въздушно пространство-
  • цезари томчик-
  • противовъздушна отбрана

Пилотите и оперативният командир ще могат да откриват огън без задължителна визуална идентификация на обекта. Мярката е насочена към по-бърза реакция срещу дронове и ракети от посока Русия.

Полша улеснява стрелбата по чужди цели във въздуха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша ще промени правилата за използване на бойната авиация срещу чужди обекти, навлезли във въздушното ѝ пространство. Пилотите вече няма да са длъжни първо да се приближават до целта и да я идентифицират визуално, преди да бъде взето решение за откриване на огън.

Промяната беше обявена от заместник-министъра на отбраната Цезари Томчик. По думите му при новата процедура ще бъде достатъчна така наречената положителна идентификация, основана на данни от радарите и на характеристиките на обекта – посоката на навлизане, скоростта, височината и траекторията му.

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„Полските изтребители ще свалят по-бързо дронове и ракети, летящи към нас от посока Русия“, заяви Цезари Томчик.

В момента пилотът трябва да потвърди визуално какъв е въздушният обект. Това изисква изтребителят да се приближи до него, което може да забави реакцията при бързо движещи се ракети или при дронове, които трудно се разпознават от разстояние.

Решението идва след навлизането на руски Ми-8

На 23 септември руски военен хеликоптер Ми-8 навлезе за кратко в полското въздушно пространство от Калининградска област. Машината е проникнала на около 300 метра в полска територия и е останала там 42 секунди, преди да се върне обратно.

Полша е вдигнала във въздуха изтребители, а наземните сили и средствата за противовъздушна отбрана са били приведени в готовност. Полското оперативно командване заяви, че характерът на инцидента показва, че Русия „за пореден път тества готовността“ на полската противовъздушна отбрана.

Хеликоптерът е бил проследен от полските радиолокационни системи. Инцидентът край северната граница се случи на фона на повишено напрежение между Варшава и Москва и на серия въздушни инциденти, свързани с войната в Украйна.

Точната дата за новите правила не е посочена

Томчик каза, че промените в процедурите за използване на изтребители и хеликоптери ще бъдат въведени в близките дни. Точната дата, на която новите правила ще започнат да действат, не е обявена публично.

Заместник-министърът посочи, че досега подобни възможности са били свързвани основно с военно или извънредно положение. Според него нарастващата опасност от навлизане на дронове и ракети налага полската армия да може да реагира по-бързо, когато въздушна цел бъде засечена от посока Русия.

Източници: Фокус, TVP World, Ройтерс


Полша
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  • 1 Наистина

    0 0 Отговор
    накрая тия ще се изтрепат !

    06:31 29.09.2026

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