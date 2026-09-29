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Много важна новина за Рома относно новия стадион в Рим

Много важна новина за Рома относно новия стадион в Рим

29 Септември, 2026 06:35 629 0

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„Вълците“ направиха историческа крачка към изграждането на новия си дом в Пиетрала, който трябва да се превърне и в икономически център за района

Много важна новина за Рома относно новия стадион в Рим - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Рома направи важна крачка към изграждането на новия си стадион. Клубът обяви, че е приключила процедурата по вземане на решение, като е получена и декларация за обществена полза на проекта. Това е ключов етап по пътя към изграждането на съоръжението в квартала Пиетрала.

От Рома определиха случилото се като „фундаментална и историческа стъпка“ за клуба и неговите привърженици. Ръководството благодари на Общината, комисаря за Евро 2032 за региона Лацио, регионалните власти, министъра на спорта и младежта, както и на всички администрации, институции и специалисти, участвали в процеса.

„Проектът е замислен не само като нов дом за клуба и неговите фенове, а като актив за Рим, способен да създава нови възможности, да допринася за обновяването и развитието на района и да носи дългосрочни ползи за целия град и неговата общност“, заявиха от Рома. Все още няма точен график за началото и продължителността на строителството, но след последния важен етап се очаква повече яснота по въпроса.


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