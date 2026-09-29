Много важна новина за Рома относно новия стадион в Рим

Рома направи важна крачка към изграждането на новия си стадион. Клубът обяви, че е приключила процедурата по вземане на решение, като е получена и декларация за обществена полза на проекта. Това е ключов етап по пътя към изграждането на съоръжението в квартала Пиетрала.

От Рома определиха случилото се като „фундаментална и историческа стъпка“ за клуба и неговите привърженици. Ръководството благодари на Общината, комисаря за Евро 2032 за региона Лацио, регионалните власти, министъра на спорта и младежта, както и на всички администрации, институции и специалисти, участвали в процеса.

„Проектът е замислен не само като нов дом за клуба и неговите фенове, а като актив за Рим, способен да създава нови възможности, да допринася за обновяването и развитието на района и да носи дългосрочни ползи за целия град и неговата общност“, заявиха от Рома. Все още няма точен график за началото и продължителността на строителството, но след последния важен етап се очаква повече яснота по въпроса.