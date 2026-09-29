Бивш US министър призова за нова отбранителна система на Запада

Бившият министър на армията на САЩ Даниел Дрискол призова отбранителната система на западните държави да бъде преструктурирана „от нулата“, за да отговаря на променения характер на съвременните конфликти. Той изложи позицията си в статия за списание „Форин афеърс“.

„Цялата западна отбранителна екосистема трябва да бъде реформирана от нулата“, пише Дрискол. Според него САЩ и съюзниците им разчитат прекомерно на сложни и скъпи оръжия, докато Русия и Китай разполагат с голям промишлен потенциал за бързо увеличаване на производството.

Скъпите системи трябва да бъдат допълнени от масови

Дрискол смята, че западните отбранителни компании произвеждат малки серии техника с висока цена и затворен софтуер. Това затруднява обмена на данни между оръжията на различни държави и производители. По думите му американската армия през 2025 г. е изглеждала „шокиращо сходна“ с армията от 1975 г., а отбранителната индустрия на САЩ се е превърнала в олигопол.

Бившият министър не предлага отказ от скъпите платформи. Самолети, атомни подводници и изтребители от пето поколение ще останат необходими, но производството им отнема много време, а загубите им се възстановяват трудно. Затова, според него, те трябва да бъдат комбинирани с масово производство на по-евтини безпилотници, прехващачи и боеприпаси.

Обща промишлена база и отворен софтуер

Предложението му включва промени на три равнища: производствената инфраструктура и достъпа до суровини, цифровите системи и начина, по който новите разработки стигат до войските. Дрискол призовава САЩ и съюзниците им да изградят обща промишлена база и да въведат общи технически стандарти.

Той настоява и за отворена цифрова архитектура, която да позволява на техника от различни държави да обменя данни без нова и скъпа интеграция. Според него съвместимостта вече е „основата на съвременната военна стратегия“, а изкуственият интелект трябва да подпомага управлението на обединените системи, тъй като обемът и скоростта на информацията на бойното поле надхвърлят човешките възможности.

Дрискол предлага частни разработчици да тестват продуктите си непосредствено с военните, а граждански предприятия да могат бързо да преминават към производство на отбранителна продукция при необходимост. Той смята, че общите пазари и стандарти ще позволят производството да бъде разпределяно между съюзниците.

Дрискол напусна поста през септември

Даниел Дрискол беше потвърден от Сената и встъпи в длъжност като министър на армията на САЩ на 25 февруари 2025 г. Той подаде оставка в края на август 2026 г. след месеци на напрежение с министъра на отбраната Пийт Хегсет и напусна поста в началото на септември.

Асошиейтед прес съобщи, че Дрискол не е посочил публично причина за оттеглянето си. Белият дом го определи като ефективен ръководител, допринесъл за повишаването на готовността и боеспособността на армията.

Източници: Форин афеърс