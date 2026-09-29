Спортът по ТВ във вторник (29 септември)

09.00 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1
09.00 Колоездене: Обиколка на Лангкави, втори етап - Евроспорт 2
14.00 Тенис: АТР 250 турнир в Чънду - МАХ Спорт 1
14.30 Тенис: ATP 250 турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 2
14.30 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1
19.00 Футбол: Молдова – Фарьорски острови - Диема спорт 2
19.00 Футбол: Финландия – Беларус - Диема спорт 3
19.00 Баскетбол: Дубай – Барселона - МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол: Жалгирис – Олимпиакос - МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол: Олимпия Милано – Болоня - МАХ Спорт 1
21.45 Футбол: България – Естония - МАХ One
21.45 Футбол: Испания – Хърватия - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Чехия – Англия - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Шотландия – Швейцария - Нова спорт
21.45 Футбол: Люксембург – Исландия - Диема спорт
00.00 Хокей: НХЛ, Каролина – Флорида - МАХ Спорт 2
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