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Спортът по ТВ във вторник (29 септември)

Спортът по ТВ във вторник (29 септември)

29 Септември, 2026 08:06 518 0

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  • снукър-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ във вторник (29 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1

09.00 Колоездене: Обиколка на Лангкави, втори етап - Евроспорт 2

14.00 Тенис: АТР 250 турнир в Чънду - МАХ Спорт 1

14.30 Тенис: ATP 250 турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 2

14.30 Снукър: Открито първенство на Шънджън - Евроспорт 1

19.00 Футбол: Молдова – Фарьорски острови - Диема спорт 2

19.00 Футбол: Финландия – Беларус - Диема спорт 3

19.00 Баскетбол: Дубай – Барселона - МАХ Спорт 1

20.00 Баскетбол: Жалгирис – Олимпиакос - МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол: Олимпия Милано – Болоня - МАХ Спорт 1

21.45 Футбол: България – Естония - МАХ One

21.45 Футбол: Испания – Хърватия - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Чехия – Англия - Диема спорт 2

21.45 Футбол: Шотландия – Швейцария - Нова спорт

21.45 Футбол: Люксембург – Исландия - Диема спорт

00.00 Хокей: НХЛ, Каролина – Флорида - МАХ Спорт 2


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