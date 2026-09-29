Вадефул ще обсъди със словашкото правителство подкрепата за Украйна и отношенията с Русия

Германският външен министър Йохан Вадефул ще проведе разговори със словашкото правителство по време на визитата си в Братислава, съобщи ДПА, предава БТА.

Вадефул ще се срещне с премиера Роберт Фицо, външния министър Юрай Бланар и други представители на словашките власти. Сред основните теми ще бъдат отношенията с Русия, подкрепата за Украйна и ангажиментите, произтичащи от членството на Словакия в Европейския съюз и НАТО.

Правителството на Фицо многократно е изразявало критики към санкциите на ЕС срещу Москва и заема по-различна позиция по отношение на Русия в сравнение с редица други държави членки на ЕС и НАТО.

Говорител на германското външно министерство посочи, че Берлин иска да обсъди именно отговорностите на Словакия като член на двете организации, включително по отношение на войната в Украйна.

След Братислава Вадефул ще отпътува за Страсбург. Там той ще направи изказване пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и ще проведе срещи с представители на организацията.

Германия е сред най-големите двустранни донори на Съвета на Европа. Според германското външно министерство Вадефул ще потвърди ангажимента на Берлин към защитата на правата на човека, върховенството на закона и демократичните принципи.