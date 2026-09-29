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Вадефул ще обсъди със словашкото правителство подкрепата за Украйна и отношенията с Русия

Вадефул ще обсъди със словашкото правителство подкрепата за Украйна и отношенията с Русия

29 Септември, 2026 07:16, обновена 29 Септември, 2026 07:22 959 24

  • йохан вадефул-
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  • украйна-
  • словакия-
  • русия-
  • германия

Германският външен министър ще се срещне в Братислава с Роберт Фицо и словашкия си колега Юрай Бланар

Вадефул ще обсъди със словашкото правителство подкрепата за Украйна и отношенията с Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул ще проведе разговори със словашкото правителство по време на визитата си в Братислава, съобщи ДПА, предава БТА.

Вадефул ще се срещне с премиера Роберт Фицо, външния министър Юрай Бланар и други представители на словашките власти. Сред основните теми ще бъдат отношенията с Русия, подкрепата за Украйна и ангажиментите, произтичащи от членството на Словакия в Европейския съюз и НАТО.

Правителството на Фицо многократно е изразявало критики към санкциите на ЕС срещу Москва и заема по-различна позиция по отношение на Русия в сравнение с редица други държави членки на ЕС и НАТО.

Говорител на германското външно министерство посочи, че Берлин иска да обсъди именно отговорностите на Словакия като член на двете организации, включително по отношение на войната в Украйна.

След Братислава Вадефул ще отпътува за Страсбург. Там той ще направи изказване пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и ще проведе срещи с представители на организацията.

Германия е сред най-големите двустранни донори на Съвета на Европа. Според германското външно министерство Вадефул ще потвърди ангажимента на Берлин към защитата на правата на човека, върховенството на закона и демократичните принципи.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Немците

    23 2 Отговор
    Те пратиха Ленин в Русия с един вагон пари и знаем какво стана, сега пак търсят под вола теле...

    07:27 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ

    25 1 Отговор
    На 29 септември 1938 г. в Мюнхен се събират ключови политици.
    Премиерите на Великобритания и Франция Артът Невил Чембърлейн и Едуар Даладие, райхсканцлерът на Германия Хитлер и дучето на Италия Бенито Мусолини договарят и подписват споразумение, с което предават Судетска област от Чехословакия на Германия. То е известно също като и Мюнхенският сговор.
    В резултат на предателството към Чехословакия Хитлер в пъти засилва армията си, което съществено повлиява на решимостта му да започне световна война.

    07:30 29.09.2026

  • 7 Ха ха ха

    21 1 Отговор
    Велзевул се стреми към ада .

    07:31 29.09.2026

  • 8 Ха ха ха

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Златна ти уста колега, ако е вярно това.

    07:33 29.09.2026

  • 9 Маринов

    28 1 Отговор
    Видефул към Фицо: "хайде, не се стискай. Пусни няколко стотин милиона евро за Киев. После от там ще ти върнат няколко десетки милиона в личната сметка. Схемата е тествана и работи".

    07:34 29.09.2026

  • 10 Янко Виа

    20 1 Отговор
    Велзевул щял да ходи в Братислава да ги порицава 😂😂😂.

    07:38 29.09.2026

  • 11 Агата

    23 1 Отговор
    Йохан,вижте му само лицето.Хитлер ряпа да яде пред него.Мръсни фашисти,говорещи за демокрация.Как не го е срам…

    07:47 29.09.2026

  • 12 Фриц Шперц

    2 1 Отговор
    Ти ще си следващият.

    08:00 29.09.2026

  • 13 Камилар Сахарски

    14 1 Отговор
    Словакия отказва да си харчи парите за чужди войни и ЕС и НАТО са в паника, че баламурниците за война с Русия свършват. Те затова този красавец ще ходи в Словакия.

    08:00 29.09.2026

  • 14 Ооо! Уондърфул!

    7 2 Отговор
    Вадефул ще потвърди ангажимента на Берлин към защитата на правата на човека, върховенството на закона и демократичните принципи.

    08:01 29.09.2026

  • 15 Коко от Мароко

    6 1 Отговор
    Аз пък потвърждавам ангажимента ми към Слънцето, Земята и Марс.

    08:07 29.09.2026

  • 16 Селски Келеш

    7 1 Отговор
    Цяла Източна Европа е предвидена да ходи да се трепе с Русия, докато тарикатите на запад от Полша да дават само акъл и да изразяват само съчувствие.

    08:09 29.09.2026

  • 17 Германия била

    7 1 Отговор
    сред най-големите "двустранни донори" и нека да продължава все в тоя дух и може даже и тристранен да стане ако иска. А Вадефул нека дрънка още тъпотии където си реши само дето правителството му и той са с под 14% обществена подкрепа ...

    08:13 29.09.2026

  • 18 Помнещия

    4 1 Отговор
    Германийо, Германийо, закопчай си копчето.

    08:15 29.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ооолигофрен на 200

    6 1 Отговор
    основните теми ще бъдат отношенията с Русия, подкрепата за Украйна и ангажиментите, произтичащи от членството на Словакия в Европейския съюз и НАТО....Берлин иска да обсъди отговорностите на Словакия и все тъпотии и деструктивни и вредни пръдни като за последно ..

    08:22 29.09.2026

  • 21 Ооолигофрен на 201

    6 1 Отговор
    След Братислава Вадефул ще отпътува за Страсбург. Там той ще направи изказване пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и после ту-туууу .... оставка !

    08:24 29.09.2026

  • 22 И какви са тея

    8 1 Отговор
    "ангажименти" , произтичащи от членството на Словакия в НАТО за които Германия някакви претенции имала само не става ясно ? В тази терористична организация освен ангажименти държавите права нямат ли, че и тях да обсъждат ? А? Правото на отказ от агресия и тероризъм примерно..

    08:30 29.09.2026

  • 23 "ангажименти", произтичащи от членството

    4 0 Отговор
    Да припомня отново на по-младите че:
    Всички до една "Мисии на българската армия" в състава на терористичното НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    08:36 29.09.2026

  • 24 Много обиден се чувствам

    0 0 Отговор
    от факта, че германският външен министър Йохан Вадефул и в България не е решил без покана да дойде и за "ангажиментите" ни произтичащи от членството ни в НАТО глупости да наговори. Много....

    08:47 29.09.2026

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