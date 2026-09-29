Вадефул ще обсъди със словашкото правителство подкрепата за Украйна и отношенията с Русия

Германският външен министър Йохан Вадефул ще проведе разговори със словашкото правителство по време на визитата си в Братислава, съобщи ДПА, предава БТА.
Вадефул ще се срещне с премиера Роберт Фицо, външния министър Юрай Бланар и други представители на словашките власти. Сред основните теми ще бъдат отношенията с Русия, подкрепата за Украйна и ангажиментите, произтичащи от членството на Словакия в Европейския съюз и НАТО.
Правителството на Фицо многократно е изразявало критики към санкциите на ЕС срещу Москва и заема по-различна позиция по отношение на Русия в сравнение с редица други държави членки на ЕС и НАТО.
Говорител на германското външно министерство посочи, че Берлин иска да обсъди именно отговорностите на Словакия като член на двете организации, включително по отношение на войната в Украйна.
След Братислава Вадефул ще отпътува за Страсбург. Там той ще направи изказване пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и ще проведе срещи с представители на организацията.
Германия е сред най-големите двустранни донори на Съвета на Европа. Според германското външно министерство Вадефул ще потвърди ангажимента на Берлин към защитата на правата на човека, върховенството на закона и демократичните принципи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Немците
07:27 29.09.2026
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ
Премиерите на Великобритания и Франция Артът Невил Чембърлейн и Едуар Даладие, райхсканцлерът на Германия Хитлер и дучето на Италия Бенито Мусолини договарят и подписват споразумение, с което предават Судетска област от Чехословакия на Германия. То е известно също като и Мюнхенският сговор.
В резултат на предателството към Чехословакия Хитлер в пъти засилва армията си, което съществено повлиява на решимостта му да започне световна война.
07:30 29.09.2026
7 Ха ха ха
07:31 29.09.2026
8 Ха ха ха
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Златна ти уста колега, ако е вярно това.
07:33 29.09.2026
9 Маринов
07:34 29.09.2026
10 Янко Виа
07:38 29.09.2026
11 Агата
07:47 29.09.2026
12 Фриц Шперц
08:00 29.09.2026
13 Камилар Сахарски
08:00 29.09.2026
14 Ооо! Уондърфул!
08:01 29.09.2026
15 Коко от Мароко
08:07 29.09.2026
16 Селски Келеш
08:09 29.09.2026
17 Германия била
08:13 29.09.2026
18 Помнещия
08:15 29.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ооолигофрен на 200
08:22 29.09.2026
21 Ооолигофрен на 201
08:24 29.09.2026
22 И какви са тея
08:30 29.09.2026
23 "ангажименти", произтичащи от членството
Всички до една "Мисии на българската армия" в състава на терористичното НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .
08:36 29.09.2026
24 Много обиден се чувствам
08:47 29.09.2026