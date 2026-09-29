Името на Антонио Конте отново на дневен ред в Ювентус

Слабият старт на сезона задълбочава проблемите в Ювентус и върна с пълна сила една от най-коментираните теми в Италия – евентуалното завръщане на Антонио Конте начело на "бианконерите". В същото време бъдещето на Лучано Спалети вече не изглежда гарантирано.

В Торино бяха убедени, че със Спалети най-после са открили фигурата, способна да внесе стабилност и ред в тотално обновения състав. Едва четири изиграни кръга в Серия А обаче се оказаха достатъчни, за да се появят сериозни пукнатини.

Изданието La Gazzetta dello Sport вече говори за явна "техническа криза" – тимът страда от беззъба атака, липсва лидер на терена, а ранната динамика от първите двубои е напълно изгубена.

Положението е още по-деликатно, защото Спалети не разполага с голям кредит на доверие. Той стартира кампанията с две победи, а цялата лятна селекция бе подчинена на неговите искания. Впоследствие обаче тежки контузии провалиха плановете му. Извън строя за дълго е Кенан Йълдъз, който ще отсъства месеци наред, а към него се добавят Кефрен Тюрам и Мануел Локатели.

Традиционно, когато Юве изпадне в труден период, едно име изплува незабавно – Антонио Конте. Това, което доскоро бе просто носталгичен копнеж на привържениците, днес се превръща в реална тема в италианските медии. La Gazzetta dello Sport вече разглежда открито варианта бившият капитан и наставник да се завърне дори още през този сезон, макар и да признава, че към момента подобен ход изглежда малко вероятен.

Раздялата между Конте и Ювентус през лятото на 2014-а бе бурна, но връзката между двете страни никога не е била напълно прекъсната. След това той води Интер, Тотнъм и Наполи, но семейството му така и не напусна Торино. Името му завинаги ще се свързва с възраждането на клуба след скандала "Калчополи" и трите поредни титли, които сложиха началото на доминацията на Юве.

Макар идеята да звучи като сбъдната мечта за част от тифозите, тя крие и много въпросителни. Както припомня La Gazzetta dello Sport, Конте много рядко поема отбори по време на сезона – случвало се е едва три пъти в кариерата му – в Бари, Аталанта и Тотнъм. Неговата футболна философия изисква цялостна лятна подготовка, за да наложи характерната си интензивност и дисциплина. По същата причина той отказа да поеме Наполи след провала на Руди Гарсия и изчака края на сезона.

Най-сериозното препятствие обаче е финансовото. Спалети има договор до 2028 година с чисто възнаграждение от над 5 млн. евро на сезон. Последната заплата на Конте в Наполи е била около 8 млн. евро нето без бонусите. При евентуална рокада клубът ще трябва да плаща над 13 млн. евро годишно само за двама треньори, без да се броят щабовете им – сума, която противоречи пряко на стратегията за постигане на финансов баланс до 2028 г.

За момента завръщането на Конте в Ювентус остава само хипотеза, но фактът, че името му доминира дискусиите в Торино след едва четири кръга, говори много за дълбочината на кризата.