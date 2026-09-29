Тайван получи уверения от САЩ, че политиката към острова не се променя

Тайван продължава постоянните преговори със САЩ за оръжейни доставки и е получил уверения, че американската политика спрямо острова остава непроменена след срещата между Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон. Това заяви тайванският министър на отбраната Уелингтън Ку, предава БТА.

По думите му Тайпе многократно е получил потвърждение от американската страна, че няма промяна в политиката към Тайван. Ку допълни, че разговорите за конкретните сделки продължават и до момента тайванското правителство не е било уведомявано за промяна в тях.

САЩ са основният международен партньор и доставчик на оръжие за Тайван, въпреки че двете страни нямат официални дипломатически отношения. Китай категорично се противопоставя на американските оръжейни продажби на острова, който Пекин смята за част от своята територия.

Сред нерешените въпроси са забавените доставки на вече поръчано въоръжение. Особено значима е сделката от 2019 г. за 66 изтребителя F-16V. Машините са оборудвани с модернизирана авионика, радарни и оръжейни системи, предназначени да подобрят способностите на Тайван срещу китайските военновъздушни сили.

Според тайвански медии първите два F-16V вече се намират на Хаваите и очакват полета за Тайван. Ку не посочи конкретен срок за доставката, но заяви, че производството е достигнало етап, позволяващ предаването на самолетите. Заради забавянето са предвидени и компенсационни мерки.

От „Локхийд Мартин“ не са отговорили веднага на запитване за коментар.

Паралелно с това остава нерешен въпросът с новия американски оръжеен пакет за Тайван на стойност около 14 млрд. долара. Тръмп заяви през май, че го задържа, а след срещата си със Си във Вашингтон не обяви промяна по този въпрос.

Американският ангажимент към отбраната на Тайван е свързан и със Закона за отношенията с Тайван от 1979 г., който задължава Вашингтон да предоставя на острова средства за самозащита. Тайпе отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет над Тайван.