11-годишната Михаела от Попово спечели „Пееш или лъжеш“, Миро я определи като „млад велик изпълнител“

Единайсетгодишната Михаела Димитрова от Попово спечели благотворителния епизод на музикалното шоу „Пееш или лъжеш“. Тя излезе на сцената с прозвището „Танцьорката“, а на финала изпя с Миро песента „Ако утре няма днес“. Дуетът донесе на двамата победата и аплодисментите на публиката.
Миро похвали момичето като „млад велик изпълнител“, след като чу изпълнението ѝ. Михаела определи срещата с певеца като сбъдната мечта.„Миро е най-любимият ми певец! Има моменти, които не просто се случват. Те те разтърсват, променят те, оставят в теб като светлина“, заяви Михаела пред „България Днес“.
Победата дойде в благотворителен епизод
Специалното издание беше излъчено на 20 септември и беше посветено на каузите на УНИЦЕФ. В него участваха осем деца и осем популярни български изпълнители, сред които ДесиСлава, Тони Димитрова, Галена, Михаела Маринова, Миро, Орлин Павлов, Фики и Веселин Маринов. Задачата на звездите беше да разпознаят кои от децата действително могат да пеят и кои разчитат на актьорски умения, за да ги заблудят.
NOVA и УНИЦЕФ събраха близо 100 000 евро в подкрепа на децата. Средствата са предназначени за програмите на организацията в България и по света, свързани с образование, здравеопазване, закрила и възможности за развитие.
Михаела пее от 5-годишна
Михаела е родена и израснала в Попово. Тя изучава пеене от 5-годишна възраст и всяка седмица пътува до Търговище, където работи с вокалната си преподавателка Деси Станкова в школата „Нови гласове“. С деца от школата участва в конкурси и печели призови места.
Освен с музиката Михаела се занимава с кино и балет, а е и ученичка в шести клас. След победата тя заяви, че мечтае един ден да запише авторска песен с Миро.
„Каквото и да кажа за Миро, ще е малко. Думите не стигат за уважението, подкрепата и това, че ме прие като равна“, каза Михаела.
Източници: NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
08:20 29.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 влък
08:29 29.09.2026
5 Анита сурогатната майка
08:32 29.09.2026
6 бушприт
08:33 29.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
08:39 29.09.2026