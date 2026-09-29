11-годишната Михаела от Попово спечели „Пееш или лъжеш“, Миро я определи като „млад велик изпълнител“

Единайсетгодишната Михаела Димитрова от Попово спечели благотворителния епизод на музикалното шоу „Пееш или лъжеш“. Тя излезе на сцената с прозвището „Танцьорката“, а на финала изпя с Миро песента „Ако утре няма днес“. Дуетът донесе на двамата победата и аплодисментите на публиката.

Миро похвали момичето като „млад велик изпълнител“, след като чу изпълнението ѝ. Михаела определи срещата с певеца като сбъдната мечта.

Победата дойде в благотворителен епизод

„Миро е най-любимият ми певец! Има моменти, които не просто се случват. Те те разтърсват, променят те, оставят в теб като светлина“, заяви Михаела пред „България Днес“.

Специалното издание беше излъчено на 20 септември и беше посветено на каузите на УНИЦЕФ. В него участваха осем деца и осем популярни български изпълнители, сред които ДесиСлава, Тони Димитрова, Галена, Михаела Маринова, Миро, Орлин Павлов, Фики и Веселин Маринов. Задачата на звездите беше да разпознаят кои от децата действително могат да пеят и кои разчитат на актьорски умения, за да ги заблудят.

NOVA и УНИЦЕФ събраха близо 100 000 евро в подкрепа на децата. Средствата са предназначени за програмите на организацията в България и по света, свързани с образование, здравеопазване, закрила и възможности за развитие.

Михаела пее от 5-годишна

Михаела е родена и израснала в Попово. Тя изучава пеене от 5-годишна възраст и всяка седмица пътува до Търговище, където работи с вокалната си преподавателка Деси Станкова в школата „Нови гласове“. С деца от школата участва в конкурси и печели призови места.

Освен с музиката Михаела се занимава с кино и балет, а е и ученичка в шести клас. След победата тя заяви, че мечтае един ден да запише авторска песен с Миро.

„Каквото и да кажа за Миро, ще е малко. Думите не стигат за уважението, подкрепата и това, че ме прие като равна“, каза Михаела.

Източници: NOVA