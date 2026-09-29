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11-годишната Михаела от Попово спечели „Пееш или лъжеш“, Миро я определи като „млад велик изпълнител“
  Тема: Известни личности

11-годишната Михаела от Попово спечели „Пееш или лъжеш“, Миро я определи като „млад велик изпълнител“

29 Септември, 2026 08:16 543 8

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11-годишната певица впечатли публиката с изпълнение на „Ако утре няма днес“

11-годишната Михаела от Попово спечели „Пееш или лъжеш“, Миро я определи като „млад велик изпълнител“ - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Единайсетгодишната Михаела Димитрова от Попово спечели благотворителния епизод на музикалното шоу „Пееш или лъжеш“. Тя излезе на сцената с прозвището „Танцьорката“, а на финала изпя с Миро песента „Ако утре няма днес“. Дуетът донесе на двамата победата и аплодисментите на публиката.

Миро похвали момичето като „млад велик изпълнител“, след като чу изпълнението ѝ. Михаела определи срещата с певеца като сбъдната мечта.

„Миро е най-любимият ми певец! Има моменти, които не просто се случват. Те те разтърсват, променят те, оставят в теб като светлина“, заяви Михаела пред „България Днес“.

Победата дойде в благотворителен епизод

Специалното издание беше излъчено на 20 септември и беше посветено на каузите на УНИЦЕФ. В него участваха осем деца и осем популярни български изпълнители, сред които ДесиСлава, Тони Димитрова, Галена, Михаела Маринова, Миро, Орлин Павлов, Фики и Веселин Маринов. Задачата на звездите беше да разпознаят кои от децата действително могат да пеят и кои разчитат на актьорски умения, за да ги заблудят.

NOVA и УНИЦЕФ събраха близо 100 000 евро в подкрепа на децата. Средствата са предназначени за програмите на организацията в България и по света, свързани с образование, здравеопазване, закрила и възможности за развитие.

Михаела пее от 5-годишна

Михаела е родена и израснала в Попово. Тя изучава пеене от 5-годишна възраст и всяка седмица пътува до Търговище, където работи с вокалната си преподавателка Деси Станкова в школата „Нови гласове“. С деца от школата участва в конкурси и печели призови места.

Освен с музиката Михаела се занимава с кино и балет, а е и ученичка в шести клас. След победата тя заяви, че мечтае един ден да запише авторска песен с Миро.

„Каквото и да кажа за Миро, ще е малко. Думите не стигат за уважението, подкрепата и това, че ме прие като равна“, каза Михаела.

Източници: NOVA


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 2 Отговор
    Децата трябва да се състезават в детски конкурси, а не в конкуренцията на възрастни, защото нещата заприличват на Петрохан.

    08:20 29.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 влък

    0 0 Отговор
    Е,те това за "Пайош или врьош" нали вече го гледахме и четохме?!

    08:29 29.09.2026

  • 5 Анита сурогатната майка

    1 1 Отговор
    Днес ще идва владетеля в счетоводството да ме издумка и ще раждам. Дъщерята се оказа лгбт на нея мъже не и трябват. 🤣🤣🤣🤣🤭🍾✍️

    08:32 29.09.2026

  • 6 бушприт

    0 0 Отговор
    Миро я определи като „млада и велика изпълнителка“.

    08:33 29.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    2 1 Отговор
    Покажете един детски хор с истински музикални педагози, а не все едни и същи арменски перални. В България няма нито един успешен млад изпълнител, защото трудът на децата се използва за финансови машинации под предтекста за благотворителност.

    08:39 29.09.2026