Издирват 49-годишна жена от Ямбол

Полицията издирва 49-годишната Антоанета Димитрова от Ямбол. По данни на близките ѝ тя е напуснала работното си място по обяд на 28 септември и оттогава е в неизвестност.

Жената е висока около 160 см, със слабо телосложение, светло овално лице, дълга черна къдрава коса и кафяви очи.

Била е облечена с тъмно сако, светло сини дънки и черни маратонки с бели подметки.

Полицията и близките на издирваната молят всички, които имат данни за местонахождението ѝ, да съобщят на тел. 112 или в най-близкото полицейско управление.