Издирват 49-годишна жена от Ямбол

Полицията издирва 49-годишната Антоанета Димитрова от Ямбол. По данни на близките ѝ тя е напуснала работното си място по обяд на 28 септември и оттогава е в неизвестност.
Жената е висока около 160 см, със слабо телосложение, светло овално лице, дълга черна къдрава коса и кафяви очи.
Била е облечена с тъмно сако, светло сини дънки и черни маратонки с бели подметки.
Полицията и близките на издирваната молят всички, които имат данни за местонахождението ѝ, да съобщят на тел. 112 или в най-близкото полицейско управление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жипиес
Коментиран от #2
11:30 29.09.2026
2 Влючен е
До коментар #1 от "Жипиес":У контакта в Козлодуй ..
11:34 29.09.2026
3 Димитака
11:44 29.09.2026