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Издирват 49-годишна жена от Ямбол

Издирват 49-годишна жена от Ямбол

29 Септември, 2026 11:25 1 029 3

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  • антоанета димитрова

Антоанета Димитрова е в неизвестност от 28 септември

Издирват 49-годишна жена от Ямбол - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията издирва 49-годишната Антоанета Димитрова от Ямбол. По данни на близките ѝ тя е напуснала работното си място по обяд на 28 септември и оттогава е в неизвестност.

Жената е висока около 160 см, със слабо телосложение, светло овално лице, дълга черна къдрава коса и кафяви очи.

Била е облечена с тъмно сако, светло сини дънки и черни маратонки с бели подметки.

Полицията и близките на издирваната молят всички, които имат данни за местонахождението ѝ, да съобщят на тел. 112 или в най-близкото полицейско управление.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жипиес

    2 2 Отговор
    Телефонът включен ли е?

    Коментиран от #2

    11:30 29.09.2026

  • 2 Влючен е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жипиес":

    У контакта в Козлодуй ..

    11:34 29.09.2026

  • 3 Димитака

    1 1 Отговор
    Ямбол е градът, Ямбол е стилът ...

    11:44 29.09.2026

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