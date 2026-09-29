Иран очаква отговор от САЩ за предложението за отваряне на Ормузкия проток

Иран очаква официален отговор от САЩ на предложението си за отваряне на Ормузкия проток, заяви външният министър Абас Арагчи. По думите му Катар, който посредничи между двете страни, ще представи на Вашингтон обсъдените с Техеран идеи и след това ще предаде американската позиция на Иран, предава БТА.

Арагчи заяви пред журналисти в Ню Йорк, че иранската страна вече е изложила своите условия и че разговорите чрез катарски посредници са станали по-интензивни след представянето на последното предложение на Техеран.

Иран предложи седемдневен план, според който Ормузкият проток може да бъде отворен за нормално корабоплаване след изпълнение на определени условия от страна на САЩ. Сред тях Техеран посочва прекратяване на военните действия, облекчаване на санкциите върху иранския петрол и премахване на американската блокада на иранските пристанища. След това Иран предлага да бъдат възобновени и преговорите по ядрената му програма.

Вашингтон все още не е предал официален окончателен отговор на Техеран чрез посредниците. Президентът Доналд Тръмп по-рано заяви публично, че отхвърля иранското предложение, но впоследствие каза, че очаква нови разговори в близките дни.

Арагчи се срещна с катарските посредници в Ню Йорк, където се обсъждат последните послания между Иран и САЩ. Според него окончателната американска позиция трябва да бъде предадена на Техеран чрез Катар.

Иранският министър подчерта, че условията на страната му остават непроменени и че повторното отваряне на Ормузкия проток зависи от тяхното изпълнение. Протокът е ключов маршрут за международните енергийни доставки, което превръща бъдещето му в един от основните въпроси в преговорите между Техеран и Вашингтон.