Бурунди се съгласи да приема хора, депортирани от САЩ, които не са нейни граждани

Бурунди се е съгласила да приема хора, депортирани от САЩ, които не са свързани с източноафриканската страна, заяви снощи Нанси Нинет Мутони, говорителка на президента Еварист Ндайишимие, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Бурунди ще приема само хора, които не са обект на наказателно преследване и нямат връзки с тероризъм, уточни тя по време на събитие с участието на правителствени представители в Нгози.

Мутони не уточни кога ще пристигнат депортираните или колко души се е съгласила да приеме страната. Тя добави, че вече се извършва подготовка за осигуряване на настаняване и за подпомагане на депортираните да се установят в местните общности.

"Приемането им изисква сериозно планиране - къде ще живеят, какво ще ядат и как ще съжителстват с местното население", отбеляза Мутони.

Администрацията на Тръмп разшири практиката на депортиране в трети държави като част от мерките си срещу незаконната имиграция, изпращайки хора в страни, на които те не са граждани и в които може никога да не са живели. САЩ вече са изпратили депортирани в няколко африкански държави, включително Есватини и Южен Судан.

Решение на американски апелативен съд от миналата седмица постави програмата под въпрос. Според адвокати на мигранти полет с около 70 души е трябвало да пътува от Луизиана до Бурунди, Руанда и Централноафриканската република, но е бил отменен.

Решението не забранява депортациите в трети държави, но изисква хората, заплашени от извеждане, да имат реална възможност да изложат опасенията си относно евентуално преследване или изтезания. Администрацията на Тръмп защитава политиката с аргумента, че тя е необходима в случаите, когато родните държави на депортираните отказват да ги приемат.