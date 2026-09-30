Бурунди се съгласи да приема хора, депортирани от САЩ, които не са нейни граждани

Бурунди се е съгласила да приема хора, депортирани от САЩ, които не са свързани с източноафриканската страна, заяви снощи Нанси Нинет Мутони, говорителка на президента Еварист Ндайишимие, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Бурунди ще приема само хора, които не са обект на наказателно преследване и нямат връзки с тероризъм, уточни тя по време на събитие с участието на правителствени представители в Нгози.
Мутони не уточни кога ще пристигнат депортираните или колко души се е съгласила да приеме страната. Тя добави, че вече се извършва подготовка за осигуряване на настаняване и за подпомагане на депортираните да се установят в местните общности.
"Приемането им изисква сериозно планиране - къде ще живеят, какво ще ядат и как ще съжителстват с местното население", отбеляза Мутони.
Администрацията на Тръмп разшири практиката на депортиране в трети държави като част от мерките си срещу незаконната имиграция, изпращайки хора в страни, на които те не са граждани и в които може никога да не са живели. САЩ вече са изпратили депортирани в няколко африкански държави, включително Есватини и Южен Судан.
Решение на американски апелативен съд от миналата седмица постави програмата под въпрос. Според адвокати на мигранти полет с около 70 души е трябвало да пътува от Луизиана до Бурунди, Руанда и Централноафриканската република, но е бил отменен.
Решението не забранява депортациите в трети държави, но изисква хората, заплашени от извеждане, да имат реална възможност да изложат опасенията си относно евентуално преследване или изтезания. Администрацията на Тръмп защитава политиката с аргумента, че тя е необходима в случаите, когато родните държави на депортираните отказват да ги приемат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да!
Отдавна не са яли месо!
09:43 30.09.2026
2 сюндюк
09:46 30.09.2026
3 иван костов
Коментиран от #5
09:46 30.09.2026
4 САЩ е мосонска държава
09:51 30.09.2026
5 Йордечка Йотова
До коментар #3 от "иван костов":България трябва да приеме мигранти от цял свят, щото българите избягаха.
Останали са 3.5 милиона Лапнишарани на територията, които от простотия, вече 37 години си избират мошеници и мафиоти да ги доят.
09:52 30.09.2026