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Бурунди се съгласи да приема хора, депортирани от САЩ, които не са нейни граждани

Бурунди се съгласи да приема хора, депортирани от САЩ, които не са нейни граждани

30 Септември, 2026 09:41 415 5

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Администрацията на Тръмп разшири практиката на депортиране в трети държави като част от мерките си срещу незаконната имиграция

Бурунди се съгласи да приема хора, депортирани от САЩ, които не са нейни граждани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бурунди се е съгласила да приема хора, депортирани от САЩ, които не са свързани с източноафриканската страна, заяви снощи Нанси Нинет Мутони, говорителка на президента Еварист Ндайишимие, цитирана от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Бурунди ще приема само хора, които не са обект на наказателно преследване и нямат връзки с тероризъм, уточни тя по време на събитие с участието на правителствени представители в Нгози.

Мутони не уточни кога ще пристигнат депортираните или колко души се е съгласила да приеме страната. Тя добави, че вече се извършва подготовка за осигуряване на настаняване и за подпомагане на депортираните да се установят в местните общности.

"Приемането им изисква сериозно планиране - къде ще живеят, какво ще ядат и как ще съжителстват с местното население", отбеляза Мутони.

Администрацията на Тръмп разшири практиката на депортиране в трети държави като част от мерките си срещу незаконната имиграция, изпращайки хора в страни, на които те не са граждани и в които може никога да не са живели. САЩ вече са изпратили депортирани в няколко африкански държави, включително Есватини и Южен Судан.

Решение на американски апелативен съд от миналата седмица постави програмата под въпрос. Според адвокати на мигранти полет с около 70 души е трябвало да пътува от Луизиана до Бурунди, Руанда и Централноафриканската република, но е бил отменен.

Решението не забранява депортациите в трети държави, но изисква хората, заплашени от извеждане, да имат реална възможност да изложат опасенията си относно евентуално преследване или изтезания. Администрацията на Тръмп защитава политиката с аргумента, че тя е необходима в случаите, когато родните държави на депортираните отказват да ги приемат.


Бурунди
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 3 иван костов

    2 0 Отговор
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    Коментиран от #5

    09:46 30.09.2026

  • 4 САЩ е мосонска държава

    3 0 Отговор
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    09:51 30.09.2026

  • 5 Йордечка Йотова

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "иван костов":

    България трябва да приеме мигранти от цял свят, щото българите избягаха.
    Останали са 3.5 милиона Лапнишарани на територията, които от простотия, вече 37 години си избират мошеници и мафиоти да ги доят.

    09:52 30.09.2026