НБА избира между три групи за отбор в Лас Вегас

Националната баскетболна асоциация (НБА) избира между три групи за собственик на бъдещия отбор в Лас Вегас. Лигата очаква да посочи победител в близко бъдеще, а официалната процедура по одобрение трябва да приключи преди края на годината. Информацията беше съобщена от Ройтерс с позоваване на ESPN.

Финалистите са групите на Нанси Уолтън Лори и съпруга ѝ Бил Лори, на канадския бизнесмен Стив Апостолопулос и бившия съсобственик на Милуоки Бъкс Марк Ласри, както и на Бил Фоли и Джери Коланджело.

Шамс Чарания от ESPN посочва, че НБА се очаква да избере победителя „в съвсем близко бъдеще“. Все още няма обявена конкретна дата за финалното решение, но процесът по одобрение на разширяването трябва да бъде завършен до края на годината.

Кои са кандидатите

Бил Лори е бивш собственик на хокейния Сейнт Луис Блус. Съпругата му Нанси Уолтън Лори е дъщеря на Джеймс „Бъд“ Уолтън, един от създателите на веригата „Уолмарт“. Нейният братовчед Роб Уолтън е мажоритарен собственик на Денвър Бронкос от Националната футболна лига.

Стив Апостолопулос вече е участвал в опити за придобиване на отбори от големите американски спортни лиги. Той не успя да спечели надпреварите за Отава Сенатърс от НХЛ и Вашингтон Командърс от НФЛ. Партньорът му Марк Ласри беше съсобственик на Милуоки Бъкс от 2014 до 2023 година.

Третата група обединява Бил Фоли и Джери Коланджело. Фоли е мажоритарен собственик на Вегас Голдън Найтс от НХЛ, а Коланджело е дългогодишен собственик на Финикс Сънс и член на Залата на славата на баскетбола.

Арената остава ключов въпрос

Вегас Голдън Найтс играе в T-Mobile Arena, която беше построена преди десет години. Съоръжението вече е домакин на мачове от баскетболната Купа на НБА, включително на полуфинали и финали, и би могло да приеме и бъдещия отбор.

Според информацията на ESPN обаче при успех на групата на Фоли и Коланджело ще бъде изградена нова арена, вместо баскетболният тим да използва T-Mobile Arena. Изборът на собственик ще бъде част от по-широкия план на НБА за разширяване на лигата с отбори в Лас Вегас и Сиатъл.

Най-ранният възможен старт на новите франчайзи е в началото на сезон 2028/29. До тогава предстоят окончателното решение за собствеността и формалното одобрение на разширяването от ръководните органи на НБА.

Източници: БТА, Ройтерс, ESPN