Белгийските домакинства имат нужда от 5-7 хиляди евро месечно, за да се чувстват спокойни

Белгийските домакинства без деца имат нужда от 5000 евро месечен доход, за да се чувстват спокойни, и 7000 евро, ако отглеждат две деца, показва проучване, представено в местни медии. Отбелязва се, че тази сума се понижава с 500 евро спрямо данните отпреди две години, предаде БТА.
Попитани каква сума трябва да притежават, за да се чувстват спокойни за бъдещето, белгийците посочват около един милион евро. Уточнява се, че жените са "по-скромни" и често дават отговори около 750 хиляди евро.
Хората на възраст 30-49 години изпитват по-силен финансов стрес, като почти една четвърт определят парите като основен източник на напрежение. За сравнение подобни отговори се споделят от 22,5 на сто от хората на възраст 18-29 години и от 17 на сто сред онези на 50-59 години.
Белгийците на 30-49 години инвестират най-много в бъдещото си пенсиониране, като над 46 на сто предприемат целенасочени действия, за разлика от останалите групи, където това правят около 34 на сто.
Основната тревога, изразена от участниците в допитването, е свързана с геополитическата обстановка, като 31 на сто казват, че тя е причина за растящата инфлация, а 16 на сто виждат влияние върху доходите им. За 8 на сто тези събития влияят на цената на жилищата, а пет на сто се тревожат за последиците за околната среда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11
12:23 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И ние
Коментиран от #15
12:25 30.09.2026
4 Пич
Нашите управници са предметнали, че българите имат нужда от десет пъти по малко...!?
Около 500-700 евро били предостатъчни за българина!!!
А капиталистите пък са пресметнали
Коментиран от #7
12:27 30.09.2026
5 Клиент на доктор Радева
12:27 30.09.2026
6 авантгард
Машала, машала......
Майор Михов.
12:28 30.09.2026
7 Пич
До коментар #4 от "Пич":Че това било много пари, и трябва да ви ги намалят!
12:29 30.09.2026
8 Боруна Лом
Коментиран от #13, #14
12:30 30.09.2026
9 Ние имаме нужда от 10 000€
За това си бачкаме в сивият сектор правим си по 10 000€ и си мълчим.
12:31 30.09.2026
10 Мич
12:33 30.09.2026
11 Георги
До коментар #1 от "честен ционист":чичо румен боташоглу има да покрива падежи на заеми за украйна усвоени от жълтопаветните и поддръжниците им. Също, мистър кеш, има да се оправя с инфлацията докарана от еврото.
12:34 30.09.2026
12 Урсул
12:35 30.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Селянина с колелото
До коментар #3 от "И ние":Така е, прав си. След като в Белгия са нужни тези пари на едно семейство у нас също трябва да се осигури същата сума. Цените на хранителните продукти са същите, цените на дрехи и обувки също, цената на водата е една идея по-скъпа от нашата и единствено токът им е на двойна цена спрямо електроенергията у нас.
12:46 30.09.2026
16 Жеро
ДА СПИМ СПОКОЙНО И ДА СЪНУВАМЕ
РУНДЪО, БОТАШ ЕФЕНДИ! НАГЛЕЦ!
12:51 30.09.2026
17 Васил
12:52 30.09.2026
18 малийййй
12:52 30.09.2026
19 жак ван брусен
12:54 30.09.2026
20 т.е.
13:16 30.09.2026
21 404
13:42 30.09.2026
22 Гост
Сега вече - 30% по-скъпи винетки, безумно скъпо гориво, сума ти нови данъци...
Как се справят хората, които получават драстично по-малко, не мога да си представя...
13:42 30.09.2026