Белгийските домакинства имат нужда от 5-7 хиляди евро месечно, за да се чувстват спокойни

Белгийските домакинства без деца имат нужда от 5000 евро месечен доход, за да се чувстват спокойни, и 7000 евро, ако отглеждат две деца, показва проучване, представено в местни медии. Отбелязва се, че тази сума се понижава с 500 евро спрямо данните отпреди две години, предаде БТА.

Попитани каква сума трябва да притежават, за да се чувстват спокойни за бъдещето, белгийците посочват около един милион евро. Уточнява се, че жените са "по-скромни" и често дават отговори около 750 хиляди евро.

Хората на възраст 30-49 години изпитват по-силен финансов стрес, като почти една четвърт определят парите като основен източник на напрежение. За сравнение подобни отговори се споделят от 22,5 на сто от хората на възраст 18-29 години и от 17 на сто сред онези на 50-59 години.

Белгийците на 30-49 години инвестират най-много в бъдещото си пенсиониране, като над 46 на сто предприемат целенасочени действия, за разлика от останалите групи, където това правят около 34 на сто.

Основната тревога, изразена от участниците в допитването, е свързана с геополитическата обстановка, като 31 на сто казват, че тя е причина за растящата инфлация, а 16 на сто виждат влияние върху доходите им. За 8 на сто тези събития влияят на цената на жилищата, а пет на сто се тревожат за последиците за околната среда.