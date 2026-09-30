Новини
Свят »
Белгия »
Белгийските домакинства имат нужда от 5-7 хиляди евро месечно, за да се чувстват спокойни

Белгийските домакинства имат нужда от 5-7 хиляди евро месечно, за да се чувстват спокойни

30 Септември, 2026 12:21 1 003 22

  • белгия-
  • белгийци-
  • доходи-
  • икономика-
  • ес

Белгийците на 30-49 години инвестират най-много в бъдещото си пенсиониране, показва проучване

Белгийските домакинства имат нужда от 5-7 хиляди евро месечно, за да се чувстват спокойни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийските домакинства без деца имат нужда от 5000 евро месечен доход, за да се чувстват спокойни, и 7000 евро, ако отглеждат две деца, показва проучване, представено в местни медии. Отбелязва се, че тази сума се понижава с 500 евро спрямо данните отпреди две години, предаде БТА.

Попитани каква сума трябва да притежават, за да се чувстват спокойни за бъдещето, белгийците посочват около един милион евро. Уточнява се, че жените са "по-скромни" и често дават отговори около 750 хиляди евро.

Хората на възраст 30-49 години изпитват по-силен финансов стрес, като почти една четвърт определят парите като основен източник на напрежение. За сравнение подобни отговори се споделят от 22,5 на сто от хората на възраст 18-29 години и от 17 на сто сред онези на 50-59 години.

Белгийците на 30-49 години инвестират най-много в бъдещото си пенсиониране, като над 46 на сто предприемат целенасочени действия, за разлика от останалите групи, където това правят около 34 на сто.

Основната тревога, изразена от участниците в допитването, е свързана с геополитическата обстановка, като 31 на сто казват, че тя е причина за растящата инфлация, а 16 на сто виждат влияние върху доходите им. За 8 на сто тези събития влияят на цената на жилищата, а пет на сто се тревожат за последиците за околната среда.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 16 Отговор
    А в България дори и толкова да изкарваш не може да се чувстваш спокоен, че радевисти няма да ти ги вземат.

    Коментиран от #11

    12:23 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И ние

    29 0 Отговор
    ама кой ни ги дава? Цените са ни същите.

    Коментиран от #15

    12:25 30.09.2026

  • 4 Пич

    28 1 Отговор
    Аууу........ колко странно?!
    Нашите управници са предметнали, че българите имат нужда от десет пъти по малко...!?
    Около 500-700 евро били предостатъчни за българина!!!
    А капиталистите пък са пресметнали

    Коментиран от #7

    12:27 30.09.2026

  • 5 Клиент на доктор Радева

    9 6 Отговор
    Ех, ако имах толкова пари колко пиене щях да изпия....И то само купешко, от магазина, че ме е страх от глоби.

    12:27 30.09.2026

  • 6 авантгард

    15 2 Отговор
    Ама това новото население на Белгиекюе ли?
    Машала, машала......
    Майор Михов.

    12:28 30.09.2026

  • 7 Пич

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Че това било много пари, и трябва да ви ги намалят!

    12:29 30.09.2026

  • 8 Боруна Лом

    14 5 Отговор
    А НИЕ И 620.20 ЕВРО СА НИ МНОГО СПОРЕД МУНЧО И КОМПАНИЯ!

    Коментиран от #13, #14

    12:30 30.09.2026

  • 9 Ние имаме нужда от 10 000€

    9 7 Отговор
    но сега ни дават по 1000€ с клизма!
    За това си бачкаме в сивият сектор правим си по 10 000€ и си мълчим.

    12:31 30.09.2026

  • 10 Мич

    15 0 Отговор
    Значи тези, с по-малко, са неспокойни. Избихте рибата.

    12:33 30.09.2026

  • 11 Георги

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    чичо румен боташоглу има да покрива падежи на заеми за украйна усвоени от жълтопаветните и поддръжниците им. Също, мистър кеш, има да се оправя с инфлацията докарана от еврото.

    12:34 30.09.2026

  • 12 Урсул

    12 0 Отговор
    И я искам ама нема

    12:35 30.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Селянина с колелото

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "И ние":

    Така е, прав си. След като в Белгия са нужни тези пари на едно семейство у нас също трябва да се осигури същата сума. Цените на хранителните продукти са същите, цените на дрехи и обувки също, цената на водата е една идея по-скъпа от нашата и единствено токът им е на двойна цена спрямо електроенергията у нас.

    12:46 30.09.2026

  • 16 Жеро

    3 1 Отговор
    У НАС САМО ОТ 5 ДО 7 ЕВРО МЕСЕЧНО!
    ДА СПИМ СПОКОЙНО И ДА СЪНУВАМЕ
    РУНДЪО, БОТАШ ЕФЕНДИ! НАГЛЕЦ!

    12:51 30.09.2026

  • 17 Васил

    8 2 Отговор
    Даже цените на храните и услугите са по ниски от колкото у нас а взимат в пъти по големи заплати.

    12:52 30.09.2026

  • 18 малийййй

    10 0 Отговор
    Щом белгийските домакинства имат нужда 5-7 хиляди евро месечно, колко ли ще са нужни на българките, при условия, че цените са донякъде сравними, а ако накой потърси разликата в цените на конкретни артикули често у нас още сега са по високи, докато обратното е по рядко явление.

    12:52 30.09.2026

  • 19 жак ван брусен

    4 3 Отговор
    Пълни глупости!! Проверете първо колко е средната заплата и какви са данъците, преди да публикувате подобни нелепости

    12:54 30.09.2026

  • 20 т.е.

    2 0 Отговор
    Стига само единия да работи.

    13:16 30.09.2026

  • 21 404

    0 0 Отговор
    Да спрат да наливат в бездънни каци

    13:42 30.09.2026

  • 22 Гост

    0 0 Отговор
    В моето домакинство с две деца в момента изкарваме около 5 хил. чисто. Скоро - 7 хил. И никак, ама никак не сме спокойни, а нещата ставет все по-зле откъм разходи. А не ходим по ресторанти, караме 20-годишен таралясник на газ (и една служебна кола, която не генерира разходи), носим преимуществено дрехи втора ръка и имаме една малка ипотека с 350 евро месечна вноска...
    Сега вече - 30% по-скъпи винетки, безумно скъпо гориво, сума ти нови данъци...
    Как се справят хората, които получават драстично по-малко, не мога да си представя...

    13:42 30.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания