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Джейкъб Елорди избухна срещу папараци в Париж заради Кендъл Дженър (ВИДЕО)

Джейкъб Елорди избухна срещу папараци в Париж заради Кендъл Дженър (ВИДЕО)

30 Септември, 2026 12:29 587 4

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  • папараци

Фотографи преследваха двойката по улиците на Париж

Джейкъб Елорди избухна срещу папараци в Париж заради Кендъл Дженър (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Австралийският актьор Джейкъб Елорди влезе в напрегната ситуация с папараци в Париж, след като фотографи го последваха по време на вечерна разходка с американския модел Кендъл Дженър.

29-годишната звезда от сериалите „Еуфория“ и филмите „Присила“ и „Солтбърн“ помоли фотографите да оставят двамата да се приберат спокойно до хотела си.

„Почакайте, почакайте. Може ли просто да се приберем пеша?“, обърна се Джейкъб Елорди към фотографите. След като снимките продължили, актьорът повторил молбата си: „Може ли просто да се върнем в хотела? Без светкавици. Просто ни оставете да вървим“.

Елорди и 30-годишната Кендъл Дженър се държаха за ръце по време на разходката си във френската столица. Актьорът придружавал модела след участието ѝ в ревюто на L'Oréal Paris в рамките на Седмицата на модата в Париж.

Ден по-рано двамата били забелязани заедно и в Италия, където Кендъл Дженър имаше ангажименти около Седмицата на модата в Милано.

Според медийни публикации отношенията между Джейкъб Елорди и Кендъл Дженър са започнали по-рано през 2026 г. Двамата предизвикаха сериозен интерес през април, когато бяха заснети да се целуват на парти след участие на Джъстин Бийбър на фестивала Coachella.

През следващите месеци актьорът и моделът бяха забелязвани заедно на различни места, включително Хавай и Япония. Кадри, на които се разхождат хванати за ръце в Токио, също привлякоха внимание в социалните мрежи.

Самите Джейкъб Елорди и Кендъл Дженър засега не са направили подробно публично изявление за отношенията си.

Австралийският актьор е известен с нежеланието си да превръща личния си живот в част от публичния си образ и не поддържа официално присъствие в социалните мрежи.

В интервю за „CBS Mornings“ през февруари Джейкъб Елорди коментира отношението си към славата, като подчерта, че основната му амбиция винаги е била актьорската професия.

„Мечтата ми беше да бъда актьор. Получих точно това, което исках, и това е приблизително всичко, с което мога да се справя“, заяви Джейкъб Елорди.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шам фъстък

    1 0 Отговор
    Сигурно американската моделка Кендъл Дженър му е запалила фитила,та Джейкъб Елорди да избухне към фотографите.

    Коментиран от #3

    12:43 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цепкало

    0 0 Отговор
    Аз откъде да знам,дали са били интимни,казва ли ти някой?!

    13:12 30.09.2026