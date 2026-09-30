Новини
Свят »
Германия »
1000 полицаи извършиха координирани акции в България, Германия, Белгия и Нидерландия

1000 полицаи извършиха координирани акции в България, Германия, Белгия и Нидерландия

30 Септември, 2026 10:16 952 5

  • пране на пари-
  • дуисбург-
  • полицаи-
  • германия-
  • престъпност-
  • hells angels

Германската полиция заяви, че операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари

1000 полицаи извършиха координирани акции в България, Германия, Белгия и Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка "Хел'с Ейнджълс", предаде БТА.

Полицията в западногерманския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро.

Говорителка на полицията заяви, че операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА организацията е "Хел'с Ейнджълс".

По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване.

Властите съобщиха, че сред заподозрените има лица, отговорни за дейността на мрежа за пране на пари в Германия и други европейски държави, както и високопоставени членове на мотоциклетната групировка. Те са заподозрени в престъпления, включително създаване на престъпна организация, изнудване, организирани измами и пране на пари. Разследването обхваща също предполагаеми нарушения, свързани с оръжия, нанасяне на телесни повреди и укриване на данъци.

Мащабна полицейска операция с участието на специални части е проведена на адреса на влиятелен член на групировката в Дуисбург.

Полицията съобщи, че по-голямата част от обиските се извършват в провинция Северен Рейн-Вестфалия, а шест имота се претърсват в други германски провинции. Други седем имота са обект на обиски в Белгия, България и Нидерландия.

Операцията се ръководи от прокуратурата в Дуисбург, със съдействието на службата за борба с финансовите престъпления на провинцията.

Според в. "Билд" разследването продължава повече от четири години и е започнало след престрелка в Дуисбург през май 2022 г. Повече от 100 души са участвали в сблъсък между мотористи и членове на турско-ливанска фамилна група.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сблъсък между

    8 0 Отговор
    Хелс Ейнджълс и турско-ливанска семейна фирма... Еййй, само като го прочетох това и такъв смях ме обзе...

    10:25 30.09.2026

  • 2 Кина

    7 0 Отговор
    Ето за това се правят бойни дронове от сивия сектор и подземния свят , въпроса е кога ще започнат да наказват политици и правителства най големите измамници и перачи на пари..!

    10:25 30.09.2026

  • 3 Само питам

    10 0 Отговор
    Ракия ли търсят ?

    Коментиран от #4

    10:32 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоест

    3 0 Отговор
    всички се занимават 4 години да пазят турско ливанската мафия от белите хора (хелс ейнджълс са бели)

    10:52 30.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания