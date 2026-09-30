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Китай обвини Тайван, че осквернява паметта на мъчениците. Тайпе твърди, че Пекин възхвалява погрешната китайска държава
  Тема: Тайван

Китай обвини Тайван, че осквернява паметта на мъчениците. Тайпе твърди, че Пекин възхвалява погрешната китайска държава

30 Септември, 2026 10:12 564 4

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  • втора световна война-
  • история

Правителството на Република Китай се изтегля в Тайван през 1949 г., след като губи гражданската война

Китай обвини Тайван, че осквернява паметта на мъчениците. Тайпе твърди, че Пекин възхвалява погрешната китайска държава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайското правителство обвини Тайван, че "осквернява паметта на мъчениците" с критиките си към интерпретацията на Пекин за историята на Втората световна война, като заяви, че поставянето под съмнение на официалната история на конфликта е предателство към историята, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Китай подхожда изключително сериозно към наследството на войната, по време на която милиони китайци загинаха при японското нашествие. Миналата седмица както китайският президент Си Цзинпин, така и американският президент Доналд Тръмп подчертаха съюза между своите държави през този период.

Тайпе обаче твърди, че Пекин възхвалява погрешната китайска държава, тъй като по време на войната управляващото страната правителство е било това на Република Китай, която се сражава на страната на съюзниците, а не днешната Китайска народна република.

Правителството на Република Китай се изтегля в Тайван през 1949 г., след като губи гражданската война. Официалното название на държавата, управляваща острова, и до днес е Република Китай.

По време на редовен брифинг в Пекин говорителката на китайската Служба по въпросите на Тайван Чжан Хан заяви, че управляващата в Тайван Демократична прогресивна партия (ДПП) се опитва да изопачи историята на Втората световна война.

"Това е предателство към историята, оскверняване на паметта на мъчениците и предателство към нацията", подчерта тя.

Пекин твърди, че по време на войната комунистическите партизански сили са били гръбнакът на съпротивата в Китай, а официалната китайска историография споменава силите на Република Китай бегло.

Чжан заяви, че силите на Националистическата партия (Гоминдана) са воювали срещу Япония на основния фронт. Гоминданът е управляващата партия в Китай по онова време, а днес е най-голямата опозиционна партия в Тайван. По думите ѝ комунистите са "открили обширни тилови бойни фронтове зад вражеските линии".

"Победата във войната на съпротивата беше победа на цялата нация и също така важна част от победата в световната антифашистка война, която заслужава да бъде съвместно отбелязвана и почитана от сънародниците от двете страни на Тайванския проток", подчерта тя.

Тайван е японска колония от 1895 до 1945 г., а след края на войната е предаден на правителството на Република Китай, което управлява острова при военно положение до 1987 г. Победата във войната и възстановяването на Тайван са "обща слава на китайския народ и китайската нация", добави Чжан.

ДПП традиционно отстоява отделната идентичност и история на Тайван и отхвърля териториалните претенции на Пекин към острова. Китай отказва да поддържа официален диалог с тайванския президент Уилям Лай, като го определя като "сепаратист", припомня Ройтерс.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Да се

    1 3 Отговор
    Оправят! Мисля, че за цивилизацията не би било зле жълтите да повоюеат малко!

    10:15 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ХА ХА ХА

    4 2 Отговор
    Ройтерс е жълта медия - пропагандна фирмичка на ЦРУ и сие ...

    10:28 30.09.2026

  • 4 Псевдо Журналистика

    1 0 Отговор
    Интересно колко плащат на журналист за такава статия! Нека журналиста провери има ли изобщо такава държава "Република Китай " и от кого е призната ако има. Имайки в предвид различните етноси в България с голямо съсредоточване в определени части на България, смятам че е напълно резоно службите да се заинтересоват кой вкарва такива сепаратиски теми и позиции! Дали такова изопачаване на фактите е в наш национален интерес!

    11:02 30.09.2026

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