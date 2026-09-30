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Цените на лекарствата в Иран се покачват рязко заради морската блокада на САЩ
  Тема: Иранската криза

Цените на лекарствата в Иран се покачват рязко заради морската блокада на САЩ

30 Септември, 2026 11:11 472 8

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  • лекарства

Цената на някои лекарства се е утроила, което допълнително затруднява финансово иранците седем месеца след началото на войната

Цените на лекарствата в Иран се покачват рязко заради морската блокада на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на лекарствата в Иран се покачват рязко, а някои от тях са станали трудни за намиране, което кара пациентите и техните семейства да се борят с трудности, докато блокадата на САЩ и засилените санкции оказват натиск върху фармацевтичната индустрия на страната, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Цената на някои лекарства се е утроила, което допълнително затруднява финансово иранците седем месеца след началото на войната на страната със САЩ и Израел. Храните и други стоки от първа необходимост също поскъпнаха драстично на фона на увеличената безработица, а валутата на страната, която достигна рекордно ниско ниво тази седмица, загуби половината от стойността си.

Войната се превръща в икономически тест за издръжливост. Иран се опитва да повиши световните цени на енергията с атаки срещу петролните транспортни маршрути в региона, докато САЩ, от своя страна, се стремят да унищожат икономиката на Иран, като блокират пристанищата му от юни насам и му налагат все по-строги санкции, отбелязва АП.

Иранската фармацевтична индустрия е уязвима заради зависимостта си от внос на суровини. Засега няма признаци за сериозен недостиг на лекарства в иранските болници, но липсите се проявяват в аптеките.

Страната произвежда над 80% от лекарствата си, сочи официалната статистика, но много от производителите са зависими от внос на суровини.

Преди войната повечето лекарства и суровини за производството им се внасяха по море, но американската морска блокада наруши доставките, заяви пред местни медии Бахман Сабур - член на Фармацевтичната асоциация на Техеран.

Сега вносителите на суровини за лекарства използват по-скъпите въздушни маршрути. Но тези доставки са застрашени от новите санкции на САЩ срещу редица ирански авиокомпании, което доведе до спиране на някои международни полети.

Иранското правителство не е обявило колко точно е спаднало производството на лекарства. Властите обаче заявиха, че на фармацевтичната индустрия са нанесени щети, след като при въздушни удари са били поразени над 40 фармацевтични предприятия, включително няколко, произвеждащи медикаменти за лечение на рак.

Същевременно говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Хосейн Мохеби заяви, че единственият начин за прекратяване на войната в Иран е Вашингтон да признае поражението си и да се оттегли.

По време на пресконференция в Техеран вчера той прочете “писмо до американския народ”. Посланието е отправени към американската общественост точно преди междинните избори в САЩ на 3 ноември - вот, на който Републиканската партия на президента Доналд Тръмп е изправена пред сериозни препятствия, докато се стреми да запази контрола си над Конгреса.

Мохеби призова американците да излязат по улиците и да протестират срещу решенията Тръмп, критикувайки войнствената политика на САЩ.

Той обвини Вашингтон, че използва ядрената програма на Иран като претекст, за да „ограби богатството на Иран“ и да превърне страната „отново в колония“.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние не сме под морска блокада

    4 1 Отговор
    Ама цените на лекарствата се определят на око!
    Колко по алчно е окото, толкова цените са по- високи!

    11:18 30.09.2026

  • 2 ЗАКРИВААЙ

    2 3 Отговор
    Амуджистан приключи

    11:19 30.09.2026

  • 3 000

    6 3 Отговор
    Иран го оставете. В европа се задава дефицит на храни. Идва глад.

    Коментиран от #5

    11:25 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не я мисли Европа

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "000":

    Пияната нали праща вкиснал борш от миналата седмица

    11:33 30.09.2026

  • 6 Да,да

    1 0 Отговор
    вЕрваме

    11:43 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин

    0 2 Отговор
    Ненможем да помогнем на Иран от БРИКС защото сме нас ани.

    11:44 30.09.2026

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