Раненият пилот на „Флайдубай“ е в болница в Табук

Раненият индийски пилот от полета на „Флайдубай“ от Дубай за Тел Авив е настанен в болница в саудитския град Табук. Самолетът беше отклонен и кацна принудително в Саудитска Арабия след инцидент в пилотската кабина.

Посолството на Индия в Рияд съобщи, че пилотът Смит Мачхар получава необходимите медицински грижи. Дипломатическата мисия и консулството на Индия в Джеда следят здравословното му състояние. „Той е приет в болница в град Табук в Северозападна Саудитска Арабия и получава необходимите медицински грижи“, се посочва в съобщението на посолството.

Тръмп: Мотивът остава неизяснен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с израелския премиер Бенямин Нетаняху за случилото се на борда. По думите на американския президент вторият пилот може да е бил терорист или психически нестабилен човек, който е нападнал капитана с нож.

„Изглежда, че вторият пилот може да е бил терорист или луд и че е намушкал пилота с нож“, каза Доналд Тръмп.

Тръмп допълни, че мотивът за действията на втория пилот все още не е изяснен. Израелското правителство определи случая като опит за атентат.

„Флайдубай“ спира полетите до Израел

Авиокомпанията временно спира полетите си от и до Израел, докато продължава разследването на инцидента. Мярката засяга въздушната връзка между Обединените арабски емирства и Израел.

Германският външен министър Йохан Вадефул изрази „силно облекчение“, че отвличането на полета е било предотвратено. Той определи случилото се като тежко посегателство срещу гражданското въздухоплаване.

Разследването трябва да установи причините за нападението в кабината и мотива на втория пилот. До приключването му полетите на „Флайдубай“ до Израел остават временно преустановени.

Източници: БТА