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Руски атаки повредиха инфраструктура в Киев и Одеса
  Тема: Украйна

Руски атаки повредиха инфраструктура в Киев и Одеса

1 Октомври, 2026 04:12, обновена 1 Октомври, 2026 04:14 414 1

  • руски атаки-
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  • одеса-
  • складови помещения-
  • въздушни удари

В Киев са избухнали пожари в кафене и складова сграда, а в Одеса е засегната инфраструктура. Няма данни за пострадали в Одеса.

Руски атаки повредиха инфраструктура в Киев и Одеса - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски атаки са повредили инфраструктура в Киев и Одеса, като в украинската столица са избухнали пожари в кафене и складова сграда. За щетите съобщиха кметът на Киев Виталий Кличко и Киевската военна администрация, а за пораженията в Одеса – началникът на градската военна администрация Сергей Лисак.

Вечерта на 30 септември руски войски са поразили складови помещения в Оболонския район на Киев. „В Оболонския район има попадение в складови помещения. Спешните служби пътуват към мястото“, е заявил Кличко.

По-късно в Соломянския район е избухнал пожар в кафене, разположено на първия етаж на жилищна сграда. В Оболон е горяла и складова сграда, а на друго място в района отломки са паднали на открита територия.

Дрон е паднал край детска площадка

Атаката е последвала друг инцидент в Оболон. През деня на 30 септември руски ударен дрон е паднал край детска площадка, но не е избухнал.

Публикуваните данни не посочват броя на повредените обекти в Киев, размера на материалните щети или дали при пожарите има пострадали. Не е съобщено и за окончателната оценка на пораженията.

Повредена инфраструктура в Одеса

При отделна атака руските сили са нанесли удар по Одеса. Началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак е заявил: „Врагът атакува Одеса. Пострадала е инфраструктурата“.

По думите му към момента на съобщението не е имало информация за пострадали. Не са уточнени видът на инфраструктурния обект и размерът на щетите.

Източници: Украинска правда


Украйна
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  • 1 ХУЯнаПУТИНда ЯДЕЕТЕбе

    1 0 Отговор
    скоро киев ще е руски

    05:03 01.10.2026

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