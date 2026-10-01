Руски атаки повредиха инфраструктура в Киев и Одеса

Руски атаки са повредили инфраструктура в Киев и Одеса, като в украинската столица са избухнали пожари в кафене и складова сграда. За щетите съобщиха кметът на Киев Виталий Кличко и Киевската военна администрация, а за пораженията в Одеса – началникът на градската военна администрация Сергей Лисак.

Вечерта на 30 септември руски войски са поразили складови помещения в Оболонския район на Киев. „В Оболонския район има попадение в складови помещения. Спешните служби пътуват към мястото“, е заявил Кличко.

По-късно в Соломянския район е избухнал пожар в кафене, разположено на първия етаж на жилищна сграда. В Оболон е горяла и складова сграда, а на друго място в района отломки са паднали на открита територия.

Дрон е паднал край детска площадка

Атаката е последвала друг инцидент в Оболон. През деня на 30 септември руски ударен дрон е паднал край детска площадка, но не е избухнал.

Публикуваните данни не посочват броя на повредените обекти в Киев, размера на материалните щети или дали при пожарите има пострадали. Не е съобщено и за окончателната оценка на пораженията.

Повредена инфраструктура в Одеса

При отделна атака руските сили са нанесли удар по Одеса. Началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак е заявил: „Врагът атакува Одеса. Пострадала е инфраструктурата“.

По думите му към момента на съобщението не е имало информация за пострадали. Не са уточнени видът на инфраструктурния обект и размерът на щетите.

Източници: Украинска правда