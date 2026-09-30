Израел не получи разрешение от Саудитска Арабия да прибере пътниците на Flydubai с военни самолети

Саудитска Арабия е отказала искането на Израел да позволи на израелски военни самолети да приберат пътниците от полет на Flydubai, който извърши аварийно кацане в кралството. Това съобщиха пред Reuters двама източници от сферата на сигурността. Саудитските власти не са дали официален коментар по случая, предава БТА.

Израелските военновъздушни сили са подготвяли самолети „Супер Херкулес“, с които да транспортират израелските граждани обратно в страната. Саудитска Арабия обаче не поддържа дипломатически отношения с Израел и не е разрешила операцията. Вместо това Flydubai обяви, че пътниците ще продължат пътуването си със самолет на авиокомпанията.

Инцидентът е станал с полет FZ1073 от Дубай за Тел Авив. Самолетът е бил отклонен към Табук, след като на борда е възникнал сериозен инцидент в пилотската кабина. Flydubai потвърди, че е имало конфликт в кабината и че екипажът е успял да осигури безопасното кацане на самолета. Всички пътници и членове на екипажа са живи и са отчетени като безопасни.

Според израелския премиер Бенямин Нетаняху помощник-пилотът е намушкал капитана и се е опитал да разбие самолета. По думите му пътници са го задържали, а други пилоти, които са се намирали на борда, са помогнали за безопасното приземяване в Саудитска Арабия. Тези подробности са част от израелската версия за случилото се, докато разследването продължава.

Самолетът е подал аварийни сигнали и е претърпял рязко снижение, което първоначално е породило опасения за възможно отвличане. Израел е вдигнал във въздуха военни самолети заради ситуацията, но след кацането в Табук е станало ясно, че пътниците са в безопасност.

Саудитските власти са задържали заподозрения след кацането. Причините за конфликта в пилотската кабина и точните обстоятелства около инцидента остават предмет на разследване.