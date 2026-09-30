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Израел не получи разрешение от Саудитска Арабия да прибере пътниците на Flydubai с военни самолети

Израел не получи разрешение от Саудитска Арабия да прибере пътниците на Flydubai с военни самолети

30 Септември, 2026 18:59 1 405 9

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  • разрешение

Израел е подготвял самолети „Супер Херкулес“, но пътниците ще бъдат върнати в страната с друг самолет на Flydubai

Израел не получи разрешение от Саудитска Арабия да прибере пътниците на Flydubai с военни самолети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия е отказала искането на Израел да позволи на израелски военни самолети да приберат пътниците от полет на Flydubai, който извърши аварийно кацане в кралството. Това съобщиха пред Reuters двама източници от сферата на сигурността. Саудитските власти не са дали официален коментар по случая, предава БТА.

Израелските военновъздушни сили са подготвяли самолети „Супер Херкулес“, с които да транспортират израелските граждани обратно в страната. Саудитска Арабия обаче не поддържа дипломатически отношения с Израел и не е разрешила операцията. Вместо това Flydubai обяви, че пътниците ще продължат пътуването си със самолет на авиокомпанията.

Инцидентът е станал с полет FZ1073 от Дубай за Тел Авив. Самолетът е бил отклонен към Табук, след като на борда е възникнал сериозен инцидент в пилотската кабина. Flydubai потвърди, че е имало конфликт в кабината и че екипажът е успял да осигури безопасното кацане на самолета. Всички пътници и членове на екипажа са живи и са отчетени като безопасни.

Според израелския премиер Бенямин Нетаняху помощник-пилотът е намушкал капитана и се е опитал да разбие самолета. По думите му пътници са го задържали, а други пилоти, които са се намирали на борда, са помогнали за безопасното приземяване в Саудитска Арабия. Тези подробности са част от израелската версия за случилото се, докато разследването продължава.

Самолетът е подал аварийни сигнали и е претърпял рязко снижение, което първоначално е породило опасения за възможно отвличане. Израел е вдигнал във въздуха военни самолети заради ситуацията, но след кацането в Табук е станало ясно, че пътниците са в безопасност.

Саудитските власти са задържали заподозрения след кацането. Причините за конфликта в пилотската кабина и точните обстоятелства около инцидента остават предмет на разследване.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    2 15 Отговор
    Слава Украине

    19:03 30.09.2026

  • 2 Хой

    1 10 Отговор
    Слава

    19:03 30.09.2026

  • 3 Мой

    2 10 Отговор
    Слава

    19:04 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДрБр

    11 3 Отговор
    Нещастната укра решила да убие капитана руснак. Сега саудитите ще му разпорят изходното отверстие.

    19:33 30.09.2026

  • 7 Цвете

    2 7 Отговор
    ПЪРВИТЕ ПИЛОТИ КОИТО СА БИЛИ РУСКИ И УКРАИНСКИ.НЕ СЕ КОМЕНТИРА ,КОЙ ОТ ДВАМАТА Е НАРЪГАЛ С НОЖ ЕДИНИЯТ ОТ ПИЛОТИТЕ.ЖЕНА ( ПЪТНИЧКА ) Е ЗАБЕЛЯЗАЛА КРЪВ ПОД ВРАТАТА НА КАБИНАТА.В САМОЛЕТА СА ЛЕТЯЛИ ДРУГИ ДВАМА ПИЛОТИ ,КАТО ЕДИНИЯТ Е АНГЛИЧАНИН.ИМЕННО ВТОРИЯТ ЕКИП СПАСЯВАТ НАД 150 ПЪТНИКА.ТОВА Е УЖАСЯВАЩО И МНОГО ПРИТЕСНИТЕЛНО ЗА В БЪДЕЩЕ, КОИ И КАКВИ ХОРА ЩЕ " ВОЗЯТ " МИРНИ ГРАЖДАНИ ДО ПОСОЧЕНАТА ДЕСТИНАЦИЯ.👍👍👍

    19:37 30.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Демократ

    6 1 Отговор
    След 11 септемви кабината на пилота се заключва. Как външни влизат току така. Че това значи че 11 септември може да се повтори.

    19:57 30.09.2026