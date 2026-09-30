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Русия привика датския посланик заради инцидента с военен хеликоптер в Балтийско море

Русия привика датския посланик заради инцидента с военен хеликоптер в Балтийско море

30 Септември, 2026 20:06, обновена 30 Септември, 2026 20:09 831 21

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  • военен хеликоптер-
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  • посланик

Москва връчи протестна нота и определи действията на датския хеликоптер като провокация, след като руски кораб изстреля сигнални ракети край датския бряг

Русия привика датския посланик заради инцидента с военен хеликоптер в Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия привика датския посланик в Москва и му връчи протестна нота заради инцидента от 14 септември между датски военен хеликоптер и руски военен кораб в Балтийско море. Руското външно министерство определи действията на датския екипаж като провокативни, предава БТА.

Случаят се разигра в международни води край Дания. Според датските въоръжени сили руският кораб е изстрелял две сигнални ракети по посока на хеликоптер Fennec, който изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата. Една от ракетите е преминала на близко разстояние от машината.

Москва потвърди, че екипажът на руския кораб е използвал сигнални ракети, но представи различна версия за причините. Русия твърди, че хеликоптерът е извършвал опасни маневри и че действията на екипажа са били предприети, за да бъде предотвратена провокация.

Руският посланик в Дания Владимир Барбин заяви още през септември, че подобни полети на датски военни хеликоптери край руски кораби не са прецедент. Москва твърди, че при предишен инцидент през 2025 г. е предупредила Копенхаген за опасни маневри.

Датската страна от своя страна определи действията на руския кораб като сериозни и заяви, че сигналните ракети са били изстреляни без предварително предупреждение или радиовръзка. Инцидентът се случи на фона на засиленото напрежение в Балтийско море и нарастващия брой военни и хибридни инциденти в региона.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Орешник

    13 6 Отговор
    Дания да внимава да стане на равнина

    Коментиран от #10

    20:10 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бургия

    9 5 Отговор
    Дания ще стене на кисело мляко!!!

    20:11 30.09.2026

  • 4 Мирмидонец

    7 6 Отговор
    Датски мерзавци

    20:12 30.09.2026

  • 5 Украйна 🇺🇦

    10 5 Отговор
    Слава на Руската армия и нейния велик народ

    20:13 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЕС е каруца

    7 4 Отговор
    Слава Рооооосссссияяя....

    20:15 30.09.2026

  • 8 Реалист

    8 5 Отговор
    Кво искат трансджеждарите датски от Великата Руска Мечка?

    20:17 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хехехехехехе

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Орешник":

    Като...13 год щурм на хомик могучая и подземната Педрила у Донбас?
    Хехехехехехе
    Или като..турската ха нъ ма - пилот ,дека омаа монголските фръчила ?
    Хехехехехехе

    Коментиран от #13

    20:19 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Балкани

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хехехехехехе":

    ехеееееееее

    20:22 30.09.2026

  • 14 Кво стаа... Ко пейки де БИЛНИ ...

    3 3 Отговор
    Аре... Еро тични поЗдрави за целата ви рода по женска линия
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #15, #17

    20:22 30.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    3 3 Отговор
    Датски глистииииии...

    20:24 30.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да бе, да...

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "Саде минавам тъдява ама да попитам де":

    Само Днес ЗСУ ОСВОБОДИ още 51км² Украинскс територия.
    Тия жълтурете на педофила се предават масово

    20:32 30.09.2026

  • 21 Кок

    0 0 Отговор
    Един ден руските нагляци ще настъпят мотиката като в Турция и нещата ще си дойдат на мястото! Мизерниците от дума не разбират!

    20:43 30.09.2026

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