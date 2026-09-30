Русия привика датския посланик заради инцидента с военен хеликоптер в Балтийско море

Русия привика датския посланик в Москва и му връчи протестна нота заради инцидента от 14 септември между датски военен хеликоптер и руски военен кораб в Балтийско море. Руското външно министерство определи действията на датския екипаж като провокативни, предава БТА.
Случаят се разигра в международни води край Дания. Според датските въоръжени сили руският кораб е изстрелял две сигнални ракети по посока на хеликоптер Fennec, който изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата. Една от ракетите е преминала на близко разстояние от машината.
Москва потвърди, че екипажът на руския кораб е използвал сигнални ракети, но представи различна версия за причините. Русия твърди, че хеликоптерът е извършвал опасни маневри и че действията на екипажа са били предприети, за да бъде предотвратена провокация.
Руският посланик в Дания Владимир Барбин заяви още през септември, че подобни полети на датски военни хеликоптери край руски кораби не са прецедент. Москва твърди, че при предишен инцидент през 2025 г. е предупредила Копенхаген за опасни маневри.
Датската страна от своя страна определи действията на руския кораб като сериозни и заяви, че сигналните ракети са били изстреляни без предварително предупреждение или радиовръзка. Инцидентът се случи на фона на засиленото напрежение в Балтийско море и нарастващия брой военни и хибридни инциденти в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Орешник
Коментиран от #10
20:10 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бургия
20:11 30.09.2026
4 Мирмидонец
20:12 30.09.2026
5 Украйна 🇺🇦
20:13 30.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ЕС е каруца
20:15 30.09.2026
8 Реалист
20:17 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хехехехехехе
До коментар #1 от "Орешник":Като...13 год щурм на хомик могучая и подземната Педрила у Донбас?
Хехехехехехе
Или като..турската ха нъ ма - пилот ,дека омаа монголските фръчила ?
Хехехехехехе
Коментиран от #13
20:19 30.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Балкани
До коментар #10 от "Хехехехехехе":ехеееееееее
20:22 30.09.2026
14 Кво стаа... Ко пейки де БИЛНИ ...
АааааааХахахаха
Коментиран от #15, #17
20:22 30.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гост
20:24 30.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да бе, да...
До коментар #19 от "Саде минавам тъдява ама да попитам де":Само Днес ЗСУ ОСВОБОДИ още 51км² Украинскс територия.
Тия жълтурете на педофила се предават масово
20:32 30.09.2026
21 Кок
20:43 30.09.2026