Русия привика датския посланик заради инцидента с военен хеликоптер в Балтийско море

Русия привика датския посланик в Москва и му връчи протестна нота заради инцидента от 14 септември между датски военен хеликоптер и руски военен кораб в Балтийско море. Руското външно министерство определи действията на датския екипаж като провокативни, предава БТА.

Случаят се разигра в международни води край Дания. Според датските въоръжени сили руският кораб е изстрелял две сигнални ракети по посока на хеликоптер Fennec, който изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата. Една от ракетите е преминала на близко разстояние от машината.

Москва потвърди, че екипажът на руския кораб е използвал сигнални ракети, но представи различна версия за причините. Русия твърди, че хеликоптерът е извършвал опасни маневри и че действията на екипажа са били предприети, за да бъде предотвратена провокация.

Руският посланик в Дания Владимир Барбин заяви още през септември, че подобни полети на датски военни хеликоптери край руски кораби не са прецедент. Москва твърди, че при предишен инцидент през 2025 г. е предупредила Копенхаген за опасни маневри.

Датската страна от своя страна определи действията на руския кораб като сериозни и заяви, че сигналните ракети са били изстреляни без предварително предупреждение или радиовръзка. Инцидентът се случи на фона на засиленото напрежение в Балтийско море и нарастващия брой военни и хибридни инциденти в региона.