Мъск ще ръководи проект на Пентагона за бъдещето на войната

Илон Мъск ще ръководи ново изследване на Пентагона за бъдещето на войната заедно с основателя на Anduril Industries Палмър Лъки и бившия председател на Камарата на представителите на САЩ Нют Гингрич. Проектът носи името „Меридиан“ и е представен от министъра на отбраната Пийт Хегсет във военната база на морската пехота Куантико във Вирджиния.

„Използваме уникалното предимство на Америка, с което противниците ни не разполагат – нашите новатори, висши ръководители и технолози, които мислят мащабно и действат, прогнозирайки творчески решения за бъдещите конфликти“, заявява Хегсет, цитиран от „Аксиос“.

Фокусът ще бъде върху военните способности

По думите на американския министър на отбраната „Меридиан“ няма да изготвя нови политически документи. Екипът ще проучва сферите, в които САЩ трябва да постигнат предимство, както и способностите, които страната трябва да усвои.

„Работата им ще бъде насочена към откриването, разработването и внедряването на оръжията и системите, от които нашите деца и внуци ще имат нужда през живота си“, казва Хегсет.

В координацията на проекта ще участва Емил Майкъл, който ръководи технологичното направление на Пентагона. През декември, коментирайки състоянието на американската отбранително-промишлена база, Майкъл заявява, че би искал да види още „пет Anduril, Palantir и SpaceX“, които да се развиват успешно.

Първата официална роля на Мъск след конфликта с Тръмп

Участието на Мъск е първата му официална роля като съветник на администрацията на Доналд Тръмп след публичния конфликт между двамата през миналата година. Разривът настъпи след оттеглянето на Мъск от DOGE, а по-късно отношенията им бяха възстановени.

Компаниите на Мъск и Лъки вече имат големи договори с Пентагона. SpaceX е важна част от американските космически изстрелвания за нуждите на националната сигурност, докато Anduril произвежда системи за радиоелектронна борба, прехващачи, ракетни двигатели и безпилотни летателни апарати, предназначени да действат съвместно с пилотирана авиация.

Докладите трябва да са готови за 120 дни

Ръководителите на „Меридиан“ е трябвало да проведат първата си среща на 30 септември. Хегсет е поставил срок от 120 дни за изготвяне на окончателните изводи.

Резултатите трябва да бъдат представени публично, като паралелно с това бъде изготвен и отделен секретен доклад. В него се очаква да бъдат включени чувствителни оценки за бъдещите военни технологии и способности на САЩ.

Източници: Аксиос