Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Мъск ще ръководи проект на Пентагона за бъдещето на войната
  Тема: Известни личности

Мъск ще ръководи проект на Пентагона за бъдещето на войната

1 Октомври, 2026 05:09 483 1

  • илон мъск-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • палмър лъки-
  • project meridian

Инициативата „Меридиан“ ще търси оръжия и технологии за бъдещи конфликти. В екипа влизат още Палмър Лъки и Нют Гингрич.

Мъск ще ръководи проект на Пентагона за бъдещето на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илон Мъск ще ръководи ново изследване на Пентагона за бъдещето на войната заедно с основателя на Anduril Industries Палмър Лъки и бившия председател на Камарата на представителите на САЩ Нют Гингрич. Проектът носи името „Меридиан“ и е представен от министъра на отбраната Пийт Хегсет във военната база на морската пехота Куантико във Вирджиния.

„Използваме уникалното предимство на Америка, с което противниците ни не разполагат – нашите новатори, висши ръководители и технолози, които мислят мащабно и действат, прогнозирайки творчески решения за бъдещите конфликти“, заявява Хегсет, цитиран от „Аксиос“.

Фокусът ще бъде върху военните способности

По думите на американския министър на отбраната „Меридиан“ няма да изготвя нови политически документи. Екипът ще проучва сферите, в които САЩ трябва да постигнат предимство, както и способностите, които страната трябва да усвои.

„Работата им ще бъде насочена към откриването, разработването и внедряването на оръжията и системите, от които нашите деца и внуци ще имат нужда през живота си“, казва Хегсет.

В координацията на проекта ще участва Емил Майкъл, който ръководи технологичното направление на Пентагона. През декември, коментирайки състоянието на американската отбранително-промишлена база, Майкъл заявява, че би искал да види още „пет Anduril, Palantir и SpaceX“, които да се развиват успешно.

Първата официална роля на Мъск след конфликта с Тръмп

Участието на Мъск е първата му официална роля като съветник на администрацията на Доналд Тръмп след публичния конфликт между двамата през миналата година. Разривът настъпи след оттеглянето на Мъск от DOGE, а по-късно отношенията им бяха възстановени.

Компаниите на Мъск и Лъки вече имат големи договори с Пентагона. SpaceX е важна част от американските космически изстрелвания за нуждите на националната сигурност, докато Anduril произвежда системи за радиоелектронна борба, прехващачи, ракетни двигатели и безпилотни летателни апарати, предназначени да действат съвместно с пилотирана авиация.

Докладите трябва да са готови за 120 дни

Ръководителите на „Меридиан“ е трябвало да проведат първата си среща на 30 септември. Хегсет е поставил срок от 120 дни за изготвяне на окончателните изводи.

Резултатите трябва да бъдат представени публично, като паралелно с това бъде изготвен и отделен секретен доклад. В него се очаква да бъдат включени чувствителни оценки за бъдещите военни технологии и способности на САЩ.

Източници: Аксиос


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пиявицата без кръв умира

    0 4 Отговор
    Ще залезите скоро и вие.

    05:13 01.10.2026