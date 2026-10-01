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САЩ отмениха над 250 000 визи при Тръмп
  Тема: Избори

САЩ отмениха над 250 000 визи при Тръмп

1 Октомври, 2026 05:17 564 0

  • доналд тръмп-
  • американски визи-
  • томи пигот-
  • имиграция в сащ

Държавният департамент свързва мерките с престъпления, измами, нарушения на визовия режим и заплахи за националната сигурност.

САЩ отмениха над 250 000 визи при Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са отменили над 250 000 визи от началото на втория президентски мандат на Доналд Тръмп. Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот определи броя като исторически и заяви, че мерките са част от засилената проверка на чужденците, които искат да пътуват до страната.

„Всяко решение за виза е решение за националната сигурност“, каза Пигот. По думите му отмените засягат хора, които са нарушили условията на визите си, извършили са престъпления, участвали са в измами, злоупотребили са с имиграционната система или са отправяли призиви към насилие срещу САЩ и американски граждани.

Сред причините са престъпления и родилен туризъм

Около 2300 от отменените визи са свързани с т.нар. родилен туризъм – пътуване до САЩ с цел раждане на дете, което автоматично придобива американско гражданство. Държавният департамент посочва още случаи на нападения, шофиране в нетрезво състояние, кражби, престъпления, свързани с наркотици, сексуално насилие, злоупотреба с деца, измами и присвояване.

Темпът на отмените се е увеличил през последните месеци. През август ведомството съобщи, че е отменило над 175 000 визи при администрацията на Тръмп. Вашингтон заяви, че значителна част от тези решения са били взети след контакти на визови притежатели с правоохранителните органи.

Подготвя се нова мярка за кандидати за убежище

На 28 септември САЩ отмениха визите на 27 настоящи и бивши представители от Боливия, Колумбия, Еквадор и Перу, както и на членове на техните семейства. Мярката беше свързана с обвинения в корупция.

Паралелно с това администрацията подготвя възможна отмяна на бизнес и туристически визи B1 и B2 на до 200 000 чужденци, които са влезли в страната като посетители, а впоследствие са подали молби за убежище. Става дума за визи, издадени между 2016 и 2026 г. Засега тази мярка е в процес на подготовка, а не е обявена като окончателно изпълнена.

„Американската виза е привилегия, а не право“, заяви Пигот. Той допълни, че Държавният департамент ще продължи да отменя визи на чужденци, за които американската администрация смята, че представляват заплаха за сигурността на общностите в САЩ.

Източници: Фокс Нюз, Вашингтон Пост


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