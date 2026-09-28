Трима души загинаха при опит да прекосят Ламанша

Трима души са загинали тази сутрин при опит да прекосят незаконно Ламанша, съобщиха френските власти, цитирани от „Франс прес“, предава БТА.

С последния инцидент броят на загиналите при опити за незаконно преминаване на пролива от началото на годината достигна 22 души.

При инцидента има и оцелели. Те са били извадени от водата и транспортирани обратно до френския бряг с плавателен съд на френските власти.

Опитите за преминаване на Ламанша с малки лодки продължават да бъдат един от основните маршрути за мигранти, стремящи се да достигнат Великобритания.