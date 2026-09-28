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Трима души загинаха при опит да прекосят Ламанша

Трима души загинаха при опит да прекосят Ламанша

28 Септември, 2026 12:54, обновена 28 Септември, 2026 12:54 528 4

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Броят на жертвите при незаконни опити за преминаване на пролива от началото на годината достигна 22

Трима души загинаха при опит да прекосят Ламанша - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали тази сутрин при опит да прекосят незаконно Ламанша, съобщиха френските власти, цитирани от „Франс прес“, предава БТА.

С последния инцидент броят на загиналите при опити за незаконно преминаване на пролива от началото на годината достигна 22 души.

При инцидента има и оцелели. Те са били извадени от водата и транспортирани обратно до френския бряг с плавателен съд на френските власти.

Опитите за преминаване на Ламанша с малки лодки продължават да бъдат един от основните маршрути за мигранти, стремящи се да достигнат Великобритания.


Франция
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  • 1 Ако си седиш вкъщи

    7 0 Отговор
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  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

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    Идваш от някъде си обаче имаш лодка жилетка гребла Като си ги купувал си имал пари и никой не те е питал къде ще ходиш Разкарваш се по плажовете на Франция тръгваш накрая те спасяват дават ти чай одеало Хубаво нещо е демокрацията

    13:02 28.09.2026

  • 3 гост

    5 0 Отговор
    Информирайте ни и колко маймуни са загинали в джунглата от хищни животни

    13:13 28.09.2026

  • 4 Али

    2 0 Отговор
    Слабо, много слабо. Това е лоша новина.

    13:34 28.09.2026

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