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Представителят на испанското правителство в Сеута подаде оставка
  Тема: Кризата с бежанците

Представителят на испанското правителство в Сеута подаде оставка

28 Септември, 2026 16:51 369 3

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Кризата избухна в края на юли, когато повече от 72 000 мигранти пристигнаха в Сеута и претовариха приемните центрове

Представителят на испанското правителство в Сеута подаде оставка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представителят на испанското правителство в северноафриканския ексклав Сеута днес подаде оставка, като посочи, че това се дължи на лични причини, след като през последните седмици към него бе насочено интензивно внимание във връзка с навлизането на десетки хиляди мигранти от Мароко, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Кризата избухна в края на юли, когато повече от 72 000 мигранти пристигнаха в Сеута и претовариха приемните центрове. Това предизвика интензивни дебати относно миграционната политика, която се прилага по една от двете сухопътни граници на ЕС с Африка.

Повечето от мигрантите вече са напуснали Сеута, въпреки че хиляди все още се намират в самоуправляващия се ексклав и лявото правителство на малцинството на премиера Педро Санчес трудно се справя с политическите последици от навлизането.

Представителят на испанското правителство Мигел Анхел Перес Триано, който отговаря за координацията между правителството на Сеута и испанските държавни агенции и сили за сигурност, защити начина, по който се е справил с кризата, но заяви, че последвалите я засилено обществено внимание и кампания на тормоз срещу него и семейството му са станали непоносими.

„Моето семейство не заслужава повече да оставам на поста си“, каза той и добави, че е бил обект на обиди и заплахи, както и че някой е оставил погребален венец пред офиса му.

Той каза, че като представил на правителството е нямал оперативен контрол над граничната сигурност или над силите за сигурност и че информацията, с която е разполагал преди това, не е сочела, че толкова много мигранти ще влязат в ексклава.

Правителството в Мадрид многократно е казвало, че въпреки че е получило предупреждения за възможни преминавания на границата, нищо не е сочело, че предстои навлизане от мащаба като този, станал в Сеута.

Върховният съд на Испания води разследване на събитията и се очаква тази седмица да разгледа показания на бившия ръководител на канцеларията на Перес Триано.

Пред за радио „Копе“ днес испанският министър на териториалната политика и демократичната памет Анхел Виктор Торес Перес заяви, че по негова оценка в Сеута има до 3500 мигранти, които са извън обектите за прием на мигранти в ексклава.


Испания
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Петроханизират

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пристигнаха?":

    Демек халата да получи разширение

    16:58 28.09.2026

  • 3 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Мароканския крал как се прави на ощипан😂🤣🤣

    17:10 28.09.2026

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