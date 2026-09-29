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Двама загинаха при преобръщане на лодка край Пуерто Рико
  Тема: Кризата с бежанците

Двама загинаха при преобръщане на лодка край Пуерто Рико

29 Септември, 2026 04:10, обновена 29 Септември, 2026 04:12 461 0

  • пуерто рико-
  • остров мона-
  • корабокрушение-
  • мигранти

Най-малко 40 души са спасени, а още хора се издирват край остров Мона. На борда вероятно е имало около 60 души.

Двама загинаха при преобръщане на лодка край Пуерто Рико - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а най-малко 40 са били спасени, след като самоделна лодка се е преобърнала в открити води край остров Мона, западно от Пуерто Рико. Според разкази на оцелели на борда вероятно е имало около 60 души, съобщи Асошиейтед прес. Няколко души все още се издирват.

Инцидентът е станал около 23:00 часа в неделя, на приблизително 10 мили от острова. Оцелелите са прекарали повече от 12 часа във водата, преди екипажът на моторния кораб „Трипити“ да ги забележи около обед в понеделник. Екипажът е спасил четирима души и е подал сигнал до сектора на бреговата охрана в Сан Хуан.

Американската брегова охрана съобщи, че преди преобръщането на лодката е избухнал конфликт, при който няколко души са били тежко ранени с мачете. В последвалото объркване част от пътуващите са скочили във водата и са се опитали да доплуват до остров Мона. Според спасителните служби никой от намиралите се на лодката не е носел спасителна жилетка.

„Спасителните действия продължават“, заяви американската брегова охрана.

В операцията са включени екипи на бреговата охрана, катерът „Джоузеф Дойл“, въздушни подразделения от Пуерто Рико и Маями, полицията на Пуерто Рико, митническата и гранична служба на САЩ, военновъздушните сили на Доминиканската република и рейнджъри от местното природозащитно ведомство.

Остров Мона се намира в прохода Мона между Пуерто Рико и Доминиканската република. Районът често се използва от мигранти, които пътуват с претоварени самоделни плавателни съдове. Националността на хората от лодката все още не е потвърдена, а издирването на оцелели и загинали продължава.

Източници: МаринЛинк


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