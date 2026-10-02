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Първите два нови Ф-16 блок 70 пристигнаха в Тайван

Първите два нови Ф-16 блок 70 пристигнаха в Тайван

2 Октомври, 2026 14:51 704 13

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  • ф-16-
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  • сащ-
  • изтребители

Самолетите са част от поръчка за 66 изтребителя за около 8 млрд. долара, чиито доставки бяха забавени с месеци

Първите два нови Ф-16 блок 70 пристигнаха в Тайван - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Първите два от общо 66 нови изтребителя F-16V Block 70, поръчани от Тайван от САЩ през 2019 г., пристигнаха на острова след месеци на забавяне. Самолетите кацнаха в петък във военновъздушната база „Чиханг“ в окръг Тайтунг, предава БТА.

Доставката се извършва на фона на засилващия се военен натиск от страна на Китай, който разглежда Тайван като част от своята територия. Тайпе разчита в значителна степен на американските оръжейни доставки за укрепване на отбранителните си способности.

Самолетите са прелетели през Хаваите и Гуам, преди да достигнат Тайван. Президентът Уилям Лай определи пристигането им като важна стъпка за укрепването на въздушната отбрана на страната и благодари на САЩ за подкрепата.

Министърът на отбраната Уелингтън Ку заяви, че се очаква скоро да пристигнат и други F-16V, без да посочва конкретни срокове.

През 2019 г. Вашингтон одобри продажбата на 66 изтребителя F-16V на Тайван в сделка за около 8 млрд. долара. След завършването на доставките флотът на Тайван от F-16 ще надхвърли 200 самолета. Програмата обаче беше забавена заради проблеми, свързани с производството, веригите на доставки и софтуера.

Пристигането на първите два самолета идва само около седмица след срещата във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. На този фон в Тайван продължават дискусиите за бъдещите американски оръжейни доставки.

Вашингтон заявява, че политиката му спрямо Тайван не се е променила. Пекин обаче многократно е призовавал САЩ да прекратят продажбите на оръжие на острова.


Тайван
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    11 2 Отговор
    А за БАНАНИСТАН кога?

    Коментиран от #3, #12

    14:52 02.10.2026

  • 2 честен ционист

    4 5 Отговор
    Още се види мишената в бяло зелено червено по опашката.

    Коментиран от #4

    14:52 02.10.2026

  • 3 ЗА 100 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА САМОЛЕТА

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "......-":

    ДАНО УСПЕЯТ ЧЕ ОСТАНАХА САМО НЯКОЛКО ГОДИНИ

    14:56 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ник

    20 0 Отговор
    66 за 8 милиарда , а Ганьо Банкянски поръча 16 броя за 4 милиарда долара. Евала Баце.

    14:58 02.10.2026

  • 6 Сатана Z

    13 0 Отговор
    66 изтребителя за около 8 млрд
    а ние сме тарикати ,за 3 милиарда долара взехме 8 парчета от тия Фки платени преди 8 години

    14:59 02.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 отлично

    12 0 Отговор
    Ние колко платихме за 16 изтребителя?

    15:01 02.10.2026

  • 9 Артилерист

    12 1 Отговор
    Най-циничното в поръчката за България беше настояването на представителите на Атлантически клуб за "СПЕШНАТА НУЖДА ОТ ТОЧНО ТЕЗ ИЗТРЕБИТЕЛИ за българските ВВС. А още не са пристигнали вече 7-ма година...

    15:04 02.10.2026

  • 10 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Тайван е китайски ,укрия е руска ,Палестина е палестинска ,а германистан е ционистки

    15:17 02.10.2026

  • 11 име

    2 0 Отговор
    Нашите Кен Еф16ки ни струват по около 143 милиона бройката и двата договора. Докато Полша си купи Ф35 за 120 милиона бройката. ПеПедофилите се подиграваха на боко, че се бил откупвал, обаче тяхния договор е също толкова скъп, а лъжите че било скъпо заради допълнителните неща са изобличени на сайта на армимедия, статията се казва "Защо, колко, кога и как ще плащаме за вторите осем Ф-16?"

    Коментиран от #13

    15:29 02.10.2026

  • 12 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "......-":

    В България има 8 самолета, все още в пълна гаранция. Само дето никой не лети с тях, защото ВВС не получават финансиране за това. За изминалите 12 месеца, осемте самолети са налетели 187 часа. Общо! Ако държавата беше осигурила условия за нормална поготовка, то щяхме да имаме 16-18 подготвени пилоти, поне за задачите по охраната на въздушното пространство.

    15:36 02.10.2026

  • 13 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    120 млн е цената на самолета без радар и двигателя, които се доставят по отделен договор. С тях цената е около 200 млн, но дори и това не е толкова важно. Важното е, че експлоатационните разходи на Ф35 са около 3 пъти по-високи от тези на Ф16. Сега ако имаме 3 ма пилоти за Ф16, то с Ф35 нямаше да имаме и един.

    15:38 02.10.2026