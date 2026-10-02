Първите два нови Ф-16 блок 70 пристигнаха в Тайван

Първите два от общо 66 нови изтребителя F-16V Block 70, поръчани от Тайван от САЩ през 2019 г., пристигнаха на острова след месеци на забавяне. Самолетите кацнаха в петък във военновъздушната база „Чиханг“ в окръг Тайтунг, предава БТА.

Доставката се извършва на фона на засилващия се военен натиск от страна на Китай, който разглежда Тайван като част от своята територия. Тайпе разчита в значителна степен на американските оръжейни доставки за укрепване на отбранителните си способности.

Самолетите са прелетели през Хаваите и Гуам, преди да достигнат Тайван. Президентът Уилям Лай определи пристигането им като важна стъпка за укрепването на въздушната отбрана на страната и благодари на САЩ за подкрепата.

Министърът на отбраната Уелингтън Ку заяви, че се очаква скоро да пристигнат и други F-16V, без да посочва конкретни срокове.

През 2019 г. Вашингтон одобри продажбата на 66 изтребителя F-16V на Тайван в сделка за около 8 млрд. долара. След завършването на доставките флотът на Тайван от F-16 ще надхвърли 200 самолета. Програмата обаче беше забавена заради проблеми, свързани с производството, веригите на доставки и софтуера.

Пристигането на първите два самолета идва само около седмица след срещата във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. На този фон в Тайван продължават дискусиите за бъдещите американски оръжейни доставки.

Вашингтон заявява, че политиката му спрямо Тайван не се е променила. Пекин обаче многократно е призовавал САЩ да прекратят продажбите на оръжие на острова.