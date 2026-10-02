Първите два нови Ф-16 блок 70 пристигнаха в Тайван

Първите два от общо 66 нови изтребителя F-16V Block 70, поръчани от Тайван от САЩ през 2019 г., пристигнаха на острова след месеци на забавяне. Самолетите кацнаха в петък във военновъздушната база „Чиханг“ в окръг Тайтунг, предава БТА.
Доставката се извършва на фона на засилващия се военен натиск от страна на Китай, който разглежда Тайван като част от своята територия. Тайпе разчита в значителна степен на американските оръжейни доставки за укрепване на отбранителните си способности.
Самолетите са прелетели през Хаваите и Гуам, преди да достигнат Тайван. Президентът Уилям Лай определи пристигането им като важна стъпка за укрепването на въздушната отбрана на страната и благодари на САЩ за подкрепата.
Министърът на отбраната Уелингтън Ку заяви, че се очаква скоро да пристигнат и други F-16V, без да посочва конкретни срокове.
През 2019 г. Вашингтон одобри продажбата на 66 изтребителя F-16V на Тайван в сделка за около 8 млрд. долара. След завършването на доставките флотът на Тайван от F-16 ще надхвърли 200 самолета. Програмата обаче беше забавена заради проблеми, свързани с производството, веригите на доставки и софтуера.
Пристигането на първите два самолета идва само около седмица след срещата във Вашингтон между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. На този фон в Тайван продължават дискусиите за бъдещите американски оръжейни доставки.
Вашингтон заявява, че политиката му спрямо Тайван не се е променила. Пекин обаче многократно е призовавал САЩ да прекратят продажбите на оръжие на острова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......-
Коментиран от #3, #12
14:52 02.10.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4
14:52 02.10.2026
3 ЗА 100 ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА САМОЛЕТА
До коментар #1 от "......-":ДАНО УСПЕЯТ ЧЕ ОСТАНАХА САМО НЯКОЛКО ГОДИНИ
14:56 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ник
14:58 02.10.2026
6 Сатана Z
а ние сме тарикати ,за 3 милиарда долара взехме 8 парчета от тия Фки платени преди 8 години
14:59 02.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 отлично
15:01 02.10.2026
9 Артилерист
15:04 02.10.2026
10 Kaлпазанин
15:17 02.10.2026
11 име
Коментиран от #13
15:29 02.10.2026
12 Българин
До коментар #1 от "......-":В България има 8 самолета, все още в пълна гаранция. Само дето никой не лети с тях, защото ВВС не получават финансиране за това. За изминалите 12 месеца, осемте самолети са налетели 187 часа. Общо! Ако държавата беше осигурила условия за нормална поготовка, то щяхме да имаме 16-18 подготвени пилоти, поне за задачите по охраната на въздушното пространство.
15:36 02.10.2026
13 Българин
До коментар #11 от "име":120 млн е цената на самолета без радар и двигателя, които се доставят по отделен договор. С тях цената е около 200 млн, но дори и това не е толкова важно. Важното е, че експлоатационните разходи на Ф35 са около 3 пъти по-високи от тези на Ф16. Сега ако имаме 3 ма пилоти за Ф16, то с Ф35 нямаше да имаме и един.
15:38 02.10.2026