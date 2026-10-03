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Нападателят от полета на Flydubai планирал да разбие самолета в Израел

Нападателят от полета на Flydubai планирал да разбие самолета в Израел

3 Октомври, 2026 05:05 559 5

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  • израел-
  • оман-
  • авиационна сигурност

29-годишният омански гражданин Хамам ал-Хамами е сътрудничил на разследването

Нападателят от полета на Flydubai планирал да разбие самолета в Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предполагаемият нападател на капитана на самолет на Flydubai е 29-годишният гражданин на Оман Хамам ал-Хамами, съобщи ABC News, позовавайки се на висши представители на разузнаването и правоохранителните органи. Според източници, запознати с разследването, той сътрудничи на властите и е заявил, че е възнамерявал да разбие самолета в Израел.

Инцидентът е станал на 30 септември по време на полет FZ1073 от Дубай до Тел Авив. Според данните на Асошиейтед прес на борда на Boeing 737 са се намирали 182 души – 174 пътници и осем членове на екипажа. Вторият пилот е нападнал капитана Смит Маччхар в пилотската кабина, след което самолетът е започнал рязко снижение. Пътници са успели да влязат в кабината и да обезвредят нападателя.

Маччхар, който е бил ранен, е успял да отвори вратата на кабината. След намесата на пътници и други членове на екипажа самолетът е стабилизиран и е кацнал аварийно в Табук, Саудитска Арабия. По-късно капитанът разказа, че се е борил за живота си, за да предотврати гибелта на хората на борда.

Преди това е бил отстранен от полети в Оман

ABC News съобщи, че ал-Хамами е бил стажант-втори пилот в Oman Air през 2024 г., когато у него са били открити материали с екстремистко съдържание. Той е бил отстранен от полети за една година, но е продължил работа за авиокомпанията на административна длъжност, твърдят източниците на медията. По-късно е бил нает от Flydubai.

Уолстрийт джърнъл също съобщава, че Оман преди това е забранил на ал-Хамами да лети заради опасения, свързани с радикални идеологически възгледи. Според публикацията не е ясно дали тези опасения са били предадени на други държави или авиокомпании, нито какви точно възгледи са били причина за ограничението.

Разследването продължава

Ал-Хамами и раненият капитан са прехвърлени от Саудитска Арабия в Обединените арабски емирства. Израелски представители се очаква да участват в разпитите на предполагаемия нападател, докато водеща роля в разследването имат властите на ОАЕ.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че заподозреният е бил подложен на „ислямистка радикализация“. „Той дойде да разбие самолета с всички пътници на борда“, каза Нетаняху, като добави, че се проверява дали пилотът е действал сам или е бил изпратен от някого. Твърденията за мотива и евентуални съучастници все още са предмет на разследване.

Flydubai временно спря полетите между Дубай и Тел Авив. Разследването се води от Саудитска Арабия, ОАЕ и Израел, със съдействието на САЩ и Оман.

Източници: ABC News, Уолстрийт джърнъл


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А не беше ли Украинец

    5 7 Отговор
    Поне така твърдяха Кремълската Пропаганда ...
    А знаем че тя е предназначена
    Само за Глупаци.

    Коментиран от #3

    05:14 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Според Зеленски

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "А не беше ли Украинец":

    Е бил руснак! От украински произход..

    05:18 03.10.2026

  • 4 Стойко

    2 1 Отговор
    Исраелските лъжи са по-жалки и глупави дори от бандеровските!

    05:42 03.10.2026

  • 5 Варненец

    2 0 Отговор
    Че кой вярва на исрахел?! Нали имат железен купол, кво се нервят 😂

    05:44 03.10.2026