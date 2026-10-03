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Деветима пострадаха, след като кола връхлетя фенове в Австралия
  Тема: Войната на пътя

Деветима пострадаха, след като кола връхлетя фенове в Австралия

3 Октомври, 2026 05:28, обновена 3 Октомври, 2026 05:30 411 0

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Двама от ранените са в критично състояние. Шофьорът е задържан на място, а всички пострадали са откарани в болница.

Деветима пострадаха, след като кола връхлетя фенове в Австралия - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет души пострадаха, след като автомобил навлезе в тълпа привърженици на ръгби отбора „Нюкасъл Найтс“ в района Уолсенд, западната част на австралийския град Нюкасъл. Двама от пострадалите са в критично състояние, а останалите седем са стабилни. Всички са откарани в болница „Джон Хънтър“.

Инцидентът е станал около 9:30 часа местно време на „Нюкасъл Линк Роуд“, където фенове се били събрали, за да изпратят отбора преди финалния му мач. На място са пристигнали десет линейки и три медицински хеликоптера.

Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че шофьорът е задържан на място. Причината, поради която автомобилът е навлязъл сред хората, все още не е официално установена. Разследването продължава, а пътят е затворен и в двете посоки.

„Няколко души са получили наранявания и в момента им се оказва помощ на място. Водачът на автомобила е задържан на мястото“, заявиха от полицията.

Властите призоваха хората да се отдалечат безопасно от района и да освободят пътните платна, за да не възпрепятстват работата на спешните екипи и организацията на движението.

Отборът промени маршрута си

„Нюкасъл Найтс“ промени маршрута на автобуса си заради инцидента. От клуба заявиха, че мислите им са с всички засегнати и техните семейства.

„Извиняваме се на всички, които чакаха и не успяха да видят отбора, но обществената безопасност е наш приоритет“, посочиха от „Нюкасъл Найтс“.

Премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс определи случилото се като „сърцераздирателно“ и изрази подкрепа към пострадалите, техните близки и служителите на полицията и спешната помощ.

Източници: РБК, Ей Би Си Нюз


Австралия
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