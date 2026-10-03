Кличко: Киев е в „много драматична“ ситуация

Киев е в „много драматична“ ситуация след засилената серия руски въздушни удари по украинската столица, заяви кметът Виталий Кличко. По думите му вече не е възможно да се твърди, че градът може да живее по начина от мирно време.

„Столицата е в много драматична ситуация. За съжаление, няма да се получи да се преструваме, че можем да живеем тук така, както в мирно време“, каза Кличко.

Кметът посочи, че атаките засягат инфраструктурата, критичната инфраструктура, логистиката, жилищата и социалните обекти. Той предупреди и за нови удари по енергийния сектор. По информация на Си Ен Ен при последната вълна от атаки е бил поразен жилищен блок в Киев, като президентът Володимир Зеленски съобщи за един загинал.

Три моста над Днепър са затворени или ограничени

Руските въздушни удари доведоха до пълно или частично затваряне на три от шестте пътни моста над река Днепър в Киев. Един от мостовете е бил ударен отново в петък следобед, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на Кличко.

Ограниченията предизвикаха сериозни задръствания в града. Жител на Киев разказа пред агенцията, че е изминал четири километра за 45 минути и определи движението като „пълен хаос“. Съоръженията са били затворени или ограничени до извършването на проверки за безопасност.

Ударите по мостовете започнаха предишния ден, когато руски дронове поразиха важно съоръжение над Днепър. Според украинските власти атаките са нарушили транспортните връзки между двата бряга на столицата и са засилили натиска върху ежедневието на жителите.

Над 100 дрона са изстреляни срещу Украйна

Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла над 100 дрона срещу Украйна за една нощ, като почти половината са били реактивни. Освен Киев са били засегнати и други украински региони.

На този фон Кличко заяви, че целенасоченото разрушаване на градската инфраструктура прави нормалния живот в столицата невъзможен. Засега движението по засегнатите мостове остава ограничено, а възстановяването му зависи от оценките за безопасността на съоръженията.

Източници: БТА, Си Ен Ен