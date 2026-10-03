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Кличко: Киев е в „много драматична“ ситуация
  Тема: Украйна

Кличко: Киев е в „много драматична“ ситуация

3 Октомври, 2026 05:35 615 8

  • виталий кличко-
  • киев-
  • руски удари-
  • украйна-
  • мостове над днепър

Кметът на украинската столица заяви, че руските удари засягат инфраструктурата, жилищата и енергийния сектор. Атаките по мостове над Днепър предизвикаха сериозни задръствания.

Кличко: Киев е в „много драматична“ ситуация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев е в „много драматична“ ситуация след засилената серия руски въздушни удари по украинската столица, заяви кметът Виталий Кличко. По думите му вече не е възможно да се твърди, че градът може да живее по начина от мирно време.

„Столицата е в много драматична ситуация. За съжаление, няма да се получи да се преструваме, че можем да живеем тук така, както в мирно време“, каза Кличко.

Кметът посочи, че атаките засягат инфраструктурата, критичната инфраструктура, логистиката, жилищата и социалните обекти. Той предупреди и за нови удари по енергийния сектор. По информация на Си Ен Ен при последната вълна от атаки е бил поразен жилищен блок в Киев, като президентът Володимир Зеленски съобщи за един загинал.

Три моста над Днепър са затворени или ограничени

Руските въздушни удари доведоха до пълно или частично затваряне на три от шестте пътни моста над река Днепър в Киев. Един от мостовете е бил ударен отново в петък следобед, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на Кличко.

Ограниченията предизвикаха сериозни задръствания в града. Жител на Киев разказа пред агенцията, че е изминал четири километра за 45 минути и определи движението като „пълен хаос“. Съоръженията са били затворени или ограничени до извършването на проверки за безопасност.

Ударите по мостовете започнаха предишния ден, когато руски дронове поразиха важно съоръжение над Днепър. Според украинските власти атаките са нарушили транспортните връзки между двата бряга на столицата и са засилили натиска върху ежедневието на жителите.

Над 100 дрона са изстреляни срещу Украйна

Володимир Зеленски съобщи, че Русия е изстреляла над 100 дрона срещу Украйна за една нощ, като почти половината са били реактивни. Освен Киев са били засегнати и други украински региони.

На този фон Кличко заяви, че целенасоченото разрушаване на градската инфраструктура прави нормалния живот в столицата невъзможен. Засега движението по засегнатите мостове остава ограничено, а възстановяването му зависи от оценките за безопасността на съоръженията.

Източници: БТА, Си Ен Ен


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Преувеличава боксьора!

    4 1 Отговор
    Нищо подобно няма.

    05:41 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аууу

    8 1 Отговор
    Ами сега как ще дойдат тука урсула, рюте, вадефул и всичките други жеЛаещи - или скимтящи....

    05:51 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сандо

    7 0 Отговор
    А укронацистите щяха да маршируват в Москва ... а тя пък каква стана,а?!

    05:59 03.10.2026

  • 7 хикочко..

    4 0 Отговор
    Всички бгбандерци бегом марш в столицата на кieвската хунта да крепят мостовете на зеления мухал

    06:17 03.10.2026

  • 8 Оня

    2 0 Отговор
    Няма такова нещо там всичко е наред! Руснаците нямат ракети нито дронове! Те са технологично изостанали ( според Урсула) ! Тия удари са от марсианците Русия няма нищо общо! Но сега зеления ще нареди бабите с бурканите с кисели краставички и обстановката ще се нормализира! Тяхната успеваемост е по голяма от тази на патриотите! А ако случайно мине някой дрон Кличко ще го посрещне с десен прав! И със сигурност ще събудят духа на призрака от куйф! А той ги сваля само с мисловна дейност! Айде със здраве!

    06:22 03.10.2026

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