The Atlantic: Балтийските държави се готвят за война с Русия

Литва, Латвия и Естония укрепват отбраната си за възможна руска атака, като едновременно с това се подготвят за сценарий, при който американската помощ бъде ограничена или се забави. Това пише журналистът Айзък Стенли-Бекер в анализ за списание The Atlantic, след едномесечно пътуване в трите балтийски държави и разговори с техни политически и военни ръководители.

В Литва той наблюдава мащабно учение край село Бездаунис, в което участват доброволци от Литовския съюз на стрелците. Те отработват нападение срещу позиции на условен руски противник, евакуация на ранени и предаване на разузнавателна информация. Военната симулация е част от подготовка, която включва не само редовната армия, но и цивилното население.

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„Врагът трябва да знае, че ако стъпи с единия си крак на наша територия, ще нанесем ответен удар“, заявява началникът на литовската отбрана генерал Раймундас Вайкшнорас.

Литва изгражда противотанкови ровове и бетонни заграждения, известни като „зъби на дракона“. Целта е евентуалното настъпление да бъде забавено и руските сили да бъдат насочени към предварително определени тесни участъци, където да бъдат атакувани с артилерия, противотанкови ракети и дронове.

Планира се и мрежа от инфрачервени камери и акустични сензори. Данните от нея трябва да бъдат споделяни със съюзниците и анализирани с помощта на изкуствен интелект. Балтийските държави развиват безпилотните си способности, като използват опита, натрупан от Украйна във войната с Русия.

Литовската армия разполага с около 60 000 военнослужещи в активни и резервни формирования. При извънредна ситуация числеността може да надхвърли 80 000 души с включването на доброволчески организации. След руската инвазия в Украйна през 2022 г. членската маса на Литовския съюз на стрелците се е удвоила и достига приблизително 20 000 души.

Критични ще бъдат първите 72 часа

Според описания в материала сценарий първите 72 часа от евентуална атака ще бъдат решаващи. Балтийските държави нямат достатъчно сили за продължителна война на изтощение без подкрепа от съюзниците, затова се стремят да забавят руското настъпление до пристигането на подкрепления.

В трите държави вече са разположени многонационални сили, в които участват около 20 страни. Германия, Канада и Великобритания са сред водещите държави в тях. Германската бригада в Литва се разширява до около 5000 военнослужещи.

Литовските военни обаче провеждат и учения за вариант, при който американската помощ се забави или не пристигне. Според публикацията европейските държави увеличават възможностите си за въздушно зареждане и други операции, но трудно биха заменили американското спътниково разузнаване и далекобойните оръжия.

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг, попитан дали е уверен, че американският президент Доналд Тръмп ще защити балтийските държави при руска атака, заяви: „Ние основаваме сигурността си на това“.

Източници: The Atlantic, УНИАН