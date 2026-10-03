UKMTO: Неизвестен снаряд удари петролен танкер край Оман

Танкер за суров петрол е бил ударен от неизвестен снаряд на около 4 морски мили източно от Оман. Сигналът е подаден от капитана на плавателния съд, съобщи Обединеното кралско морско търговско управление (UKMTO).

„Всички членове на екипажа са в безопасност, а към момента няма данни за въздействие върху околната среда“, съобщи UKMTO, цитирано от Ройтерс. Не са публикувани подробности за евентуалните щети по танкера.

Името на плавателния съд не е посочено. Не е установено и какъв е произходът на снаряда, както и кой стои зад нападението.

Случаят е поредният сигнал за инцидент с търговски кораб в района на Оман. Към момента няма информация за пострадали членове на екипажа или за разлив на петрол.

Източници: Ройтерс