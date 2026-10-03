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UKMTO: Неизвестен снаряд удари петролен танкер край Оман
  Тема: Иранската криза

UKMTO: Неизвестен снаряд удари петролен танкер край Оман

3 Октомври, 2026 05:12 426 2

  • оман-
  • петролен танкер-
  • ukmto-
  • морска сигурност-
  • нападение

Корабът е бил на около 4 морски мили източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност, съобщи британският морски център.

UKMTO: Неизвестен снаряд удари петролен танкер край Оман - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Танкер за суров петрол е бил ударен от неизвестен снаряд на около 4 морски мили източно от Оман. Сигналът е подаден от капитана на плавателния съд, съобщи Обединеното кралско морско търговско управление (UKMTO).

„Всички членове на екипажа са в безопасност, а към момента няма данни за въздействие върху околната среда“, съобщи UKMTO, цитирано от Ройтерс. Не са публикувани подробности за евентуалните щети по танкера.

Името на плавателния съд не е посочено. Не е установено и какъв е произходът на снаряда, както и кой стои зад нападението.

Случаят е поредният сигнал за инцидент с търговски кораб в района на Оман. Към момента няма информация за пострадали членове на екипажа или за разлив на петрол.

Източници: Ройтерс


Оман
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питат

    1 1 Отговор
    Израел! Само те бомбят всичко наоколо!

    05:20 03.10.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Ми не може само известни снаряди, тук там и някой не толкова известен успява!

    06:15 03.10.2026